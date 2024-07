Cómo cambiar el número de teléfono de Facebook si no puedes entrar

Perder los datos de tu cuenta de Facebook es especialmente molesto cuando esos mismos datos son necesarios para poder ingresar a tu cuenta. Es por eso que en esta ocasión te enseñaremos cómo cambiar el número de teléfono de Facebook sin iniciar sesión. Es un proceso bastante sencillo y lo puedes hacer en pocos pasos.

Cómo cambiar el número de teléfono de Facebook si no puedo entrar

Lo primero que tienes que saber es que tu número de móvil no es absolutamente necesario para poder ingresar a tu cuenta de Facebook, así que si ya no tienes un número en específico, no te preocupes, hay alternativas. Ahora, lo segundo más importante por aclarar es el hecho de que no puedes cambiar ningún aspecto de tu información de Facebook sin haber ingresado en la misma antes.

Por eso, para poder ingresar a tu cuenta de Facebook y cambiar tu número de móvil, todo lo que tienes que hacer es seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en la app de Facebook en Tu móvil y presiona en el botón que dice Olvidé la contraseña .

. Te pedirá tu número de móvil, pero ya que no tienes acceso a él, deberás presionar en Buscar por correo electrónico .

. Ingresa tu correo electrónico y presiona en Continuar.

Allí te aparecerán todos los métodos que tienes para poder recuperar la contraseña, selecciona la opción que dice Obtener código o enlace por correo electrónico y presiona en Continuar .

y presiona en . Por allí podrás recuperar tu cuenta con el código que envíen a ese correo.

Una vez que tengas acceso a tu cuenta, es solo cuestión de entrar en tu perfil y cambiar tu número que está en la sección de Información en tu perfil. Puedes eliminarlo y luego agregar otro número nuevo.

¿Cómo puedo cambiar el número de teléfono de Facebook sin la app?

Si no tienes la app de Facebook en tu móvil y prefieres hacer todo este proceso con la ayuda del navegador, siempre puedes seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en la página de login de Facebook utilizando el siguiente enlace.

utilizando el siguiente enlace. Ingresa el número del móvil al que está ligado la cuenta , incluso si no tienes acceso a él, es solo para ubicar la cuenta.

, incluso si no tienes acceso a él, es solo para ubicar la cuenta. Selecciona la opción de Enviar el código por correo y presiona en Continuar.

y presiona en Continuar. Ingresa el código enviado a tu correo y listo, ya podrás acceder a tu cuenta de Facebook.

En conclusión, no es necesario que tengas el número de móvil asociado a tu cuenta de Facebook activo y en tu poder para poder cambiarlo, pero lastimosamente si es necesario que tengas acceso a la cuenta. Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo cambiar el número de teléfono de Facebook si no puedes entrar. Si te ha quedado alguna duda, déjanoslo saber en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.