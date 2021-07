¿Te gustan los juegos de rol en los que controlas algunos personajes y luchas contra los malos? A estos se les conoce como juegos de gacha y hoy te enseñaremos los 10 mejores juegos de gacha y de RPG.

Los juegos de gacha y RPG son cada vez más populares, probablemente porque cada juego tiene historias tan largas como interesantes. Este tipo de juegos también cambia constantemente al agregar nuevos personajes, historias y eventos. Seguramente luego de ver los juegos que te presentaremos en esta lista, querrás descargar más de uno.

Genshin Impact: un juego RPG que sigue ganando popularidad

Este juego tiene ciertos elementos de gacha, aunque en general es un juego de rol de acción. Genshin Impact ha ganado bastante popularidad en los últimos años. Este juego te permite explorar todo su paisaje y lo mejor es que tiene una historia interesante. Mientras cumples distintas misiones en el juego, obtienes nuevos personajes.

Si ya juegas Genshin Impact aquí tienes 10 consejos para que avances más rápido, igualmente aquí puedes conocer los códigos y trucos para conseguir recompensas gratis en Genshin Impact.

Descarga Genshin Impact aquí.

MARVEL Strike Force: Un juego de gacha con todos los héroes de Marvel

MARVEL Strike Force es un juego de gacha en el que puedes reunir un equipo con tus personajes favoritos de MARVEL. La historia de este juego no es tan profunda aunque no deja de ser interesante y lo mejor es que tiene un modo de juego PvP. Este juego tiene algunas funciones y héroes por los que debes pagar, por lo que lo más probable es que la persona que arme el mejor equipo sea quién más haya pagado.

Descarga Marvel Strike Force para Android aquí.

Arknights: un juego de gacha y estrategia

Este juego es una mezcla entre un juego de gacha y un juego de rol de estrategia. En Arknights encontrarás eventos temporales constantemente y múltiples personajes que podrás usar. A este juego le puede faltar un poco de acción, aunque si te atraen los juegos de estrategia, seguro Arknights te gustará.

Azur Lane: arma flotillas y lucha en este juego de gacha

Azur Lane es un juego de gacha es bastante bueno que presenta modos de disparos y de luchas. En este juego podrás invocar diferentes personajes, y cada uno estará en un barco, así podrás formar flotillas y luchar contra los malos. Aunque la interfaz de Azur Lane puede ser confusa al principio, te acostumbrarás rápidamente.

The Alchemist Code: un juego de RPG y estrategia fácil de usar

Este es un juego de rol bastante popular en dispositivos móviles. The Alchemist Code es un juego RPG de estrategia en el que debes mover unidades por el tablero para atacar a tus enemigos. Este juego cuenta con 50 personajes que podrás usar en el modo multijugador PvP o en distintos eventos.

The Alchemist Code es un juego fácil de usar y con buenos gráficos en el que podrás hacer muchas cosas.

El típico juego de RPG, Sword Art Online: Memory Defrag

Sword Art Onile: Memory Defrag es un juego RPG en el que podrás usar cientos de personajes en distintas misiones. Sword Art Onile: Memory Defrag tiene una comunidad activa de jugadores en el que expresan sus halagos hacia el juego o algunos problemas de conexión a Internet, que parece un problema recurrente.

Final Fantasy Brave Exvius: uno de los mejores juegos RPG de Final Fantasy

Aunque la mayoría de juegos de gacha de Final Fantasy son bastante buenos, Brave Exvius nos parece un poco mejor que ellos. Este juego tiene una historia larga, pero interesante. En Brave Exvius usar múltiples personajes y participar en diferentes actividades.

Descarga Final Fantasy Brave Exvius aquí.

Another Eden: un juego de gacha un poco diferente

Aunque Another Eden no es un juego de gacha muy popular, sí es bastante bueno. Este no es el típico juego de rol. En este juego te desplazas por un mapa y puedes participar en diferentes misiones. Another Eden es un poco diferente a otros juegos de gacha, aunque no por eso deja de ser bueno.

Lord of Heroes: un juego de gacha que sale de lo común

Lord of Heroes evita los típicos personajes demasiado sexuales o violentos de los juegos de gacha. El funcionamiento de este juego es por turnos con héroes con habilidades especiales y su historia es muy buena. Mientras avanzas por el juego vas aumentando el nivel y las habilidades de tus personajes.

Tales of Crestoria: uno de los juegos de gacha más esperados

Tales of Crestoria fue uno de los juegos de gacha más populares del 2020. Este juego es muy parecido a Final Fantasy Brave Exvius. En este juego debes construir un equipo con diferentes personajes y el modo de combate es por turnos, algo diferente al combate común de un RPG de acción.

Seguramente te vas a entretener mucho con estos juegos de gacha y RPG. Si quieres otras opciones, debes conocer los 15 mejores juegos de mundo abierto para Android.