Los criptojuegos han cambiado el mundo de los juegos por completo, porque ¿para qué jugarías algo por diversión si puedes ganar dinero mientras juegas? Así como existen algunas apps para minar criptomonedas que quieren estafarte existen juegos que no son muy seguros. Por tu seguridad hoy te enseñaremos los mejores juegos con los que puedes ganar criptos.

Axie Infinity: uno de los juegos más populares para ganar criptomonedas

Axie Infinity es sin duda uno de los juegos más populares para ganar criptomonedas, entre otras cosas porque te permite generar hasta 1.000 dólares al mes. Sin embargo, la inversión que tienes que hacer para comenzar a jugar Axie Infinity es de aproximadamente 1.500 dólares.

Este es uno de los pocos criptojuegos que tienen una app para Android, de hecho descargar el APK de Axie Infinity es bastante sencillo. Este juego no solo te permite generar algunas criptomonedas, sino que también resulta bastante entretenido. Antes de comenzar a jugar este criptojuego debes conocer cómo funciona Axie Infinity. Igualmente existen algunas cosas que debes evitar para que no baneen tu cuenta de Axie Infinity.

Dragonary: un juego para ganar criptos bastante similar a Axie Infinity

Dragonary no tiene demasiado tiempo de haber sido lanzado pero ha sido bien recibido por los usuarios de los criptojuegos. En este juego puedes criar, fusionar, coleccionar y poner a luchar dragones. Además, en Dragonary puedes usar tus dragones para cumplir misiones y obtener más dinero.

Lo mejor de Dragonary es que como todavía está comenzando no tienes que invertir dinero para jugarlo. Dragonary tiene su propia cripto denominada Coinary Token o CYT con la que podrás comprar múltiples cosas en este juego y retirarla para cambiarla por dólares.

Debes que tener en cuenta que las ganancias que tengas en Dragonary varían según lo raras que sean las criaturas que colecciones. Además, las ganancias que obtengas en este juego por el momento no son muy altas. Dragonary es un proyecto que sigue en desarrollo y al que todavía le hacen falta algunos modos de juego.

Web | Dragonary

Plant vs Undead: un juego de sembrar plantas para ganar criptomonedas

Si bien Plant vs Undead está pensado para que sea una versión de Plantas Vs. Zombies en la que puedas ganar criptomonedas, todavía no se ha lanzado el modo de batalla. Por ahora para generar dinero en este juego tienes que sembrar y cuidar algunas plantas, aunque Plant vs Undead traerá algunas novedades. De hecho se espera que las batallas en contra de los no muertos comiencen a mediados de octubre.

Para comenzar a jugar Plant vs Undead tienes que invertir 5 PVU que equivalen aproximadamente a 80 dólares. De cualquier forma, es necesario que conozcas todo lo que necesitas saber para comenzar a jugar Plant vs Undead antes de iniciarte en este criptojuego. También tienes que saber que este juego todavía no tiene una app oficial para Android, aunque sí existe una forma de jugar Plant vs Undead en Android.

LightNite: un RPG con el que puedes ganar criptomonedas

Aunque existen múltiples juegos RPG para Android, con ninguno de ellos puedes ganar criptos, por eso LightNite resulta bastante entretenido aunque todavía está en fase beta. En LightNite puedes vender las herramientas y apariencias que ganes en el transcurso del juego y así obtener Bitcoin. Además, LightNite tiene un formato battle royal en el que puedes interactuar con otros jugadores.

Cuando ganas batallas en LightNite obtienes botines con puntos de batalla, apariencias y algunos satoshis. El contenido de los botines que ganes varía según los puntos que obtuviste en la batalla.

Web | LightNite

CryptoBlades: un juego de rol que te permite ganar criptomonedas

En este juego podrás armar a tu personaje con múltiples armas y armaduras que te darán mayor poder para ganar las batallas. Algo que tienes que considerar es que todas las armas y herramientas de CryptoBlades son NFTs y son comercializadas entre los jugadores.

Para comenzar a jugar CryptoBlades necesitas comprar algunos tokens SKILL y así comprar un personaje, además de tus primeras armas. Por otro lado, la cantidad de dinero que generes en este juego varía según el poder que tengas y el poder que tenga tu enemigo. Si este juego te interesa tienes que conocer cómo funciona CryptoBlades.

Ahora que ya conoces los mejores juegos para ganar criptomonedas puedes comenzar a generar dinero extra jugando. Además nos puedes dejar un comentario si quieres que hablemos específicamente sobre alguno de estos criptojuegos.