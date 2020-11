Xiaomi sabe como dar mucho a cambio de un precio justo, y esa es la principal filosofía que cumple el potente Xiaomi Mi 10T Pro, un gama alta 5G que baja de los 600€. Para ello han tenido que hacer algunas concesiones que no son un gran problema y a continuación te vamos a explicar el porqué.

Por la mitad de dinero que cuestan la mayoría de los flagships tendrás el mejor rendimiento, una cámara de 108 MP que rinde especialmente bien y una pantalla a 144 Hz que te dará la mejor experiencia de navegación posible. Hemos podido probar el Xiaomi Mi 10T Pro durante algunas semanas y esta es nuestra opinión sobre él.

Análisis del Xiaomi Mi 10T Pro, el gama alta asequible

El Xiaomi Mi 10T Pro es un móvil que apuesta todas sus cartas a un buen hardware, sobre todo en cuanto a rendimiento. Además de eso, tampoco hace concesiones en otros apartados pues monta una gran batería de 5000 mAh, una cámara de 108 MP que lleva uno de los mejores sensores del mercado y conectividad 5G. A continuación te dejamos su ficha técnica para que puedas ver todo lo que hay en su interior.

Características Xiaomi Mi 10T Pro Dimensiones y peso 165,1 x 76,4 x 9,33 mm con un peso de 218 gramos. Pantalla 6,67″ con resolución Full HD+ (2400 × 1080), DotDisplay (LCD) a 144 Hz. Con HDR10 y 650 nits de brillo. Recubierta con Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 865: 8 núcleos a 2,84 GHz, GPU Adreno 650 y módem X55 para el 5G. RAM 8 GB de RAM LPDDR5. Almacenamiento 128 GB o 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Triple: ultra gran angular de 13 MP con f/2.4 y 123º + Cámara principal de 108 MP Samsung HMX con f/1.69, lente 7P, OIS y AF + cámara macro de 5 MP y f/2.4 (enfoca de 2 a 10 cm). Graba 8K a 30 fps, 4K a 60 fps y cámara lenta a 120 fps en HD. Cámara frontal 20 MP con f/2.2. Graba vídeo Full HD a 30 fps. Conectividad y extras WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas en el lateral, altavoz estéreo y puerto infrarrojo. Batería 5000 mAh con carga rápida de 33W (incluido el cargador en la caja). Sistema operativo MIUI 12 con Android 10.

Como veníamos comentando, este móvil destaca por montar un hardware muy potente apoyándose en el Snapdragon 865, almacenamiento UFS 3.1 y 8 GB de RAM. Gracias a eso contamos con una plataforma muy potente para dar vida a su pantalla de 144 Hz que, a pesar de no ser AMOLED, tiene sorpresas que quizás te interese descubrir. Pero antes de hablar de su rendimiento, hablemos un poco de su diseño.

¿Cómo es el diseño del Xiaomi Mi 10T Pro? ¿Se nota que cuesta menos?

A pesar de no costar mil euros como otros móviles, el Xiaomi Mi 10T Pro tiene un diseño genial. Para la ocasión Xiaomi ha optado por envolver el móvil en protección Gorilla Glass 5, asegurando que el dispositivo está protegido contra arañazos por todos sus costados. Pues se trata de un móvil que monta un armazón de aluminio (el cual se ve en los laterales) y usa cristal para su parte trasera y delantera. Es elegante, y el color negro brillante le sienta genial (está disponible en 2 colores más) pero atrae bastante las huellas.

Es un móvil con buenos acabados que se nota algo pesado al principio, pues su diagonal llega casi a las 6,7 pulgadas (pesa unos 10 gramos más que el Mi 10 Pro, aunque este último tiene 500 mAh menos de batería). En cuanto a la pantalla esta tiene un pequeño agujero frontal situado en la esquina superior izquierda que aloja la cámara selfie. Un agujero que pasa desapercibido y nos parece la mejor solución para aprovechar bien la pantalla. De hecho, en esta imagen puedes ver como incluso con un fondo que no es negro cuesta apreciar la cámara selfie.

Pero no hay que dejar de hablar de la pantalla porque, además de sus 6,67 pulgadas con resolución Full HD+, ha demostrado que no es necesario montar un panel AMOLED para tener una calidad de imagen brutal y 144 Hz. De hecho, es una de las pantallas que mejor se ve de todas cuantas hemos probado y muestra de ello la tenemos en este artículo que explica cómo la pantalla del Mi 10T Pro es una de las mejores del mercado. Tiene unos marcos muy finos y se ve realmente bien.

