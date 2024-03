Torrentio es uno de los complementos más completos en lo que respecta a conseguir contenido multimedia a través de torrents y reproducirlo directamente usando Stremio. Sin embargo, sabemos que no es perfecto, que hay muchas fuentes adicionales que este addon no toma en cuenta y que podría desaparecer de un momento a otro (es común en este tipo de herramientas).

Además, lo cierto es que hay otras opciones igual de interesantes, así que vale la pena chequearlas y tenerlas a la mano para cualquier situación. ¿Quieres saber cuáles son? Aquí te dejamos las mejores alternativas a Torrentio para Stremio.

Guárdate este artículo en los marcadores, porque seguro lo necesitarás en algún momento. Además, recuerda que casi todos los addons de Stremio se instalan igual, así que no hay mística ni trucos ocultos en ellos.

ThePirateBay+: una fuente inagotable de series, películas y anime vía torrent

¿Hay alguien en Internet que no tenga al menos una referencia de The Pirate Bay? Durante años han querido darla de baja, pero siempre renace de las cenizas y con más fuerza que las veces anteriores. Aquí encontrarás montones de contenido multimedia para ver a través de Stremio, incluso de vieja data que muchas veces no está disponible en otras herramientas. Si hay un addons que pueda hacerle sombra a Torrentio, definitivamente es este.

Enlace | The Pirate Bay+

Media Fusion: si no te basta con fuentes torrent, también hay muchas debrid

Este complemento viene ganando terreno a una velocidad increíble por una razón muy sencilla: bebe tanto de fuentes Torrent como debrid para enriquecer su índice de series, películas, documentales y demás. Además, sus desarrolladores se preocupan por actualizar frecuentemente el complemento, por lo que las fuentes huérfanas no duran demasiado.

Y si te preguntas, ¿qué es debrid? Básicamente es una serie de servicios que permiten acceder a contenido disponible en distintos servidores de descarga directa (como Mega, 1Fichier y otros), pero sin sus limitaciones de velocidad o tasas de transferencia. Los mejores son de pago, permitiéndote descargar desde decenas de servidores premium con una sola suscripción mucho más económica, pero también hay muchas opciones gratis.

Enlace | Media Fusion

Orion: otra opción con catálogo proveniente desde diferentes redes y mucho para ver

Orion es como Media Fusion, pues alimenta su catálogo desde fuentes torrent y debrid, pero también desde otros servicios. Como las anteriores, es un complemento con muchísimo contenido disponible, aunque el grueso de series, películas y demás están en inglés. Aun así sigue siendo una alternativa buenísima, aunque tiene un detalle que debes saber: para que funcione tienes que tener una API Key, pero esta se obtiene fácilmente registrándote a través de su web en: panel.orionoid.com.

Enlace | Orion

KnightCrawler / Torrentio | ElfHosted: un respaldo de torrentio para casos de emergencia y con añadidos

En este mundillo, por cada puerta que se cierra, una o dos ventanas se abren. El addon de ElfHosted es prácticamente un espejo del contenido disponible en Torrentio, pero con trackers y semillas provenientes de una comunidad de usuarios diferentes.

Además, en su catálogo tiene contenido espejo que estaba en otro complemento que ya no existe, llamado KnightCrawler. Dicho de otra manera, es una herramienta con lo mejor de dos complementos, pero en un solo lugar.

Enlace | KnightCrawler / Torrentio | ElfHosted

Peerflix: un complemento con mucho contenido en español

Aunque también tiene muchísimos shows de TV, películas y demás en inglés, una de las cosas que nos encanta de Peerflix es su gran catálogo en español. De hecho, de toda esta lista es de los más completos que vas a encontrar en ese sentido.

Enlace | Peerflix

Superflix: un addon que viene cobrando protagonismo rápidamente

Hace poco hicimos un tutorial sobre cómo instalar Superflix en Stremio y el motivo es clarísimo: aunque apenas va por su versión 1.0 (al momento de escribir este artículo), viene comiéndoles terreno a sus rivales a muy buen ritmo. En Superflix encontrarás contenido de todo tipo, pero tiene un plus en el que otras alternativas a Torrentio cojean: hay muchas series, novelas y películas asiáticas y de Bollywood (India).

Enlace | Superflix

Jackett: impulsado por fuentes debrid, es una alternativa que no puedes dejar de descargar

De todos los complementos para Stremio que estamos recomendando, Jackett es el único que no se alimenta desde fuentes torrent. Este addon solo bebe desde servidores debrid, pero su compatibilidad es altísima, así que tiene muchísimo contenido disponible. No dejes de probarla, pues podrías llevarte una buena sorpresa.

Enlace | Jackett

Y tú… ¿conoces otro add-on de Stremio como Torrentio que merece la pena probar?