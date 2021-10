¿Crees que tus publicaciones de Instagram valen una buena pasta? ¿Te sientes con suerte y quieres probar vender alguna de ellas? Pues ha llegado el momento de que aprendas a cómo convertir tus fotos y vídeos de Instagram en NFT. De esta forma puedes venderlas y ganar dinero. Primero es importante que sepas de qué estamos hablando, y para eso es importante que revises este artículo de qué es un NFT.

La tecnología del blockchain puede llegar a ser realmente confusa para muchas personas. Sin embargo, en los últimos años se han creado apps que hacen más accesible esta tecnología, tal es el caso de los juegos para ganar criptomonedas. Con la llegada de los NFT, se ha lanzado una nueva plataforma que te permite vender tus publicaciones de Instagram simplificándote todo este confuso proceso.

cocoNFT: la plataforma con la que puedes hacer dinero con tu Instagram

cocoNFT es una plataforma que te ofrece la posibilidad de transformar tus publicaciones de Instagram en productos que puedes vender: los NFT. La plataforma lleva poco tiempo en el mercado y la primera persona en usarla fue Susan Sarandon, la actriz ganadora del Oscar quien vendió el primer NFT de Instagram.

El proceso de convertir un archivo en NFT es relativamente complicado para las personas que no tienen conocimientos básicos de blockchain y el mercado de criptomonedas. Pero con cocoNFT todo es más sencillo, la plataforma se encarga de todo ese proceso. Por ello no importa si no eres un experto en Bitcoins, igual podrás ganar dinero vendiendo tus fotos de Instagram como NFT.

Cómo convertir tus publicaciones de Instagram en un NFT con cocoNFT

Para empezar debes saber que puedes registrarte gratis en esta plataforma. El servicio no te cobra tarifas por adelantado. Solo pagarás una comisión cuando logres vender tus publicaciones de Instagram convertidas en NFT. Pero no te preocupes por la comisión, aun pagándola obtendrás el 92,5 % de la venta.

Otro de los detalles que debes considerar es que la moneda con la que trabaja la plataforma es el Ethereum, por lo que es necesario tener una billetera de criptomonedas. Ya sabiendo esto, solo tendrás que seguir los siguientes pasos para transformar tus publicaciones en NFT:

Lo primero es entrar en la página de cocoNFT y registrarte.

Seguidamente tendrás que vincular tu wallet o billetera de criptomonedas.

o billetera de criptomonedas. El siguiente paso es asociar tu cuenta de Instagram .

. Ahora tendrás un enlace en tu perfil que usarán tus seguidores que deseen comprar una publicación.

Llega el momento de fijar el precio de las publicaciones que se convertirán en NFT, y para ello tienes la libertad de poner el valor que quieras.

que se convertirán en NFT, y para ello tienes la libertad de poner el valor que quieras. Finalmente, la plataforma te solicitará firmar un contrato digital que garantiza la autenticidad del producto.

Al realizar estos sencillos pasos ya puedes comenzar a ganar dinero con las publicaciones de tu Instagram vendiéndolas por criptomonedas. Recuerda que esta no es la única forma de ganar dinero con los NFT, ya que recientemente se ha lanzado este nuevo juego NFT con el que puedes obtener buenas ganancias.