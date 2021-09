Plant vs Undead es un juego muy parecido a Plantas vs Zombies pero en el que puedes ganar dinero real. Plant vs Undead está en constante desarrollo y te permite ganar dinero sembrando y cosechando plantas. Los juegos para ganar criptomonedas como CryptoBlades se están popularizando y Plant vs Undead no es la excepción, por eso hoy te enseñaremos lo necesario para comenzar en este juego.

¿Por qué es tan popular Plants vs Undead?

A diferencia de Axie Infinity, en Plants vs Undead puedes comenzar a jugar con poca inversión. De hecho para comenzar a jugar Plants vs Undead necesitas comprar 5 o más PVU (la cripto del juego) e invertirlos en la plataforma para comprar plantas, además de otras herramientas de las que te hablaremos más adelante.

Plant vs Undead es una plataforma que ha ganado popularidad porque en ella se podía invertir poco dinero, recuperar la inversión en una semana y seguir multiplicando la inversión. Sin embargo, los desarrolladores del juego han modificado las políticas del mismo y ahora para poder retirar el dinero del juego tienes que reinvertirlo en él por aproximadamente 2 meses.

Las medidas tomadas por parte de los desarrolladores de Plant vs Undead han molestado a muchos de sus usuarios porque son barreras para poder retirar el dinero de la plataforma. Sin embargo, las barreras puestas por los desarrolladores del juego evitan que los jugadores retiren sus ganancias rápidamente de la plataforma. Además, esta medida seguramente hará que los jugadores vean en Plant vs Undead una inversión a largo plazo.

Por otro lado, Plant vs Undead ha llegado a un acuerdo con Amazon en el que podrán usar uno de sus servidores, lo que significa que el juego seguirá creciendo.

Otro aspecto que hace a Plant vs Undead tan popular es su modo de juego. Plant vs Undead funciona como un juego de granja muy sencillo. En este juego puedes sembrar, regar y cosechar plantas para obtener LE (Light Energy) que es la moneda interna del juego.

Lo que tienes que saber antes de comenzar a jugar Plant vs Undead

Para obtener ganancias invirtiendo poco dinero en Plant vs Undead tienes que jugar en el modo granjero. A continuación te enseñaremos todo lo que necesitas saber para comenzar a jugar Plant vs Undead.

Para jugar Plant vs Undead tienes que invertir por lo menos 5 PVU

Lo primero que tienes que saber es que PVU y LE no son lo mismo. PVU es la criptomoneda de Plant vs Undead y LE (Light Energy) es la moneda interna del juego. También tienes que saber que para comenzar a jugar Plant vs Undead tienes que invertir por lo menos 5 PVU.

Lo primero que tienes que hacer es comprar tokens BNB en Binance, la mejor aplicación para invertir en criptos y enviarlos a MetaMask. Luego tienes que convertir los BNB por PVU en PancakeSwap y agregar los PVU a MetaMask. Después tienes que crear una cuenta en Plant vs Undead y cambiar los PVU por LE en el juego.

Sabemos que el proceso para invertir en Plant vs Undead puede ser complicado, pero si tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Igualmente, es importante que sepas que el precio del PVU normalmente está cerca de los 20 dólares, así que si comienzas el juego con 5 PVU serían unos 100 dólares. Sin embargo actualmente el precio del PVU ha bajado por los cambios que los desarrolladores han realizado en la plataforma.

Cuando conviertas tus PVU por LE en Plant vs Undead tienes que comprar cosas útiles

Es importante que sepas que 5 PVU se convertirán en 350 LE en Plants vs Undead y con esos LE tienes que comprar tus semillas y otras cosas. Con tus 350 LE puedes comprar múltiples cosas, sin embargo nosotros te recomendamos que uses esas monedas para comprar una planta girasol madre, una maceta, agua y un espantapájaros.

Puedes obtener LE extras en Plant vs Undead

Como tu planta de girasol tardará 6 días en estar lista para generarte LE, puedes obtener LE regando las plantas de otros jugadores y persiguiendo cuervos. Claro, regar las plantas de otros jugadores y perseguir cuervos es un ingreso extra, pero no algo que te genere demasiadas monedas.

Si riegas las plantas de otros jugadores también puedes encontrar retoños de girasol, pero esto depende de la cantidad de agua que tenga la planta madre, por ejemplo:

Si la planta está al 100 % de agua no obtendrás nada .

. Si la planta que vas a regar tiene entre el 40 y el 59 % de agua, tienes 8 % de posibilidades de encontrar un retoño de girasol.

de girasol. Y si la planta madre tiene de 0 al 19 % de agua, tienes un 10 % de posibilidades de encontrar un retoño.

Tienes que tener en cuenta que solo puedes regar 15 veces al día y así obtienes 50 LE.

No puedes cambiar LE por PVU hasta que no tengas una planta NFT

Si quieres cambiar tus LE por dinero real, tienes que cambiar tus LE por PVU. Sin embargo no puedes cambiar tus LE por PVU hasta que no hayas comprado una planta NFT. Ten en cuenta que la planta NFT más barata cuesta 10 mil LE, esto significa que tardarás aproximadamente un mes y medio reinvirtiendo tus LE para poder comprar una planta NFT.

¿Cuánto dinero se gana en Plant vs Undead?

Tus ganancias en Plant vs Undead dependerán de las plantas que hayas sembrado. Por ejemplo, si compras una planta parásita que cuesta 102 PVU podrás generar 1306 LE cada 6 horas. Entonces, si una planta parásita te produce 1306 LE cada 168 horas, tendrás 5602,74 LE al mes, es decir 56,0274 PVU mensuales. Ahora, si calculas el PVU a 20 dólares, los 56,0274 PVU mensuales serían 616,30 $ de ganancia al mes.

Algo que tienes que considerar es que si comienzas a jugar Plant vs Undead invirtiendo 5 PVU, poder comprar una planta parásita o cualquier otra planta NFT te llevará 2 meses aproximadamente.

Plant vs Undead es un juego que resulta bastante interesante para generar algunos ingresos extras, claro que para poder retirar tu dinero necesitas tener paciencia durante un par de meses. Definitivamente Plant vs Undead no es como algunas apps para minar criptomonedas con tu móvil que solo quieren estafarte.