Plant vs Undead es uno de los criptojuegos con más crecimiento en las últimas semanas. Sin embargo, este juego ha sufrido algunos cambios que no le han gustado a todos sus usuarios. Aun así, los desarrolladores del juego han anunciado que la nueva versión de Plant vs Undead también conocida como Farm 2.5 saldrá el 12 de septiembre, ¿quieres conocer todas las novedades que tendrá esta actualización del juego?

Parece que entre otras cosas, el Farm 2.5 mejorará la rentabilidad del juego, aunque hará que tardes un poco más en poder retirar tu dinero del mismo. De cualquier modo te recomendamos que conozcas todo lo que necesitas saber para comenzar a jugar Plant vs Undead para que entiendas cómo funciona este criptojuego.

El Farm 2.5 también recompensará con premios a las personas que continuarán en Plant vs Undead. Además, el precio del PVU (la cripto de Plant vs Undead) ha comenzado a subir de nuevo tras el anuncio de la nueva versión del juego. Si el Farm 2.5 de Plant vs Undead sale como los desarrolladores esperan, este juego podría superar a Axie Infinity.

En el Farm 2.5 de Plant vs Undead serán eliminadas las misiones diarias

Las misiones diarias que podías hacer en Plant vs Undead para ganar algunas recompensas serán eliminadas. Ahora, la actualización 2.5 de Plant vs Undead no te permitirá regar las plantas de tus vecinos ni espantar los cuervos que estos tengan y te dará premios a través del Árbol del Mundo.

El Árbol del Mundo reemplazará a las misiones diarias y recompensará por igual a todos los jugadores que colaboren en su crecimiento. El sistema de recompensa del Árbol del Mundo es muy sencillo y en la primera semana de funcionamiento del Farm 2.5 las recompensas del Árbol del Mundo aumentarán. Las recompensas del Árbol del Mundo en la primera semana serán las siguientes:

Recompensa 1 : 10 LE + 1 retoño de girasol si el Árbol del Mundo llega a 4.000.000 de agua.

: 10 LE + 1 retoño de girasol si el Árbol del Mundo llega a 4.000.000 de agua. Recompensa 2 : 15 LE + 1 retoño de girasol si el Árbol del Mundo llega a 6.000.000 de agua.

: 15 LE + 1 retoño de girasol si el Árbol del Mundo llega a 6.000.000 de agua. Recompensa 3 : 25 LE + 2 retoños de girasol si el Árbol del Mundo llega a 9.000.000 de agua.

: 25 LE + 2 retoños de girasol si el Árbol del Mundo llega a 9.000.000 de agua. Recompensa 4 : 1 caja del sol + 2 retoños de girasol si el Árbol del Mundo llega a 12.000.000 de agua.

: 1 caja del sol + 2 retoños de girasol si el Árbol del Mundo llega a 12.000.000 de agua. Recompensa 5: Todas las plantas se regarán automáticamente al día siguiente + 50 LE + 4 retoños de girasol si el Árbol del Mundo llega a 15.000.000 de agua.

Un dato importante es que después de la primera semana del Farm 2.5 la cantidad de agua que debe tener el Árbol del Mundo variará según la cantidad de jugadores activos. Además, después de la primera semana del Farm 2.5 también se eliminarán los árboles jóvenes de las recompensas.

El Farm 2.5 de Plant vs Undead evitará que algunos usuarios se aprovechen del juego

Los desarrolladores de Plant vs Undead integrarán en el juego un sistema que detectará bots y los expulsará, esto ayudará a evitar el colapso de los servidores. Además, el sistema de Plant vs Undead también se dará cuenta cuando los jugadores entren al juego con múltiples cuentas.

La actualización 2.5 de Plant vs Undead te pondrá algunas barreras al principio

Si bien el proceso para ingresar en Plant vs Undead es el mismo desde el principio, las condiciones para retirar tu dinero de este juego sí han cambiado. Anteriormente podías retirar tus ganancias de Plant vs Undead cada 3 días y el valor de 100 LE equivalía a 1 PVU. Sin embargo con la llegada del Farm 2.5 tienes que tener una planta NFT para poder retirar tus PVU del juego.

Para ser más específicos, si quieres cambiar tus LE por PVU tienes que tener una planta NFT y la tasa será de 300 LE por cada PVU. Ahora, si tienes 2 plantas NFT o 1 tierra podrás cambiar 100 LE por cada PVU. Las barreras impuestas por los desarrolladores harán que tengas que reinvertir tus LE por aproximadamente 2 meses para poder comprar una planta NFT.

El hecho de que tengas que esperar más de 2 meses para poder retirar tu dinero de Plant vs Undead parece una medida molesta. Sin embargo, si te mantienes reinvirtiendo tus LE en el juego durante esos 2 meses podrás tener mayores ingresos y recompensas cuando retires tus ganancias del juego.

Algo que también está aumentando la confianza de las personas en Plant vs Undead y su Farm 2.5 es que parece que los desarrolladores se están preocupando por mantener estables sus servidores. Además, entre otras cosas todos los cambios que vienen en el Farm 2.5 buscan que los usuarios del juego pasen más tiempo jugando.

Próximos cambios en Plant vs Undead después del Farm 2.5

A pesar de que el Farm 2.5 no ha comenzado a tener vigencia, los desarrolladores del juego ya han anunciado que a principios de octubre lanzarán la versión 3.0 de Plant vs Undead. No te preocupes, según indican los desarrolladores el Farm 3.0 no cambiará de nuevo lo que tienes que hacer para retirar tus ganancias.

Al parecer el Farm 3.0 traerá nuevos modos de juegos como el modo PvP en que podrás jugar en contra de otros jugadores. Además, los desarrolladores de Plant vs Undead también han indicado que esperan que en octubre terminen de solucionar los problemas que el juego ha tenido con los servidores.

En resumen, algunas de las actualizaciones que se incluyen en el Farm 2.5 de Plant vs Undead buscan solucionar el problema de escalabilidad del juego. Además, en la versión 2.5 de este juego los desarrolladores buscan eliminar los bots y banear a las personas con múltiples cuentas para resolver los problemas que han tenido con los servidores.

Es importante que recuerdes que este juego no tiene mucho tiempo de haber sido lanzado y está en su versión Beta, esto significa que es muy probable que siga sufriendo cambios. De cualquier forma, si todavía no te parece que los desarrolladores de Plant vs Undead están generando grandes cambios en el juego, tienes que saber que en el Farm 3.0 también estarán disponibles las apps de este juego para iOS y Android.

Si ya estás jugando Plant vs Undead o si te interesa comenzar a jugarlo, tienes que saber que existe un método para jugar Plant vs Undead en Android mientras llegan las aplicaciones oficiales para dispositivos móviles. Igualmente es importante que recuerdes que el Farm 2.5 de Plant vs Undead comenzará a tener vigencia el 12 de septiembre.