Stremio se ha convertido rápidamente en la opción favorita de muchos para consumir películas, series y documentales de forma gratuita. Gracias a que esta plataforma está disponible para PC, móviles y TV, es posible disfrutar desde donde sea, siempre que tengas los addons adecuados instalados con anterioridad.

Porque sí, Stremio no es nada si no vinculas servicios que sean compatibles. Existen cientos de opciones, y aquí te hablaremos de las más populares, seguras y que no te defraudarán. Después de ver esta lista, sabrás cuáles querrás en tu repertorio para no perderte tu contenido favorito sin pagar nada.

Los 12 mejores addons para Stremio

A continuación, te dejamos una lista extensa con los mejores addons que puedes instalar en Stremio para ver contenido gratis con la mejor calidad. Puedes encontrar complementos que se centran en un solo tipo de contenido (anime, fútbol, etc.), hasta otros en donde el horizonte es infinito.

The Pirate Bay+, el compañero fiel

The Pirate Bay es, por mucho, la fuente original de todo tipo de contenido disponible para la descarga gratuita. Así ha sido por más de una década, y aunque suele ser el blanco de sanciones por piratería, ha sabido sobrevivir, manteniéndose en pie de lucha.

De modo que no es raro encontrarlo como un addon para Stremio. Con este complemento es posible acceder a una larga cantidad de series, películas y documentales, en diferentes idiomas y tipos de resolución.

Enlace | The Pirate Bay+

Torrentio, otra opción famosa y querida

Este addon es uno de los más queridos hasta la fecha, y es que Torrentio es muy fácil de instalar, de gestionar, e igualmente ofrece un catálogo amplio de contenido audiovisual para todos los gustos (películas, series, novelas, documentales e incluso deportes). Para muchos, es el complemento por defecto que viene justo después de descargar Stremio. Vale la pena destacar que su lista de contenido siempre se encuentra actualizándose, poniendo en bandeja de plata lo último en cuanto a cine.

Enlace | Torrentio

OpenSubtitles, para encontrar subtítulos en el idioma que quieras

Muchas veces no es posible encontrar el contenido en el idioma que deseas, y para eso están los subtítulos. Este addon te ayuda a encontrar subtítulos en diferentes idiomas para una gran cantidad de películas, series y documentales. Te mantendrá cubierto.

Enlace | OpenSubtitles

Peerflix, con contenido en español

Este addon viene con un amplio repertorio de contenido español, hecho en España o en Latinoamérica, con su lenguaje original. Puedes encontrar series, novelas, y películas. También existe la posibilidad de encontrar este mismo contenido en inglés, pues es el otro idioma que admite el complemento.

Enlace | Peerflix

Streaming Catalogs, para no perderte ningún estreno de las plataformas de siempre

Algo que no te puede faltar con mil addons para ver contenido, es un catálogo que te ayude a estar organizado, al igual que al pendiente de lo que ofrecen servicios como Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, etc. Este complemento hace justamente eso, permitiéndote encontrar cualquier serie, película o novela.

Enlace | Streaming Catalogs

Latino movies, con mucho contenido audiovisual de Latinoamérica

Si tienes en la mira muchas novelas, series o películas de Latinoamérica, seguro las podrás encontrar y ver gratis con el addon Latino movies. Esto sin importar el género de las obras.

Enlace | Latino movies

Anime Kitsu, una biblioteca de anime imperdible

Si disfrutas de las series de anime de todos los géneros o incluso de algunos específicos, no puedes navegar a ciegas entre los diferentes addons para ver contenido, teniendo en cuenta la enorme cantidad de series y pelis de este estilo. Aquí entra en escena Anime Kitsu, una base de datos que puedes instalar en Stremio para que así puedas ubicar rápidamente los animes del momento, o alguno en especial que quieras ver por recomendación.

Enlace | Anime Kitsu

Orion, un gran catálogo para todos los gustos

Este addon es otro bastante empleado por los usuarios, pues cuenta con un catálogo grande de contenido que viene de diferentes plataformas. Ten en cuenta que, para instalarlo, debes tener primero la API de Orion que encuentras en este enlace.

Enlace | Orion

Superflix, otra opción variada

Superflix también te puede ayudar a encontrar series y películas de todas partes del mundo, en caso de que tus gustos sean amplios en cuanto a géneros y estilos. Su catálogo es grande, incluyendo obras de España, Latinoamérica, Estados Unidos, Japón, Corea, etc. Puedes hallar acción, romance y misterio, dentro de un solo complemento.

Enlace | Superflix

Hanime, series de animación japonesa con contenido adulto

Si eres mayor de edad y sueles consumir contenido adulto, puede que te interese ver lo que la categoría hentai en los animes te puede ofrecer. Hanime se pone a la orden para encontrar gran variedad de estas obras, y así verlas en buena calidad.

Enlace | Hanime

Media Fusion, para ver deportes y todo sobre la F1

Los programas en vivo también suelen ser de los más buscados entre los consumidores. Si te gusta el fútbol, las carreras de la F1, o los partidos de otros deportes igual de emocionantes, Media Fusion te puede traer estos programas que se transmiten en tiempo real, sin pagar por cable.

Enlace | Media Fusion

Radio Browser, donde están muchas de las estaciones de radio del mundo

Para los amantes de los programas de radio, también existen opciones en donde se reúnen la mayor cantidad de estaciones que pueden existir. Tal es el caso de este addon, que se autodenomina como un esfuerzo en conjunto con su comunidad para añadir tantas estaciones como sea posible. De modo que encontrarás programas de radio de diferentes regiones del mundo.

Enlace | Radio Browser

¿Listo para ver tu contenido favorito en Stremio?