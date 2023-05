¿Te ha pasado alguna vez que intentas cargar una imagen en Facebook y simplemente no funciona? Es frustrante, ¿verdad? Si eres uno de los millones de usuarios que se enfrentan a este problema, no estás solo. El fenómeno de las imágenes que no cargan en la plataforma social más popular del mundo es una situación común y desconcertante. Pero no te preocupes, porque en este artículo te brindaremos las respuestas que necesitas.

En esta era digital en la que las imágenes son una parte integral de nuestra vida en línea, no poder cargarlas en Facebook puede ser un verdadero obstáculo, especialmente si quieres compartir tus recuerdos fotográficos, promocionar tu negocio o simplemente expresarte visualmente.

Acompáñanos mientras descubrimos las causas más comunes por las que las imágenes no se cargan en Facebook y exploramos diversas soluciones que te permitirán disfrutar nuevamente de la experiencia de compartir momentos especiales con tus seres queridos. ¡Comencemos!

Por qué las imágenes no cargan en Facebook y cómo solucionarlo

A continuación, puedes ver por qué las imágenes no se cargan en Facebook y algunas soluciones prácticas para resolverlo.

Verifica la conexión a Internet

Antes de abordar cualquier otro problema relacionado con la carga de imágenes en Facebook, es importante contar con una conexión a Internet estable y funcional.

Asegúrate de que tu dispositivo Android esté conectado a una red WiFi estable o que tengas una buena conexión de datos móviles.

Sigue estos pasos para verificar tu conexión:

Abre un navegador en tu dispositivo Android y visita cualquier sitio web para confirmar si puedes cargar páginas correctamente.

Si la conexión a Internet es lenta o inestable, intenta reiniciar tu router WiFi o cambiar a una red diferente.

Y si estás utilizando datos móviles, verifica que tengas una señal adecuada y que no hayas alcanzado el límite de datos.

Reinicia la aplicación de Facebook

A veces, la aplicación de Facebook experimenta problemas temporales que impiden la carga de imágenes. Reiniciar la aplicación es una solución simple y efectiva.

Cierra completamente la aplicación en tu dispositivo y vuelve a abrirla. Puedes hacer esto desde el móvil accediendo al Administrador de aplicaciones en la configuración y seleccionando «Facebook». Toca la opción «Forzar cierre» y luego abre la aplicación nuevamente.

Actualiza la aplicación de Facebook

Las actualizaciones periódicas suelen incluir mejoras y correcciones de errores, lo que podría solucionar problemas de carga de imágenes en Facebook.

Para solucionarlo, verifica si hay actualizaciones disponibles en tu tienda de aplicaciones correspondiente en la Google Play Store. Busca la aplicación de Facebook y, si hay una actualización disponible, selecciona «Actualizar». Una vez que la aplicación se haya actualizado, reiníciala y verifica si el problema de carga de imágenes persiste.

Limpia la caché de la aplicación

Cuando borras la caché de las apps, le brindas la oportunidad a cada aplicación de comenzar de nuevo con archivos frescos, lo que puede resolver cualquier problema causado por archivos dañados o incompatibles.

Para solucionarlo, sigue estos pasos en un dispositivo Android: ve a «Configuración», selecciona «Administración de aplicaciones» y busca «Facebook». Luego, pulsa en «Almacenamiento y caché» y selecciona «Limpiar caché».

Comprueba los permisos de la aplicación

Los permisos de la aplicación determinan qué acciones puede realizar Facebook en tu dispositivo. Si los permisos relacionados con el almacenamiento y la cámara están desactivados, la aplicación no podrá acceder a tus imágenes y, por lo tanto, no podrá cargarlas.

Para comprobarlo, sigue los siguientes pasos:

Ve a «Configuración» en tu dispositivo Android

en tu dispositivo Android Selecciona «Administración de aplicaciones» y busca «Facebook» .

y busca . Luego, pulsa en «Permisos» y asegúrate de que los permisos relacionados con el almacenamiento y la cámara estén habilitados.

y asegúrate de que los permisos relacionados con el almacenamiento y la cámara estén habilitados. Si están desactivados, actívalos para permitir que Facebook acceda a tus imágenes y pueda cargarlas correctamente.

Reinicia el dispositivo móvil

A veces, problemas temporales pueden resolverse simplemente reiniciando tu dispositivo Android. Apaga y enciende tu móvil o tablet para refrescar la conexión y las configuraciones de la red.

Es una solución simple pero efectiva para restablecer el estado del dispositivo y permitir un funcionamiento adecuado de Facebook.

