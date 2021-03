Instagram permitirá guardar stories en borrador

Uno de los secretos del éxito de Instagram tiene que ver con la habilidad de Facebook para copiar a sus rivales. Lo cierto es que el expolio de funciones de Snapchat ha sido impresionante, pero gracias a ello la red social de fotografía se ha convertido en un éxito arrollador, dejando a su gran rival en un segundo plano.

Una de las funciones más interesantes que copió Instagram de Snapchat son las stories. Una herramienta que ha tenido un éxito indiscutible entre los usuarios de la red social de fotografía por lo que ofrece. Y dentro de muy poco será más eficiente que nunca.

Lo cierto es que, aunque las stories de Instagram son una herramienta muy útil, tienen un gran problema: no puedes guardar en borradores una historia sin perder parte de la información como la música o los stickers que hayas usado. Aunque esto podría cambiar dentro de muy poco.

You asked and we're delivering… story drafts coming soon 📣

Como podrás comprobar arriba, ha sido el propio CEO de Instagram, Adam Mosseri, quien ha confirmado que la compañía está trabajando en un sistema que permita dejar las stories de Instagram en borradores para publicarlas cuando el usuario quiera.

De momento, la red social no ha dado más información sobre cómo funcionarán los borradores de stories en Instagram, pero un conocido filtrador, Alessandro Paluzzi, ha arrojado algo de luz.

Let's take a look at the upcoming Story Draft feature in #Instagram 👀 https://t.co/kA3DeWIIXm pic.twitter.com/CT8ORvIn5R

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 23, 2021