Con la llegada de los anuncios a los servicios de streaming más populares y las constantes subidas de precios, muchas personas están buscando una alternativa para estas suscripciones. Y una de ellas es Stremio, una app similar a Kodi que es completamente gratuita, legal y que funciona como un reproductor de add-ons o complementos.

Pues bien, así como ya te trajimos los mejores add-ons de Kodi para ver fútbol, a continuación, te presentamos el mejor add-on de Stremio para ver futbol y deportes gratis. Además, te explicamos cómo instalarlo en tu móvil, PC u ordenador.

Como ver fútbol en Stremio gratis

Como ver fútbol en Stremio gratis: mejores add-ons 1 de 3

Si es tu primera vez usando Stremio, debes saber que esta aplicación solo funciona si le instalas add-ons. Si no instalas ningún complemento, no tendrás acceso al contenido que quieres ver. Ahora bien, otra cosa a tener en cuenta es que Stremio está especialmente diseña para reproducir vídeo bajo demanda (VOD), es decir, pelis, series y documentales.

Por ello, no existe muchos add-ons de canales en vivo que transmitan deportes. Por suerte, hay uno que sigue funcionando muy bien y que te da acceso a tus canales de deportes favoritos. Se trata de The Magic Plus TV, un complemento que tiene un montón de canales de TV de todo el mundo.

Anteriormente, ya te hemos explicado cómo instalar complementos en Stremio (PC, TV y móvil). Pero descuida, a continuación, te repetimos cómo hacerlo para que puedas ver futbol gratis en Stremio usando el add-on «The Magic Plus TV»:

Entra en la web del complemento The Magic Plus TV , pulsa en Copy Link y copia el enlace de instalación del add-on.

, pulsa en y de instalación del add-on. Lo siguiente es abrir la app de Stremio en tu móvil, PC o tele.

en tu móvil, PC o tele. Ahora, ve a la sección Complemento (el icono del rompecabezas) de la barra lateral.

(el icono del rompecabezas) de la barra lateral. En la barra de búsqueda tienes que pegar el enlace que has copiado y pulsa en Instalar cuando aparezca la ventana de instalación del complemento. En la versión para teles, tienes que pulsar el botón «Add add-ons» para pegar el enlace.

que has copiado y pulsa en cuando aparezca la ventana de instalación del complemento. En la versión para teles, tienes que pulsar el botón «Add add-ons» para pegar el enlace. Cuando finalice la instalación, ve a la sección Descubrir (el icono de la brújula) y elige el filtro: TV > THЄ ѪАGЇC PГЦ$ TѴ (como se ve en las imágenes de arriba). Al hacer esto te aparecerá un montón de categorías de canales entre los que se incluyen deportivas como Sports, NBA, etc. Pero para encontrar canales de futbol en español, te recomendamos ir a las categorías de países (ej., LAT | Argentina) y buscar en ella los canales deportivos que transmiten futbol que ya conoces .

Enlace add-on | The Magic Plus TV

Y tú… ¿Probarás el complemento The Magic Plus TV para ver fútbol gratis en Stremio?