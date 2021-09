Existen múltiples juegos con los que puedes ganar criptomonedas, algunos como CryptoBlades o Plant vs Undead son muy populares. Sin embargo, Axie Infinity es hasta el momento el criptojuego más usado. Y como la mayoría de los criptojuegos, Axie Infinity tiene algunas reglas para que no te aproveches del sistema. Hoy te enseñaremos lo que no debes hacer si quieres evitar que tu cuenta de Axie Infinity sea baneada.

¿Cómo evitar ser baneado en Axie Infinity?

Axie Infinity tiene algunas normas que debes evitar infringir para que tu cuenta no sea baneada. De cualquier forma, te recomendamos que antes de comenzar en este juego conozcas cómo funciona Axie Infinity.

Conoce las normas de Axie Infinity para evitar ser baneado

No hay una mejor forma de saber qué puedes y qué no puedes hacer en Axie Infinity que leyendo los términos y condiciones. Aunque al principio puede parecer que los términos y condiciones de Axie Infinity son demasiado largos, tienes que saber que son bastante fáciles de comprender.

Si ya comenzaste a jugar Axie Infinity es porque ya aceptaste las reglas del juego. Sin embargo puedes leer los términos y condiciones de Axie Infinity aquí.

No uses múltiples cuentas en Axie Infinity para que no te baneen

Axie Infinity no permite que tengas más de una cuenta en el juego. No hay problema si varios dispositivos con Axie Infinity están conectados en la misma red Wifi, el problema está si tienes varias cuentas a tu nombre en múltiples dispositivos.

Algunas personas quieren generar más dinero en Axie Infinity creando cuentas en múltiples dispositivos. Sin embargo, Axie Infinity usa una inteligencia artificial para detectar cuando un jugador tiene varias cuentas, esto lo consiguen analizando la IP del Wifi del jugador y el comportamiento de las cuentas.

No juegues en un emulador de Android para PC porque Axie Infinity te baneará

A diferencia de otros criptojuegos, Axie Infinity tiene una app oficial para Android, por lo que no es necesario que juegues desde un ordenador. Sin embargo, algunas personas usan emuladores de Android para PC para jugar en Axie Infinity y el juego los reconoce como bots.

Como este juego no es exclusivo para ordenadores, no es necesario usar un emulador para jugarlo y por eso Axie Infinity identifica a esas cuentas como bots. De hecho, Axie Infinity es capaz de detectar cualquier bot y banearlo de forma inmediata.

Debes tener en cuenta que dependiendo de la gravedad de la falta que cometiste puedes ser baneado de forma temporal o definitiva. Además, si ya has sido baneado de forma temporal debes evitar que te vuelvan a banear.