Plant vs Undead es un criptojuego muy popular quizás porque se puede comenzar a jugar con una inversión muy baja. Igualmente, el potencial de este juego para ganar dinero es indudable, aunque tiene un problema y es que solo se puede jugar en un ordenador. Algunas personas quieren jugar Plant vs Undead en sus móviles Android, pero ¿será posible?

Anteriormente te hemos enseñado todo lo que tienes que saber para comenzar a jugar Plant vs Undead. Sin embargo hoy te enseñaremos cómo puedes jugar Plant vs Undead en Android y así generar PVU desde tu smartphone.

¿Cómo jugar Plant vs Undead en Android?

Si ya juegas Plant vs Undead quizás sepas que existe una forma de descargar la versión beta del juego en tu ordenador o móvil Android, pero solo te deja jugar con dinero falso. Sin embargo, existe otra forma de jugar Plan vs Undead en tu móvil y usar tus PVU reales sin problema.

1. Descarga un navegador compatible con MetaMask en tu móvil Android

Para poder jugar Plant vs Undead en Android tendrás que instalar un navegador web en tu móvil que sea compatible con MetaMask.

Algunos de los navegadores que puedes descargar para jugar Plant vs Undead en tu móvil son Kiwi Browser o Yandex, ambos navegadores te servirán porque son compatibles con MetaMask.

Descarga y lee más sobre Kiwi Browser aquí.

2. Instala la extensión de MetaMask en el navegador web que desgargaste anteriormente

Cuando ya tengas instalado Kiwi Browser o Yandex en tu móvil Android tienes que instalar la extensión de MetaMask. Debes tener en cuenta que es posible que tengas que cambiar el navegador que elegiste para descargar MetaMask a su “Modo de escritorio”, esto es para que puedas agregar una extensión al navegador.

Web de descarga | MetaMask

3. Entra a Plant vs Undead desde Yandex o Kiwi Browser

Si ta instalaste e iniciaste sesión en MetaMask con Yandex o Kiwi Browser, ya puedes entrar en Plant vs Undead desde esos navegadores, iniciar sesión y comenzar a jugar.

Si sigues estos pasos podrás jugar Plant vs Undead desde el navegador de tu móvil Android. Igualmente es importante que recuerdes que este juego no tiene una app para Android en la que puedas usar tus PVU reales y no debes confundir Plant vs Undead con un juego llamado Undead vs. Plant que está en Google Play.

La popularidad de los criptojuegos como Plant vs Undead, Axie Infinity o CryptoBlades sigue aumentando porque te permiten ganar dinero, pero ¿tú los jugarías?