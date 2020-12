La conectividad 5G existe y está cada vez más extendida, operadores como Vodafone o Movistar ya tienen cobertura en muchas ciudades de España.

Hoy en día el 5G ya no es una cosa exclusiva de los flagship. Con el despliegue de esta conectividad muchas marcas presentaron móviles con un precio accesible que luchan entre sí para hacerse con la corona del mejor móvil económico compatible con 5G. Te mostraremos las mejores opciones que hay en el mercado por un precio menor a 400€.

Xiaomi Mi 10 Lite: la opción accesible de la marca china en las redes 5G

Este móvil es una excelente opción que Xiaomi presenta a sus usuarios para entrar en el mercado de las redes 5G con un teléfono a un precio accesible para la gran mayoría de personas.

Con su potente procesador Snapdragon 765G y sus 6 GB de RAM no tendrás ningún tipo de problema para poder realizar las tareas cotidianas de tu día. En los juegos más exigentes como Call of Duty Mobile no habrá ninguna dificultad para jugar en la máxima calidad gráfica.

Si quieres conocer la ficha técnica del Xiaomi Mi 10 Lite 5G aquí te dejamos los aspectos más importantes a destacar:

Pantalla AMOLED de 6,57″ con resolución Full HD+ (2400 x 1800 píxeles).

Procesador Snapdragon 765G .

. 6 GB de RAM y 128/256 GB de almacenamiento ampliables con microSD.

y 128/256 GB de almacenamiento ampliables con microSD. Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP .

. Cámara para selfies de 16 MP.

Batería de 4160 compatible con carga rápida de 20W .

. Android 10 bajo MIUI 11.

Ronda los 300€.

Samsung Galaxy A42 5G: una opción interesante en la gama media

La marca coreana lleva un par de años presentando sus móviles con conectividad 5G, pero eso usualmente se reservaba para los teléfonos de gama alta en adelante. Sin embargo, para este año 2020 Samsung se dispuso a sacar al mercado móviles con 5G a precios accesibles, y el A42 entra perfectamente en esas características.

De este Samsung A42 destaca principalmente su conectividad 5G y su gran pantalla súper AMOLED de 6,6″ con resolución Full HD+, aunque su ficha técnica completa también es interesante, ¿quieres conocerla?

Pantalla Súper AMOLED de 6,6″ con resolución Full HD+ (1080 x 2400 píxeles).

Procesador Snapdragon 750 .

. 4/6/8 GB de RAM y 64/128 GB de almacenamiento ampliables con microSD.

Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 8 MP+ 5 MP+ 5 MP .

. Cámara para selfies de 20 MP.

Batería de 5000 mAh compatible con carga rápida de 15W.

Android 10 bajo One UI 2.0.

Ronda los 300€.

Samsung Galaxy A51 5G: los coreanos exprimen el 5G en los móviles gama media

Samsung sigue dejando buenas impresiones con los móviles gama media que cuentan con 5G gracias a este A51. El diseño atractivo y su potente procesador Exynos 980 desarrollado por la propia marca coreana hacen que este móvil sea uno de los pesos pesados de la gama media cuando se habla de teléfonos 5G a precios accesibles.

En este Samsung no tendrás ningún problema para jugar a los juegos más exigentes de la Play Store, ni tampoco para consumir contenido multimedia en la mejor calidad, y ¿sabes por qué? Pues averígualo viendo su ficha técnica completa.

Pantalla Súper AMOLED de 6,5″ con resolución Full HD+ (1080 x 2340 píxeles).

Procesador Exynos 980 .

. 6/8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ampliable con microSD.

Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP.

Cámara para selfies de 32 MP.

Batería de 4500 mAh compatible con carga rápida de 15W.

Android 10 bajo One UI 2.0.

Cuesta unos 320€.

OnePlus Nord: el gigante de la gama media

Con este móvil, OnePlus aterriza muy fuerte en la gama media presentando un auténtico titán de estos estratos. Las características con las que cuenta este teléfono ponen a temblar a los competidores en este rango de precio, sobre todo por su excelente relación calidad precio que le da una gran experiencia de juego a los gamers.

¿A qué se debe el excelente rendimiento en juegos del OnePlus Nord? Principalmente a su potente chip Snapdragon 765G, que es un procesador optimizado para el gaming, el cual curiosamente comparte con su rival directo el Xiaomi Mi 10 Lite. Aunque su potencia no se debe nada más a su procesador, pues viene dada por todas sus demás características. ¿Quieres saber cuáles son?

Pantalla Fluid AMOLED de 6,44″ con resolución Full HD+ (1080 x 2400 píxeles).

Procesador Snapdragon 750G .

. 6/8/12 GB de RAM y 64/128/256 GB de almacenamiento.

Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP .

. Cámara dual para selfies de 32 MP + 8 MP.

Batería de 4115 mAh compatible con carga rápida de 30W .

. Android 10 bajo OxygenOS 10.5.

Cuesta unos 400€.

Moto G 5G Plus: el salvador de Motorola

No es un secreto para nadie que los últimos años no han sido los mejores para Motorola. Han perdido cuota de mercado de una manera increíble, ya que no han conseguido recalar con un móvil que guste al público casi en ninguna gama.

A pesar de esa desfavorable situación, Motorola ha apostado todas sus cartas a este nuevo Moto G 5G Plus. La marca americana busca recuperar su grandeza de antaño con este móvil que cuenta con un Snapdragon 765 y 6 GB de RAM; especificaciones que lo pueden situar en un muy buen lugar en la gama media.

Su ficha técnica es realmente interesante. ¿Te animas a conocerla?

Pantalla LTPS de 6,7″ con resolución Full HD+ (2520 x 1080 píxeles).

Procesador Snapdragon 765.

6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ampliables con microSD.

Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 5 MP + 8 MP + 2 MP.

Cámara dual para selfies de 16 MP + 8 MP.

Batería de 5000 mAh compatible con carga rápida de 20W.

Android 10 bajo la capa MyUX.

Precio de 250€.

Los móviles gama media con 5G llegaron para quedarse. A las grandes marcas de teléfonos no les ha quedado otra que adaptar este tipo de conectividad a los móviles más accesibles de sus catálogos, y no dejarla exclusivamente para los teléfonos de gama alta.

Si estás en busca de un móvil 5G, pero tu presupuesto no es mayor a 400€, sin duda alguna estas son las mejores opciones que puedes tener en cuenta por ese rango de precios, ¿con cuál de estos móviles te quedas? Puedes dejarnos tu respuesta en los comentarios.