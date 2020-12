Al no poder usar el ecosistema de aplicaciones y servicios de Google en sus móviles Android por el veto de Estados Unidos, Huawei se ha dado a la tarea de crear su propio sistema operativo. Se llama HarmonyOS y ya está disponible para instalar hasta en 9 dispositivos Huawei. Eso sí, de momento, se encuentra en la fase de beta pública de su versión 2.0 que está orientada a desarrolladores de apps.

Sin embargo, no hay ningún impedimento para que cualquier persona instale la beta de HarmonyOS 2.0 en su móvil o tablet Huawei, siempre y cuando sea compatible. ¿Quieres probar este nuevo sistema operativo para móviles de Huawei? A continuación, te enseñamos cómo puedes hacerlo.

La beta pública de HarmonyOS ya está disponible: así puedes optar a instalarla en tu Huawei

Para recibir vía OTA la beta de HarmonyOS 2.0 en tu móvil Huawei, debes registrarte en el sitio web oficial del sistema operativo (en chino) y solicitarlo. Si tu solicitud es aprobada, recibirás un mensaje de Huawei con las instrucciones para instalar HarmonyOS 2.0 en tu Huawei compatible. De momento, estos son los únicos smartphones y tablets que pueden probar la beta de este SO:

Huawei P40 (ANA-AN00)

Huawei P40 Pro (ELS-AN00)

Huawei Mate 30 (TAS-AL00)

Huawei Mate 30 5G (TAS-AN00)

Huawei Mate 30 Pro (LIO-AL00)

Huawei Mate 30 Pro 5G (LIO-AN00)

Huawei MatePad Pro (MRX-AL19)

Huawei MatePad Pro 5G (MRX-W09)

Huawei MatePad Pro Wi-Fi (MRX-AN19)

Y si no puedes instarlo en tu dispositivo Huawei, puedes probarlo desde el emulador Huawei’s DevEco Studio IDE (version 2.0 Beta 3). De todas formas, te recordamos que esta es una beta de un sistema operativo que aún no está del todo apta para el usuario final. Seguramente presenta problemas y es inestable, por lo que no te recomendamos usarla aún en tu móvil principal.

Ahora bien, si eres desarrollador y quieres curiosear, adelante. HarmonyOS 2.0 ofrece más de 15000 APIs para que los desarrolladores puedan crear fácilmente apps para móviles, relojes, Smart TV y hasta coches. Además, soporta tanto apps nativas como aplicaciones de Android, por lo que tiene mucho potencial.

En fin, no está del todo claro si HarmonyOS podrá reemplazar de buena manera a Android en los futuros dispositivos de Huawei, pero la compañía lo está intentando. El tiempo nos dirá si tendremos a un tercero en discordia en la batalla entre Android e iOS.

Fuente | XDA-Developers