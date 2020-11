Aunque MIUI es una de las mejores capas de personalización y también de las que traen más novedades en cada versión, no es perfecta. La capa de Xiaomi ha tenido algunos problemas puntuales que se han ido resolviendo, pero hay uno bastante grave que ha vuelto a aparecer: Xiaomi no permite ocultar el centro de control en el bloqueo de MIUI 12. ¿Quieres saber por qué es peligroso este error? Entonces continúa leyendo.

El Centro de control de MIUI 12 es accesible desde la pantalla de bloqueo, ¿por qué es peligroso?

La creación de las pantallas de bloqueo en los móviles tiene su origen en que nadie pueda husmear tus cosas sin permiso. Además, no solo deben estar diseñadas para resguardar tu información, sino que tampoco deberían permitir hacer modificaciones al dispositivo.

Generalmente estas dos cosas se cumplen, pero Xiaomi tiene un largo historial negativo con lo segundo. En MIUI 12, si tu móvil está bloqueado puedes deslizar tu dedo de arriba abajo para entrar al centro de control y sus opciones.

Hasta ahí no parece ser algo grave, pero ¿qué sucede si no eres tú el que lo hace? ¿Qué pasa si has perdido el móvil o te lo han robado y alguien más lo tiene? En ese momento comienzan los problemas.

Si alguien sabe de este fallo en MIUI 12 podrá vulnerar la seguridad de tu smartphone fácilmente en cuestión de segundos. ¿De qué manera? Con las opciones disponibles en el Centro de control, esa persona podría colocar tu Xiaomi en modo avión para evitar que llames, envíes mensajes o uses la red móvil para ubicarlo.

Igualmente, también podría desactivar la localización GPS para complicar todavía más tus posibilidades de recuperar tu dispositivo. Todo ello sin contar el hecho de que tampoco podrías borrar los datos de tu móvil remotamente, un verdadero quebradero de cabezas.

¿Lo peor del caso? Resulta que también se pueden editar los interruptores de acceso rápido que están disponibles en el Centro de control. Sí, es un fallo de seguridad muy importante, que además no es nuevo en MIUI, pero parece que ya están por resolverlo.

El error del Centro de control es un caso recurrente en MIUI, pero Xiaomi ya está resolviendo

Como comentamos, no es la primera vez que esto sucede en MIUI. Se han reportado casos al menos desde MIUI 10, y es un error que ha sido notificado a Xiaomi en múltiples oportunidades. Es cierto que tanto en MIUI 10 como en MIUI 11 la compañía lo ha resuelto, pero no en todos sus móviles.

Mientras, en el caso de MIUI 12 Xiaomi ya parece estar avisada del problema y están trabajando en ello. Las últimas actualizaciones de las ROM Chinas de MIUI 12 ya no tienen este problema de seguridad.

¿La solución? Incluyeron una opción de activación y desactivación en los ajustes del Centro de control. A través de un interruptor, ahora puedes elegir si quieres que el Centro de control de MIUI se muestre en la pantalla de bloqueo, o no.

De esta forma, es cuestión de tiempo que este parche llegue a la ROM global de MIUI 12, y con ello a España. ¿Cuánto tardará? No lo sabemos, pero no debería ser mucho más tomando en cuenta que es algo tan importante.