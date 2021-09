Twitter ha lanzado un par de novedades que harán de la plataforma un lugar más seguro y provechoso. La primera de ellas es el Modo seguro que te permitirá usar la red social sin que venga un grupo de usuarios a insultarte o molestarte. Y la segunda es el Super Follow que básicamente es una nueva forma de monetizar tu contenido en la plataforma a través de una suscripción.

El Modo seguro llega a Twitter: qué es y cómo funciona

Si usas Twitter, de seguro ya sabes que en esta red social hay muchos “trolls” que, amparados en su perfil anónimo, se dedican a molestar a la comunidad. Por supuesto, esto hace que muchas personas no quieran usar Twitter por miedo a los troleos de estos usuarios. Afortunadamente, Twitter ha decido poner un alto a esta situación y ha lanzado una solución.

El Modo seguro es una nueva opción que aparece en los Ajustes de privacidad de la app de Twitter. Cuando la activas, la red social bloqueará automáticamente a las cuentas que interactúen contigo de forma negativa. Es decir, a aquellas que te hablen con un lenguaje potencialmente dañino (insultos, comentarios de odio, etc.) y que comenten o citen tus tuits de manera repetitiva o indeseada.

Eso sí, la plataforma no bloquea a estas cuentas para siempre. Por defecto, el bloqueo solo dura 7 días, aunque tú puedes extenderlo. Algo muy interesante de este Modo seguro es no bloquea a las cuentas que sigues ni con las que interactúas frecuentemente. El algoritmo que usa para evaluar a quién bloquear y a quién no toma en cuenta la relación entre tu cuenta y la cuenta que te responde.

De todas formas, es muy posible que este algoritmo falle. Por ello, Twitter ha añadido una sección en los Ajustes donde puedes ver a los usuarios autobloqueados y quitarles el bloqueo. También tendrás la opción de revisar los tuits que el Modo seguro limitó por ser “negativos” para que de esa manera puedas determinar si está haciendo bien su trabajo.

Super Follow: la opción que te permitirá monetizar tu cuenta de Twitter

Si tienes una cuenta de Twitter con muchos seguidores y tus tuits se suelen hacer virales, ha llegado la opción que tanto esperabas. El Super Follow ya está disponible en Twitter y permite a los usuarios pagar una suscripción mensual para acceder a contenido exclusivo de sus tuiteros favoritos. Es algo así como Patreon, pero integrado en Twitter. Si quieres abrir tu Super Follow, debes cumplir con estos requisitos mínimos:

Ser mayor de 18 años .

. Tener al menos 10 mil seguidores .

. Haber tuiteado al menos 25 veces en los últimos 30 días.

Una vez que Twitter te otorgue la posibilidad de ofrecer una suscripción de pago a tus seguidores, tendrás que mantener un ritmo de 25 tuits como mínimo al mes. Esta opción, por cierto, la podrás encontrar abriendo el menú lateral de Twitter y seleccionado la opción Monetización > Super Follow.

El contenido que Twitter recomienda crear a los que consigan activar la monetización Super Follow es el siguiente: pensamientos sin guion, encuestas, unideas, solicitud de sugerencias, hilos, respuestas personales a los seguidores, etc. Vamos, el típico contenido de texto de todos los tuiteros, aunque Twitter prometió que en el futuro añadirán boletines, espacios de audio exclusivos y otros extras interesantes.

En todo caso, la novedad radica en que ahora los mejores tuiteros podrán decidir qué tuits quieren compartir con todos y qué tuits solo serán para sus “Super Followers” (los que pagan su suscripción). Porque sí, los tuiteros que tengan el Super Follow activado podrán seguir publicando tuits públicos como lo venían haciendo hasta ahora.

¿Cuánto vale hacerse Super Follower de alguien? El precio puede ser 3 €, 5 € o 10 € mensuales; esos son los únicos tres precios que Twitter da como opción a los que tienen Super Follow. Ah, y la plataforma dice que da el 80% de los ingresos por sus suscripciones a estos usuarios si generan una ganancia total de 50000 $ (unos 42000 € al cambio).

¿Cuándo estará disponible el Modo seguro y el Super Follow en Twitter?

Si acabas de revisar la app de Twitter y no encuentras ninguna de estas dos novedades, no te preocupes. Ahora mismo, ambas solo están disponibles en Estados Unidos y Canadá de manera muy limitada (aunque estés en esos países es posible que no te aparezcan). De hecho, el Super Follow solo se ha activado en la aplicación de iOS.

Tampoco sabemos a ciencia cierta cuándo se lanzarán estas dos novedades a nivel global. Lo único que podemos decirte es que te mantengas atento a Androidphoria, pues aquí te avisaremos cuando estén disponible.

Fuentes | Página de ayuda de Twitter y Blog oficial de Twitter