Desinstala y reinstala la aplicación

Si aún Facebook no carga imágenes, prueba desinstalando e instalando la aplicación. Al realizar esta acción, se eliminan los datos locales, como el caché, configuración personalizada y ajustes almacenados, por lo que es posible que debas volver a configurar ciertas preferencias después de la reinstalación.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

Accede a la configuración de tu dispositivo Android.

Desplázate hasta «Aplicaciones» o «Administrar aplicaciones» y busca «Facebook» .

o y busca . Toca en «Desinstalar» y confirma la acción.

y confirma la acción. Abre Google Play y busca «Facebook» .

. Selecciona «Instalar» para descargar e instalar nuevamente.

para descargar e instalar nuevamente. Una vez instalada, inicia sesión en tu cuenta de Facebook y verifica si el problema de carga de imágenes persiste.

Prueba con una conexión WiFi diferente

Si todavía experimentas problemas para cargar imágenes en Facebook, es posible que la conexión WiFi que estás utilizando presente algún tipo de restricción o dificultad técnica.

Por eso, te recomendamos que pruebes con una conexión inalámbrica diferente. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Accede a la configuración de tu dispositivo Android.

Toca en «WiFi» y desactiva la conexión WiFi actual.

y desactiva la conexión WiFi actual. Busca y conéctate a otra red WiFi disponible en tu área.

Abre la aplicación de Facebook y verifica si ahora puedes cargar imágenes sin problemas.

Desconecta la VPN

Aunque existe una gran variedad de VPNs gratuitas para Android, a veces interfieren con la conexión a los servidores de Facebook, lo que provoca dificultades para cargar imágenes. En este caso, lo mejor es desconectar la VPN.

Abre la configuración de tu dispositivo.

Busca la sección de «Redes» o «Conexiones» .

o . Dentro de esa sección, busca la opción de «VPN» .

. Haz clic en la opción de desconectar o apagar la VPN.

Una vez que hayas desconectado la VPN, intenta cargar las imágenes nuevamente en Facebook para verificar si se ha solucionado el problema.

Revisa el servidor de Facebook

Si a pesar de todas estas soluciones, sigues teniendo problemas para subir tus fotos a la red social, es probable que Facebook esté caído. Verifica el estado del servidor de Facebook en Graph API Status.

Esta plataforma te proporcionará información en tiempo real sobre posibles caídas o interrupciones en los servidores de Facebook. Si el servidor está experimentando problemas, es probable que afecte la carga de imágenes y debas esperar que los desarrolladores restablezcan el sistema.

Modifica el DNS de tu móvil

Quizá el problema de que las imágenes no se carguen correctamente en Facebook se deba a un error en el servidor DNS de tu dispositivo móvil, ya que el mismo es el responsable de traducir los nombres de dominio en direcciones IP para que puedas acceder a diferentes sitios web.

Esto es lo que debes hacer para cambiar las DNS en Android paso a paso:

Ve a «Configuración» en tu dispositivo Android.

en tu dispositivo Android. Selecciona «WiFi» o «Redes e Internet» , dependiendo de la versión de tu móvil Android.

o , dependiendo de la versión de tu móvil Android. Mantén presionada la red a la que estás conectado y selecciona «Modificar red» o «Editar red» .

o . Selecciona «Configuración avanzada» u «Opciones avanzadas».

Busca la configuración de DNS y cámbiala a «Estático» o «Manual» .

o . Coloca los servidores DNS públicos de Google: 8.8.8.8 y 8.8.4.4.

Guarda los cambios y reinicia el dispositivo.

Bloqueos por parte de Facebook

Los bloqueos por parte de Facebook son una medida de seguridad para mantener la integridad y el cumplimiento de las normas en la plataforma. Sin embargo, puede que se te haya pasado por alto alguna de las reglas, y Facebook te haya bloqueado temporalmente.

Esto lógicamente afecta a la hora de subir fotos, vídeos o cualquier contenido a la red social. Ahora bien, ¿qué puedes hacer para solucionarlo?

Revisa las normativas y reglas de Facebook

Visita la página de ayuda de Facebook y repasa las políticas y normas de la plataforma. Asegúrate de cumplir con todas las reglas para evitar futuros bloqueos.

Si crees que has sido bloqueado injustamente o no estás seguro de la razón del bloqueo, puedes ponerte en contacto con el soporte de Facebook. Proporciona información detallada sobre el problema y solicita una revisión de tu cuenta.

Esperamos que estas soluciones te ayuden a resolver el problema de carga de imágenes en Facebook. Y si después de aplicar estos consejos aún enfrentas dificultades, te recomendamos ponerte en contacto con el soporte técnico de Facebook para obtener ayuda adicional y resolver cualquier problema específico.