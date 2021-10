Con su nueva generación de plegables, Samsung hizo una apuesta muy arriesgada este año. Abandonó la serie Galaxy Note amada por los usuarios y lanzó no uno, sino dos plegables: uno con pliegue vertical tipo libro y otro más económico con pliegue horizontal tipo concha. Hablamos de los Samsung Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3, respectivamente. Dos meses después de su lanzamiento, podemos confirmar que la jugada les salió redonda.

Los Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3 han recibido críticas muy buenas y lo han petado en ventas. Tanto es así que en la mayoría de tiendas donde los venden están agotados y Samsung está teniendo problemas para reponer el stock. Sin embargo, lo más probable es que la alta demanda de estos dos nuevos plegables no sea la causa principal de los problemas que está teniendo Samsung para fabricar suficientes.

Todo el mundo quiere los nuevos plegables de Samsung, pero no hay chips para fabricarlos

De acuerdo a un medio de Corea del Sur, Samsung en solo un mes ha vendido más de un millón de teléfonos plegables en el país, pero la compañía está experimentando grandes dificultades para satisfacer la continua demanda. Hay muchos clientes que tienen que esperar hasta un mes para que sus pedidos sean entregados en este momento y algunas tiendas de smartphones han dejado de tomar nuevos pedidos.

Para muchos analistas, la incapacidad de Samsung de fabricar las unidades suficientes para satisfacer la demanda no se debe a la demanda en sí, sino a una errada dirección de la compañía a la que pudo haber cogido por sorpresa el éxito de los Galaxy Z Flip 3 y Z Fold 3 con tecnología 5G. Y resaltamos la conectividad que usan estos plegables, ya que la escasez de chips y otros componentes que persiste a nivel mundial a raíz de la pandemia ha ralentizado la producción de procesadores 5G.

En otras palabras, Samsung no puede satisfacer la demanda local de sus nuevos plegables debido a que no estaban preparados para el éxito en ventas que han conseguido y a que la situación actual de la industria no les permite incrementar la producción. Por esta misma razón, algunos medios ya están especulando sobre la posibilidad de que el Galaxy S21 FE termine siendo cancelado.

Vale la pena resaltar que esta falta de disponibilidad de la que hablamos corresponde al país natal de Samsung (Corea del Sur). En muchas partes del mundo, todavía no hay problemas de stock, aunque ya se empieza a notar un poco. En España, por ejemplo, hay disponibilidad inmediata del Galaxy Z Flip 3 en Amazon y en muchas otras tiendas, pero no del Galaxy Z Fold 3 que se consigue con envío dentro de más de 5 días.

¿Cuánto valen los Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 y dónde comprarlos ?

Por si no lo sabes y te interesan, aquí te dejamos los precios de los nuevos plegables de Samsung con su respectivo botón de compra en Amazon:

Galaxy Z Fold 3 12 GB + 256 GB: 1809 € 12 GB + 512 GB: 1909 €



Galaxy Z Flip 3 8 GB + 128 GB: 1059 € 8 GB + 256 GB: 1109 €



Y tú… ¿cuál prefieres?