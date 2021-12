Sí, aún seguimos en pandemia. Sí, este año sucedieron cosas que no nos gustaron mucho. Pero esto no significa que en 2021 no hayan sucedido algunas cosas buenas. En esta época de fiestas y a pocos días de celebrar la llegada de un año nuevo, te traemos una lista con las 10 mejores cosas que pasaron este año en el mundo de la tecnología.

No todo ha sido malo, ¡10 buenas noticias de 2021!

Para el mundo de la tecnología el 2021 ha sido un año fantástico. Si bien hubo algunas noticias que nos pusieron un poco triste, como que LG dejó oficialmente de fabricar teléfonos o que OPPO despidió al 20 % de sus empleados tras fusionarse con OnePlus, también hay muchas cosas para celebrar este año. Veamos cuáles fueron las mejores noticias que sucedieron en 2021.

Vacunamos más rápido gracias a la tecnología

El 2021 será recordado como un año sin precedentes en lo que respecta a salud pública. Esto se debe a que se llevó a cabo la campaña de vacunación más grande y rápida de toda la historia. Basta con que escribas en el buscador de Google «personas vacunadas covid-19» para que veas que se ha logrado vacunar a casi el 50 % de la población mundial en un año.

Antes de la pandemia por COVID-19, la creación de una vacuna y las campañas de inmunización eran procesos lentos que tomaban años, incluso décadas. Por ello, este 2021 ha sido un año increíble en el ámbito de la vacunación y todo gracias a la tecnología moderna. No solo se usaron novedosas técnicas para desarrollar vacunas en tiempo récord, sino que además las redes sociales y las apps para móviles han tenido una influencia importante en este logro.

Los artistas encontraron un nuevo mercado digital

Este año los artistas descubrieron una nueva forma de comercializar su arte, y todo gracias a la tecnología blockchain. Uno de los temas más comentados de 2021 fueron los tokens no fungibles o NFT, que se hicieron virales por los elevados precios que se pagaban por ellos.

Pero la innovación más importante que han supuesto los NFT es la posibilidad de que cualquier persona pueda vender en Internet sus fotografías, vídeos o ilustraciones al precio que quiera. Es así como los NFT han significado un resurgimiento para el mercado del arte. Incluso si quieres probar suerte con tu contenido puedes vender tus publicaciones de Instagram como NFT.

La consagración de los móviles plegables: han vuelto para quedarse

¿Quién diría que uno de los mejores smartphones de 2021 sería un móvil plegable? Pues sí, este año Samsung no logró satisfacer la demanda de los Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 debido a su rotundo éxito en el mercado. Desde hace un par de años las grandes marcas de móviles han vuelto a apostar por el diseño de terminales plegables. Sin embargo, es en este año donde por fin tenemos modelos que están a la altura de los ya acostumbrados teléfonos de gama alta.

El 2021 ha sido un año donde se han resuelto los principales problemas que tenían los modelos plegables, tales como la fragilidad de la pantalla. Además, el éxito que Samsung ha tenido con sus modelos plegables ha impulsado a la competencia a lanzar terminales como el Honor Magic Fold y el Oppo Find N que quiere competir con el Galaxy Z Fold 3.

Inicia el reinado de los coches eléctricos

Este 2021 ha pasado algo histórico. Por primera vez en la historia de la industria automotriz de Europa un coche eléctrico fue el más vendido. Esto sucedió en el mes de septiembre con el Tesla Model 3, y es solo uno de los hitos que han logrado los vehículos eléctricos durante el año.

En la primera mitad de 2021 el mercado de coches eléctricos registró un crecimiento en ventas del 168 % comparado con el año anterior. Cada vez son más los fabricantes que se suman a la producción de coches eléctricos tales como Xiaomi o Huawei. Incluso este año la Comisión Europea estableció un acuerdo entre países para ponerle fin a la venta de coches de combustión interna en 2035. Todo esto no solo es favorable para el mercado de coches eléctricos, sino también para el ecosistema.

Los viajes al espacio se han vuelto más «normales»

Hace un par de décadas viajar a la Luna o a Marte era una locura. No solo por el logro que significaba para el ser humano, sino también por los gastos que suponían estas misiones espaciales. Pero hoy en día, en pleno 2021, ya se han normalizado los viajes al espacio.

Esto es gracias a empresas como SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos que no solo han conseguido los primeros vuelos espaciales privados, sino también por hacer estas misiones cada vez más rentables. En 2021 conocimos el proyecto de una nave espacial reutilizable llamada Starship con la que Elon Musk pretende llegar a Marte y demostrar que es posible reducir los costes del transporte espacial.

