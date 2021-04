Instagram sabe muy bien que su alcance es masivo, y es por este motivo que muchas veces aparecen nuevos stickers que tienen como objetivo apoyar causas de mucha importancia en todo el mundo.

No fue sino hasta hace un año que la red social añadió el viral sticker “Yo me quedo en casa” que millones de personas usaron, que ahora nos vuelve a sorprender con un sticker que busca concientizar a toda la población. El mismo se llama “Vacunarse salva vidas” y ya puede usarse en stories muy fácilmente.

¿Cómo usar el sticker de Instagram para apoyar la vacuna del Covid?

En este caso, no hace falta crear stickers o descargarlos desde la tienda de aplicaciones, pues el mismo puede encontrarse al momento de crear una historia en Instagram. Si no sabes cómo encontrarlo o usarlo, te recomendamos seguir todos estos pasos que te dejamos a continuación:

Abre la app de Instagram desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Pincha sobre la opción que dice “Tu historia”.

Sube o toma una foto o vídeo desde la app de Instagram.

Por consiguiente, deberás pinchar sobre el icono de stickers que se muestra arriba a la derecha de la pantalla.

que se muestra arriba a la derecha de la pantalla. En la sección de “Destacados” podrás ver los nuevos stickers para apoyar la vacuna contra el Covid . Pincha sobre alguno de ellos para añadirlo a tu historia.

. Pincha sobre alguno de ellos para añadirlo a tu historia. En segundos podrás ver el sticker añadido a tu historia.

Recuerda que puedes guardar la historia en borrador para publicarla cuando quieras. De igual manera, te recomendamos no esperar mucho tiempo para publicarla, pues estos stickers podrían desaparecer en las próximas semanas o meses.

¿No encuentras los stickers para apoyar la vacuna contra el Covid en Instagram?

Si has seguido todos los pasos y no pudiste encontrar los stickers para apoyar la vacuna contra el Covid, pueden que los mismos aún no hayan llegado a tu país. En caso de que estés pasando por esta situación, te recomendamos descargar Instagram beta, pues en dicha versión suelen estar las últimas funciones y stickers.