Los 144 Hz son adaptables, y MIUI los administra especialmente bien

La pantalla de 144 Hz es, quizás, el punto más fuerte del móvil y además de ser muy fluida y verse realmente bien con juegos que acepten esta velocidad, MIUI usa esta velocidad de forma adaptable. Esto hace que, aún teniendo activada la opción de 144 Hz, la batería no se resienta demasiado y el resultado es estupendo.

Si hacemos un repaso al móvil encontramos en su parte superior un micrófono para la cancelación de ruido, en la parte inferior el altavoz junto al conector USB y la bandeja SIM; y en la parte derecha los botones de volumen y el lector de huellas lateral, que hace también de botón de encendido. Este botón funciona realmente bien y reconoce la huella a la perfección, aunque para desbloquearlo en múltiples posiciones tendrás que tener guardadas varias huellas. Algo que también funciona muy bien es el reconocimiento facial, realmente rápido y desbloqueando el móvil con muy poca luz.

Diseño Xiaomi Mi 10T Pro 1 de 11

Ya en la parte trasera encontramos una isleta situada en la parte superior izquierda del móvil con su gran sensor de 108 MP junto a sus otros dos sensores (gran angular y macro), el flash LED y un sensor ambiental. La cámara sobresale bastante del móvil y hace que en la mesa no se mantenga quieto pero viene con una funda en la caja que la protege y es todo un acierto. El altavoz de llamadas (situado en la parte superior de la pantalla) también hace de doble altavoz para disfrutar de sonido estéreo. Y hay que señalar que trae un LED de notificaciones (muy pequeño y de color blanco).

En la caja viene con una funda de plástico que dista un poco de las otras que hemos visto en móviles Xiaomi, pues esta es transparente y además trae las letras Xiaomi serigrafiadas. Es una funda que para ser de plástico protege bastante pero no deja ver lo bonito que es el móvil.

La cámara del Xiaomi Mi 10T Pro tiene 108 MP, ¿se notan?

Xiaomi ha apostado por menos es más, y “solo” ha equipado la cámara del Mi 10T Pro con 3 sensores. El principal es de 108 MP y es el mejor punto de esta cámara. Para los secundarios ha elegido un ultra gran angular de 13 MP y un sensor macro de 5 MP. No hay lente con zoom óptico y esto, evidentemente, se nota en las capturas con zoom.

La cámara lo hace realmente bien, sobre todo cuando es de día y en tomas normales. Sin embargo, sí pierde frente a otros gama alta como el Xiaomi Mi 10 Pro cuando hablamos de zoom y fotos de noche. Al no tener una lente con zoom óptico pierde bastante calidad en las capturas aumentadas y hablar de zoom 10x es volver a las clásicas fotos con demasiados píxeles. Sin embargo, esto no es un gran problema porque con zoom 2x gracias a su sensor de 108 MP este funciona realmente bien y sin pixelar la imagen como puedes ver a continuación.

Diferentes rangos de zoom 1 de 3

También hemos probado la app de la GCam frente a la app propia de Xiaomi pero creemos que en este modelo en concreto la app nativa saca mejor partido a la cámara. Te vamos a dejar una muestra de cómo la GCam hace un procesado menos agresivo de la foto y muestra las tomas algo más cercanas a la realidad, pero quizás no tan vistosas para redes sociales y el uso que la mayoría de la gente le suele dar. Además, la app nativa tiene muchísimos modos útiles con los que sacarle partido a sus 3 sensores (Pro, nocturno, fotos de 108 MP, panorámicas, cámara lenta, clonar y más…).

Diferencia GCAm 1 de 2

El Xiaomi Mi 10T Pro, gracias a su sensor de 108 MP, logra unas fotos muy buenas en la gran mayoría de situaciones aunque sí es cierto que nos hubiera gustado algo más de rango dinámico cuando se pone la noche o hay demasiadas sombras. En la siguiente galería puedes ver algunas muestras para que juzgues tú mismo. Lograrás hacer unas fotos realmente buenas con él.

Fotos del Mi 10T Pro 1 de 14

Donde sí que no hay concesiones es en el apartado de vídeo, pues el Mi 10T Pro graba en 8K a 30 fps con una fluidez genial e incluso acepta la grabación a cámara lenta en HD. Destaca especialmente la capacidad para estabilizar que tiene el vídeo, y eso nos ha gustado muchísimo.

Por último, solo falta hablar de la cámara selfie que está a la altura de lo esperado. Funciona realmente bien y nos da unos resultados muy buenos en la mayoría de circunstancias. Una cámara selfie que pasa casi desapercibida y que nos permitirá compartir selfies de mucha calidad en nuestras redes sociales. También nos gustaría mencionar un problema que hemos notado con la cámara y es la mala integración con apps como WhatsApp o Instagram, donde lo mejor es quitar la foto con la app nativa y luego subirla a cualquiera de estas redes, pues funciona realmente mal en este sentido aunque esperamos que Xiaomi lo corrija en nuevas actualizaciones de software.

