La llegada de Genshin Impact a los móviles causó gran impacto y cada día se suman más jugadores a este genial RPG. Y, ¿cómo no iba a suceder? Si es un juego gráfica y mecánicamente increíble, con mucha aventura y cargado de acción en todo momento.

Además, es un título que existe en plataformas muy dispares de rendimiento y aun así cambia muy poco entre cada una. Pero, ¿cuáles son esos cambios? Te mostramos todas las diferencias entre la versión de consolas, PC y móvil de Genshin Impact.

¿Cuál es la mejor plataforma para jugar Genshin Impact?

Antes de explayarnos detenidamente en las diferencias, una buena forma de empezar es contestando la pregunta de arriba. Aunque las versiones son muy parecidas entre sí, lo cierto es que el ordenador es la mejor plataforma para jugar Genshin Impact.

Por una parte, es la versión que mejor calidad gráfica ofrece, aunque no es tanta como para ser algo determinante. Sin embargo, la gran ventaja de la versión para PC son sus controles. Los juegos de tipo RPG se caracterizan por tener muchísimas opciones, y para eso la combinación teclado + ratón no tiene competencia.

Las versiones de ordenador y móvil tienen juego cruzado, pero la de PS4 no

Si tienes ordenador y móvil, ¡enhorabuena! Porque no habrá lugar en el que dejes de jugar Genshin Impact. Estas versiones utilizan un mismo sistema de guardado, así que puedes salvar la partida en tu PC y continuarla en tu Android o iPhone. Evidentemente, también puedes hacerlo en la dirección contraria.

Esto es especialmente cómodo si tienes que salir unas horas o días de casa, porque podrás seguir jugando a donde vayas. Por desgracia la versión para PS4 no es compatible con esta funcionalidad.

Genshin Impact para PC y PS4 ofrecen mejor calidad gráfica

Es evidente que esto sería así, porque tu PC o PS4 tienen posibilidad de ofrecer un hardware mucho más potente que el de un móvil. Gensin Impact ofrece mayor detalle gráfico en estas plataformas, con modelos mejor definidos, efectos ambientales mucho más detallados y menos desenfoque.

No obstante, el tamaño de pantalla de un móvil ayuda mucho a este juego, ya que hace que las diferencias sean casi imperceptibles. De todas formas, en las tres plataformas el juego es muy fluido, especialmente si te mantienes cómodamente por encima de los requisitos mínimos, de los que ya hablaremos.

¿Algo más que podamos añadir? Sí, y es que la versión para ordenador permite personalizar la calidad gráfica a tu antojo. En ella puedes elegir la resolución del juego, la calidad de las texturas, la cantidad de filtros a aplicar y más. Esto no puede hacerse en la versión para PS4 y menos en la de móviles.

Genshin Impact para ordenadores tiene los mejores mandos

Como ya asomamos arriba, la combinación teclado + mouse no tiene competencia en un RPG como Genshin Impact. Con ellos puedes ejecutar a gran velocidad cualquier opción o acción, e incluso puedes grabar macros con aplicaciones externas para que sea mucho más rápido.

Aun así, eso no significa que los controles de las otras plataformas sean un desastre. El mando de PS4 se comporta especialmente bien, y se redistribuyen los botones de forma muy efectiva. Mientras, la pantalla táctil de los móviles no queda mal parada como mando, pero definitivamente es más engorrosa, lenta y menos intuitiva. De momento Genshin Impact para móviles no es compatible de forma oficial con ningún mando.

Las diferencias más destacables están en las mecánicas de juego y el rendimiento

Al ser un juego que está desarrollado para plataformas muy diferentes entre sí, es normal que existan algunos detalles entre ellas. Bien sea por limitaciones de la plataforma, por pequeños descuidos o incluso a propósito, esta son las diferencias más marcadas:

Es más cómodo apuntar y disparar en PC y PS4 porque no tienes tus dedos estorbando en la pantalla como en el móvil.

porque no tienes tus dedos estorbando en la pantalla como en el móvil. En el móvil puedes usar las ráfagas elementales de todos los personajes de tu equipo, incluso si cambias a alguno.

de todos los personajes de tu equipo, incluso si cambias a alguno. En la versión para PS4 existe un pequeño retraso al momento de recoger artículos encontrados durante tu aventura.

al momento de recoger artículos encontrados durante tu aventura. Genshin Impact para móviles es más propenso a reducir su rendimiento por culpa de la potencia de tu móvil. Al no poder personalizar la calidad gráfica como en la versión para PC, un móvil que esté muy cerca de los requisitos mínimos se ejecutará con menos soltura que uno más potente.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para jugar Genshin Impact en PC, móvil o PS4?

Como son plataformas tan distintas, los requisitos para cada versión también lo son. No obstante, aunque Genshin Impact tiene muy buenos gráficos, el hardware necesario para ejecutarlo no es tan potente.

Requisitos mínimos para Android:

Móvil con un procesador de arquitectura ARM V8a de 64 bits.

3 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento disponible.

Android 7.0 o superior.

Requisitos mínimos para iOS:

iPhone 8 Plus, iPhone SE (2º generación), iPad mini (5º generación) o dispositivos superiores.

8 GB de almacenamiento disponible.

iOS 9.0 o superior.

Requisitos mínimos para la versión de ordenador:

Procesador Intel Core i5 o equivalente en AMD (cualquier generación).

8 GB de RAM y 30 GB de almacenamiento disponible.

Tarjeta gráfica Nvidia GeForce GT 1030 o superior (con sus equivalentes en AMD).

DirectX 11 o superior.

Windows 7 SP1 de 64 bits, Windows 8.1 de 64 bits o Windows 10 de 64 bits.

Requisitos para PS4:

Una PlayStation4 en cualquiera de sus versiones (Estándar, Slim o Pro).

30 GB de almacenamiento disponible.

¿Cumples con estos requisitos? Entonces, ¿qué esperas para descargar Genshin Impact ahora mismo? Recuerda que también tenemos 10 trucos para avanzar rápido en Genshin Impact, así como muchos códigos para conseguir recompensas gratis en el juego.

¿Te vas a quedar sin disfrutarlo?