Elon Musk ha declarado que esta innovadora nave hará su primer vuelo a principios de 2022. Incluso ha revelado los planes de su empresa para crear una fábrica donde se produzcan más Starship. Todo parece indicar que este 2021 nos ha acercado más a cumplir el sueño de ser una raza interestelar.

La unión de dos mundos: Windows estrena compatibilidad con Android

Este año conocimos la nueva versión del famoso sistema operativo de Microsoft para ordenadores: Windows 11. Y una de las características más importantes que debutó en esta versión fue la compatibilidad con el sistema operativo Android. Y aunque inicialmente solo se podían instalar apps del Android a través de la Amazon Appstore, esta nueva característica ha permitido, entre otras cosas, instalar la Google Play Store en un ordenador.

Asimismo, la unión del sistema operativo más importante de PC con el más usado en móviles ha hecho que Google tome la decisión de llevar los juegos de Android a Windows 11 en 2022 con Play Games. Solamente falta que Apple también se sume a la fiesta de permitir compatibilidad entre sistemas operativos (aunque esto lo vemos imposible).

La expansión de la tecnología 5G

Si bien el 5G inició su auge a inicios de 2020 (coincidiendo con el comienzo de la pandemia, lo que generó preocupación sobre la relación de esta tecnología con la enfermedad), fue este año donde dejó de ser una característica única de los smartphones de gama alta.

En 2021 la gran mayoría de las marcas de móviles comenzaron a diseñar smartphones económicos con tecnología 5G. Esto es gracias al surgimiento de nuevos procesadores para la gama media y baja que admiten esta tecnología tales como los Snapdragon 778G+ 5G, 695 5G y 480+ 5G. Es así como este año hemos sabido de un móvil como el Honor Play 30 Plus que viene con 5G y ronda los 150 euros, mientras que los 5 terminales con 5G más económicos de 2020 rondaban los 300 euros.

Las redes sociales mejoraron sus políticas de seguridad

Uno de los eventos mediáticos más importantes de los inicios de 2021 fue cuando Twitter por fin decidió suspender permanentemente la cuenta de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos. Esta medida fue una de las primeras que veríamos durante un año en el que se estrenó el modo seguro de Twitter, entre otras funciones destinadas a mejorar la seguridad y combatir la desinformación en la plataforma.

Pero Twitter no es la única que en 2021 se ha esforzado en crear un entorno más seguro para sus usuarios. Instagram ha creado una herramienta para prohibir que adultos desconocidos hablen con menores de edad, Facebook tiene el proyecto de lanzar una red social para niños y Google ha activado por defecto el SafeSearch para evitar que los niños y niñas encuentren resultados que no son adecuados para su edad. Es así como en 2021 debemos agradecer que las redes sociales se han tomado en serio la seguridad de sus plataformas.

Creamos oxígeno en Marte

Otro de los grandes logros tecnológicos de este 2021 es que, por primera vez en la historia, el ser humano produjo oxígeno en otro planeta. El principal obstáculo para cumplir el sueño de vivir en el espacio es la falta de oxígeno. La NASA se propuso resolver este inconveniente y lo ha logrado gracias a un instrumento con forma de caja dorada llamado MOXIE.

A mediados de abril, la NASA nos sorprendió al anunciar que el artefacto MOXIE había logrado fabricar 5 gramos de oxígeno en Marte a partir de dióxido de carbono en tan solo 1 hora. Esta es la cantidad que necesita un astronauta para respirar durante 10 minutos. Aunque parezca poco, se trata de un paso histórico que ha dado la humanidad para lograr que la vida en otros planetas sea cada vez más posible.

Conocimos las posibilidades del metaverso

Finalmente, no podíamos terminar este repaso de lo que fue el mundo de la tecnología en 2021 sin hablar del metaverso. Esta idea que popularizó Mark Zuckerberg y Facebook con el cambio de nombre de la empresa a Meta, ha sido sin duda alguna uno de los temas más virales de Internet. Esto ha provocado que una gran cantidad de empresas anunciaran sus planes de crear un metaverso, entre ellas Niantic, la marca detrás de Pokémon GO.

Aún estamos lejos de ver materializado la idea del metaverso, pero gracias al 2021 ya sabemos que se está trabajando para que pronto podamos sumergirnos en estos entornos virtuales. Y a ti… ¿Qué te han parecido estas 10 buenas noticias que nos dejó el 2021?