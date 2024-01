El 2023 fue un año difícil para Netflix. La popular plataforma de streaming fue de los servicios más cancelados a principios de año y en España perdió casi un millón de suscriptores durante el primer trimestre.

Y a pesar de la crisis, Netflix continúo implementando medidas arriesgadas como una nueva subida de precio, el bloqueo de cuentas compartidas y la eliminación del plan básico. Sin embargo, de alguna manera el servicio logró cerrar el año con buenos números.

Así es, Netflix acaba de publicar su balance del último trimestre de 2023 en el que revelan que lograron sumar 13 millones de suscriptores y superaron las estimaciones de facturación previstas. Sin embargo, hay algo que no nos ha gustado de este informe.

En el reciente informe publicado por Netflix sobre su balance del último trimestre del año pasado (Q4 – 2023), la plataforma de streaming ha dejado entrever sus intenciones de aumentar nuevamente el precio de la suscripción. Y es que en el apartado «Monetization» se detalla lo siguiente:

«As we invest in and improve Netflix, we’ll occasionally ask our members to pay a little extra to reflect those improvements»