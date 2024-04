El contenido disponible en Stremio es bastante amplio, sin embargo, es difícil conseguir contenido en resolución 4K. Por eso en esta oportunidad te enseñaremos cómo instalar Orion en Stremio. Este complemento es lo que necesitas si quieres ver tus películas y series favoritas en la mejor calidad disponible.

Lastimosamente, no muchas personas utilizan este complemento, debido a que su proceso de instalación es algo diferente al resto. Pero no te preocupes, más adelante te enseñaremos paso por paso, qué es lo que tienes que hacer para poder instalar el complemento de Orion en Stremio en todos tus dispositivos.

¿Qué es Orion y por qué no aparece una opción para instalarlo?

Orion en Stremio es un complemento que te brinda acceso a contenido en alta calidad, es decir, 1080p y 4K. Esto funciona gracias a que el complemento te permite acceder al amplio catálogo de torrents subidos a la base de datos de Orion, en la cual, la mayoría de las personas suben contenido en alta definición. Además de eso, Orion también te ofrece compatibilidad con Real Debrid, es decir, de verdad vale la pena.

Ahora, es posible que intentaras instalarlo, pero no te apareciera la opción de instalar, en su lugar te dijera que tienes que hacer algunas configuraciones. Pues no te preocupes, eso no significa que no lo puedas usar, al contrario, si lo puedes usar, pero hace falta seguir unos pasos en específico.

¿Cómo instalar Orion en Stremio?

Para poder instalar el addon de Orion en Stremio, lo único que necesitas es tener la app en el dispositivo que quieras utilizar y seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en la página de descarga del addon de Orion , utilizando el siguiente enlace.

, utilizando el siguiente enlace. Presiona en donde dice Install .

. Esto abrirá Stremio, pulsa en el botón que dice Configure.

Esto a su vez abrirá la página de configuración de Orion, presiona en el enlace que dice panel.orionoid.com .

. Serás redirigido nuevamente a otra página en la que tendrás que crearte una cuenta, en caso de que no la tengas ya. Así que presiona en Register Now .

. Abre el menú de Registration Type y presiona en Register with Email .

. Una vez te hayas registrado, presiona en Login now.

Copia el código en la sección de API Key.

en la sección de API Key. Abre de nuevo la app de Stremio y presiona en Configure en el menú de instalación del addon de Orion.

en el menú de instalación del addon de Orion. Pega el código en donde dice Orion API Key.

en donde dice Orion API Key. Baja y presiona en el botón que dice Install.

Esto abrirá Stremio, presiona en Install, luego en Install de nuevo y listo.

Ahora ya puedes buscar cualquier serie o película que quieras ver en alta calidad y usar Orion en Stremio de forma gratuita. Eso es todo por ahora con nuestra guía paso a paso de cómo instalar Orion en Stremio. Esperamos que te haya gustado y si tienes alguna duda referente a lo que hablamos aquí, déjanoslo saber con un comentario en la sección de abajo.