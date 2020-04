Después de varias filtraciones, adelantos y especulaciones, finalmente Xiaomi ha presentado de manera oficial MIUI 12 en un evento celebrado en su país natal. El encargado de presentarnos todas sus novedades ha sido el mismísimo Lei Jun, fundador y CEO de Xiaomi, que habló de MIUI como “el alma de los móviles”. Además, mencionó que MIUI 12 es el producto de 10 años de trabajo, pues la compañía está cumpliendo su décimo aniversario este año.

En cuanto a las características, MIUI 12 aporta muchos elementos nuevos al atractivo estético de la interfaz, aunque sus novedades no se limitan solamente a la apariencia. Con MIUI 12, Xiaomi está buscando una interfaz que se vea bien y que funcione excelentemente al mismo tiempo. Para ello, se han realizado varios cambios importantes a la capa que, a continuación, pasamos a describirte. Igualmente, te dejaremos la lista oficial (presentada por Xiaomi) con los móviles que actualizarán a MIUI 12, así que no te la pierdas.

Como sucede con cada actualización de una capa de personalización, MIUI 12 nos trae un diseño renovado, al que Xiaomi llama “diseño visual sensorial”, donde predominan los bordes redondeados. La propia marca ha admitido que este ligero cambio en diseño está inspirado en iOS, el sistema operativo de los iPhone.

El objetivo de este nuevo diseño es mostrar la información del sistema de una forma visual más intuitiva y clara, mediante gráficos y diagramas. De esa forma, podrás entender rápidamente, por ejemplo, cuánto espacio de almacenamiento le queda a tu Xiaomi sin siquiera leer las estadísticas. Por otra parte, se han añadido nuevas opciones de personalización al modo Always on Display y a la app de Temas, así como una interfaz renovada al modo Game Turbo.

El modo oscuro de los Xiaomi también se ha actualizado a su versión 2.0 con MIUI 12. Este nuevo modo oscuro funcionará de la mano con el tiempo, pues, a medida que se haga de noche, MIUI 12 hará más oscuro el fondo de pantalla. Asimismo, el sistema puede ajustar automáticamente, dependiendo de la luz ambiental, el grosor de las letras de la fuente para brindar un mejor contraste al estar activo el modo oscuro.

Con todo esto, Xiaomi espera brindar una mejor legibilidad de lo que se muestra en sus móviles en condiciones de poca luz. Por supuesto, este nuevo modo oscuro 2.0 también engloba a más aplicaciones que el anterior.

Con MIUI 12 tendrás que olvidarte de las animaciones de la interfaz que ya conocías de MIUI, pues en este aspecto ha recibido un lavado de cara importante. Ahora tenemos animaciones meteorológicas realistas que muestran de fondo los cambios meteorológicos en tiempo real. Las animaciones de los iconos también se han actualizado para que reaccionen según la velocidad y dirección de tus gestos.

Por ejemplo, cuando elimines una aplicación, esta también afectará a los iconos de las apps que la rodean. En otras partes, notarás nuevas animaciones para la rotación de la pantalla, la apertura, el cierre de aplicaciones y más. Todo esto se consigue gracias al nuevo motor de animación y renderizado que usa MIUI 12, que permite transparencias y sombras más fluidas e intuitivas.

Los súper fondos de pantalla son probablemente la novedad más sorprendente a la vista que estrena MIUI 12. Se trata de unos fondos animados en 3D de lugares impresionantes como el planeta Marte, icebergs, etc., creados por Xiaomi. Para que puedas entenderlos mejor, son fondos de pantalla que tienen una animación cuando el móvil está bloqueado, pero que, al desbloquearlo, empiezan a moverse para mostrarte otra perspectiva.

Lo más genial de todo es que estos súper fondos de pantalla cambian con el modo oscuro, atenuando sus ambientes.

New Shortcut In Notification Panel Itself Whenever We Receive Any Notifications#miui12 #Xiaomi pic.twitter.com/GvjeGKOahG

— BEE 008 Tech #StayHome (@BEE008Tech) April 27, 2020