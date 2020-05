Android es un sistema muy abierto y compatible con (casi) todo lo que se te ocurra. Esto hace que puedas conectar de todo, y más hoy en día con la inclusión del USB Tipo C. Seguramente hayas oído del cable OTG. Es un adaptador que convierte el conector de tu móvil a un USB A de toda la vida.

Las posibilidades que brinda esto no son pocas, de hecho ponemos la mano en el fuego a que no las conoces todas… Hoy te enseñamos las 10 aplicaciones más comunes para este conector.

Todos los usos que le puedes dar a un cable USB OTG

Lo primero de todo es que compruebes desde este artículo si tu móvil es compatible con la tecnología OTG. La mayoría lo son pero si tienes un gama baja o un modelo antiguo puede que no sea compatible. No vaya a ser que te compres un OTG (por cierto, las siglas significan USB On The GO) y luego se te quede de adorno en el cajón.

Aun así, creemos que tener uno en casa te vendrá bien. Nunca sabes cuándo lo necesitarás y, si eres de trastear un poco, te será realmente útil antes o después.

Conectar un teclado y ratón

Una de sus utilidades más conocidas es para conectar periféricos. No tiene misterio, conecta el OTG a tu móvil y acto seguido a un ratón / teclado. A partir de ahí te saldrá un cursor en la pantalla o podrás escribir desde el teclado sin más pasos. Puede ser muy útil si, por ejemplo, se te rompe el táctil de la pantalla o para usar periféricos Bluetooth.

Te recordamos que aquí te enseñamos a ver la pantalla de tu móvil en PC y usar teclado y ratón. Si necesitas esto sí o sí y no tienes un OTG a mano te vendrá bien.

Usar un mando de consola

Si tienes un mando de PS3, PS4, Xbox One u otras marca seguramente haya una manera de hacerlo funcionar en tu Android y jugar a las mejores entregas como nunca. Por ejemplo, así puedes conectar un mando para jugar a Call Of Duty: Mobile. Muchos juegos lo soportan de manera nativa y para otros necesitarás aplicaciones externas, el caso es que tener un OTG es la mejor manera para que esto funcione.

Cargar otro móvil

Sí, lo has leído bien. Seguro que alguien te ha dicho eso de “oye pues podrías dejarme un poco de batería, ¿no crees?… Pues si llevas este cable encima puedes conectar el cable normal del cargador al USB y pasarle un extra de batería a tu amigo. Lo hemos probado y la velocidad de carga es de 1 Amperio (el doble que un USB de ordenador).

La velocidad de carga puede variar y en algunos móviles antiguos puede que no funcione pero no creemos que sea el caso. A nosotros nos ha funcionado en un Mi 5 de 2016 cargando un Mi 9 sin problemas.

Conectar una tarjeta de sonido

Esta es una de las cosas en la que seguro no has pensado, conectar una tarjeta de sonido a tu móvil Android. De esta manera podrás mejorar la calidad de audio (aunque a día de hoy las integradas no son nada malas) y, de paso, ganar el tan ansiado Jack de 3.5 mm. También viene bien si quieres un puerto para el micrófono y otro para el audio.

¿Lo mejor de todo? Este tipo de tarjetas son realmente baratas en Amazon y tienes de todo tipo. Nosotros te recomendamos la de Creative Labs, una marca bastante reputada y una de las mejores opciones.

Y como no, conectar un micrófono externo

Puede que grabes vídeos desde tu Android, tengas el micrófono roto, tengas una videollamada importante en la que quieres que se te escuche perfecto… No sabemos la razón, pero con un cable OTG podrás conectar cualquier micrófono USB que tengas por ahí. Si tiene conector Jack puedes usar la tarjeta de sonido de arriba. Fácil, sencillo y para toda la familia.

Conecta tu disco duro externo a tu Android

Esto es algo que hemos encontrado realmente útil. Si tienes uno para hacer copias de seguridad, conectar tu Android directamente al disco duro lo hace todo bastante cómodo, solo necesitas un buen explorador de archivos. Con eso ya podrás gestionar todos tus documentos desde tu móvil, dónde quieras y con buenas velocidades de lectura y escritura.

Te montas una linterna en un segundo

Esto es algo que, personalmente, he usado bastante en festivales o cuándo te vas de camping. Si enciendes el Flash del móvil y le conectas un USB con Leds como el que te dejamos abajo tienes una linterna realmente potente perfecta para andar por sitios oscuros o, incluso, para hacer fotos de noche. Ya tienes un Flash delantero para selfies.

El accesorio que te dejamos arriba tiene 6 leds (el nuestro tiene 3 y ya ilumina bastante) y puedes controlar la intensidad. Tan solo vale 5 euros así que ya sabes. 😉

Internet a la máxima velocidad vía Ethernet

No, los cables Ethernet no son solo para los ordenadores. Con este cable podrás aprovechar la máxima velocidad desde el Router llegando así a niveles que es difícil ver en un móvil. Lo único malo es que necesitas un adaptador Ethernet a USB y son algo caros pero… Una vez lo tengas ya te durará para siempre. El que te dejamos aquí es de TP Link y es compatible con Android.

Mandar documentos a tu impresora

Si tu impresora tiene un puerto USB puedes usarlo para mandar los documentos directamente e imprimirlos. Eso sí, puede que necesites instalar la aplicación del fabricante para que todo vaya bien. Nunca está demás tener la opción si, por ejemplo, el ordenador no funciona por cualquier razón.

Controlar los ajustes de tu cámara o pasar fotos

Este cable puede venirte muy bien si tienes una cámara réflex. Tu Android te la reconocerá como un dispositivo USB desde el que podrás copiar o ver las fotos en una mejor pantalla. También (dependiendo del modelo) puedes controlar los ajustes como el ISO o la exposición desde el panel táctil de tu móvil, ¿nada mal no crees?

Bonus: para pasar ROMs TWRP

Vale, sabemos que no todo el mundo es usuario root y usa recoverys como TWRP todos los días pero… Si eres de esos un cable OTG es un accesorio obligatorio. Puede que por cualquier cosa tu ordenador no reconozca a tu Android recién formateado, en ese caso la única manera de pasar el firmware, ROM y demás es mediante un cable OTG y un Pen Drive.

Está claro que un USB OTG es útil pero, ¿cuál compro?

Tener un cable de estas características es algo a lo que le puedes sacar muchísimo partido, nunca está demás tener uno. En algún momento seguro que te viene bien y hay opciones muy baratas como este cable OTG (Tipo C) que es el que tenemos nosotros. Aun así, te recomendamos estos de POSUGEAR en Amazon.

Son de los más vendidos, tienen un modelo para Micro USB y Tipo C, están bien de precio y su construcción es excelente. Ya que te compras un cable de este tipo (y sabiendo todos los usos que tiene) creemos que vale la pena pagar un poco más y tener uno de calidad. ¿Conocías todos los usos del OTG? ¡Te leemos!