El rendimiento y la autonomía del Xiaomi Mi 10T Pro, a la par de los pata negra

Y llegó el momento de hablar de rendimiento, donde este Xiaomi Mi 10T Pro saca pecho y notamos que estamos ante uno de los mejores móviles del mercado. Cuando lo tienes en la mano y lo empiezas a usar rápido notas que sus 570000 puntos en AnTuTu lo harán volar (más potente que un ASUS ROG Phone 3). Es un móvil muy rápido que junto a sus 144 Hz te proporciona una experiencia de uso genial. Sin duda, el más rápido que hemos probado hasta la fecha.

La rapidez y fluidez del móvil son de lo mejor que hemos visto

En este apartado el móvil destaca por encima de todos los que he podido probar antes, en parte por esa pantalla de 144 Hz que no es el estándar de la industria y que nos da una navegación muy buena. De hecho, al usar otros móviles ahora tengo esa sensación de que ninguno es tan rápido como este Mi 10T Pro. No habrá app ni juego que se le resista, y además Xiaomi tiene un modo juego que lo optimiza y no se calienta prácticamente nada ni en largas sesiones de juego.

Tampoco se queda corto para nada en autonomía, ya que ha sido imposible agotar su batería en un día incluso con uso intensivo. Eso sí, no he podido probar la cobertura 5G ya que en mi ciudad todavía no ha llegado. Para no sufrir la búsqueda de cobertura 5G constante mejor desactivar las redes 5G y eso ayuda a aumentar la autonomía del teléfono.

Hemos llegado a superar sin problema las 7 horas de pantalla con más de 24 horas de uso. Esa es una cifra que lo pone a la altura de los mejores, aunque se verá algo mermada si usas la conexión 5G. Y todo esto se completa con una carga rápida que logra llenar sus 5000 mAh en unos 80 minutos, estando al 50% en menos de 30 minutos. Eso hará que ante improvistos puedas cargar el móvil muy rápido.

Y otro de los puntos que cumple bastante bien es su sonido, ofreciendo un doble altavoz estéreo que tiene bastante volumen pero que no está afinado como en otros gama alta. Se hecha de menos algo más de graves pero es suficiente para ver películas o escuchar música con un volumen decente y buena calidad. Como la gran mayoría de gama alta actuales, no trae jack de audio de 3,5 mm pero incluye un adaptador en la caja y eso es un punto a favor.

MIUI 12 ha mejorado visualmente, pero han cambiado demasiadas cosas

En cuanto a MIUI, debo admitir que soy un gran fan de su capa pero MIUI 12 tiene tantas cosas buenas como malas. Por un lado, he sido incapaz de desactivar el centro de control cuando el móvil está bloqueado y eso es un gran problema de seguridad (he visto que lo están solucionando ya) y por otro que este centro de notificaciones y el tener un gesto para las notificaciones y otro para acceder a los controles es algo que no es demasiado intuitivo al principio.

Aquellos que lleven tiempo usando MIUI sentirán con la versión 12 que deben “aprender” nuevos conceptos que antes no estaban en el sistema y que podrán gustar o no. Es cierto que ahora su capa de ve mucho más cercana a Android stock (aún con grandes diferencias, evidentemente) y mejor en cuanto a lo visual, pero hay ciertos ajustes que se han simplificado tanto que muchos echarán de menos la gran cantidad de opciones que solía ofrecer MIUI en los móviles Xiaomi.

¿Vale la pena comprar el Xiaomi Mi 10T Pro?

Creo que el mayor rival del Xiaomi Mi 10T Pro es, sin duda, el Xiaomi Mi 10 Pro de la casa. Este tiene una mejor cámara y una pantalla AMOLED junto a un diseño más pulido, pero pagando un precio mucho mayor. Entonces, la respuesta es clara. A menos que la cámara sea lo que más te importa en el móvil (sobre todo para hacer fotos con zoom); el Xiaomi Mi 10T Pro nos parece el verdadero flagship killer de la marca.

Por un precio que no supera los 600€, te llevas uno de los móviles más rápidos del mercado en este momento. Sin duda, un móvil sobresaliente para todos aquellos que busquen un buen rendimiento y mucha fluidez en su uso. Además, es una gran amenaza para los móviles gamers ya que es más potente que la gran mayoría de ellos y este no tiene ni un diseño agresivo ni un precio descabellado, lo cual lo vuelve mucho más usable para el día a día.