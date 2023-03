La situación no pinta bien para Netflix, ya que fue el servicio de streaming más cancelado a finales de 2022 de acuerdo a un informe publicado por The Streamable. Aunque en el último trimestre del año pasado había sumado 7 millones de suscriptores, lo cierto es que desde hace meses que viene experimentado una caída en su número de suscriptores.

En dicho informe apuntan que Netflix es el servicio que más cancelaciones registra (26,6 %) comparado con sus competidores. De hecho, en la lista le sigue Hulu (9,1 %), Amazon Prime Video (8,4 %), Apple TV Plus (8,1 %), Paramount Plus (5,9 %), Disney Plus (5,8 %), HBO Max (4,7 %) y Discovery Plus (3,8 %).

Las razones por la que Netflix fue el servicio de streaming más cancelado

La causa que puede haber tras la enorme caída de usuarios que Netflix ha sufrido en los últimos meses puede deberse a los cambios en el servicio destinados a evitar que varias personas utilicen los perfiles de una misma cuenta en casas diferentes.

Otra razón para el bajón en su número de suscriptores puede fundamentarse a que muchos usuarios tienen la costumbre de rotar entre servicios para ver un programa o serie en particular exclusivo de ese servicio de streaming y una vez han visto el programa que querían proceden a suscribirse a otro.

El detalle es que en el informe en cuestión se ha indicado que solo un 17% de usuarios afirmaron haber cancelado un servicio de streaming porque solo querían ver un programa exclusivo de ese servicio. Con este dato, el tema de las cuentas compartidas en Netflix sigue teniendo el primer lugar como la razón para su enorme pérdida de suscriptores.

Lo que sigue para Netflix

Netflix continúa trabajando para que se termine la práctica de compartir cuentas entre los usuarios. Por ahora, ya se han adelantado algunos detalles sobre cómo funcionará dicho sistema de modo que las personas que acostumbren ver contenidos de Netflix de streaming fuera de casa no se vean afectadas. Bien sea si lo hacen desde sus móviles o al irse de viaje.

Si aún eres usuario de Netflix te invitamos a revisar la lista de películas y series que se estrenarán este mes. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te parecen las medidas de Netflix para evitar que se compartan las cuentas entre personas que viven en sitios diferentes? Déjanos tu comentario.