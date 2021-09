BBK Electronics, el gigante chino que es dueño de OPPO, OnePlus​, Vivo​ y Realme, tomó una decisión bastante interesante a mediados de este año que fue la de fusionar a OnePlus con OPPO. Que no se malentienda: ambas marcas siguen siendo independientes entre sí y continúan lanzando productos por separado, pero ahora comparten recursos e incluso el departamento de Investigación y Desarrollo. ¿Qué se logró con esto? Reducir los costes de producción.

Pero no todo es color de rosa. Este movimiento también implica que OnePlus no será una marca tan “única”, ya que sus móviles y demás productos seguramente se parecerán mucho a los de OPPO. Además, ahora Bloomberg ha revelado que la fusión con OnePlus ha hecho que OPPO despida al 20 % de sus trabajadores. Según la propia web de la compañía, tienen más de 40000 empleados en todo el mundo, así que… ¿han echado a unas 8000 personas? No exactamente.

OPPO solo ha reducido personal en su división de software y dispositivos

OPPO es una compañía gigante, por lo que despedir al 20 % de sus trabajadores suena muy alarmante. Pero en realidad, esta cifra solo hace referencia a los trabajadores de sus equipos de software y dispositivos. No olvidemos que una empresa de esta envergadura está dividida en muchísimos equipos y divisiones que se dedican a tareas distintas: marketing, manufactura, diseño, investigación, finanzas, etc.

La fuente de esta noticia no ha mencionado la cifra exacta de trabajadores despedidos, pero no es 8000 ni mucho menos. El punto es que, al fusionar sus esfuerzos con OnePlus, al parecer OPPO ya no necesita tanto personal humano pues los procesos de desarrollo de software se han optimizado. Toda compañía cuando ve la posibilidad de ahorrarse costes en algo (en este caso, en sueldos), no duda en tomar las acciones necesarias para lograrlo y eso es lo que ha pasado aquí.

Ahora bien, si recortan el personal encargado del desarrollo de software, ¿significa que Oxygen OS (la capa de OnePlus) y Color OS (la capa de OPPO) se han fusionado también? Posiblemente, aunque no lo podemos asegurar ahora mismo. El tiempo nos lo dirá. Quizás las próximas versiones de Oxygen OS y Color OS sean iguales, pero manteniendo el nombre diferente. O tal vez creen una nueva capa de personalización de Android con un nombre en común. Veremos…

De momento, OPPO no ha emitido un comunicado oficial al respecto, aunque tampoco se espera que lo hagan. Coméntanos… ¿qué esperas de esta unión entre OnePlus y OPPO?