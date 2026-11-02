Noviembre llega con un nuevo líder en AnTuTu y un duelo casi empatado. El Honor WIN2 domina la gama alta, pero el RedMagic 12 Pro+ se queda a 1493 puntos. En este caso, la refrigeración vuelve a ser decisiva.

Los resultados que se han dado a conocer corresponden a las pruebas realizadas en China durante octubre con AnTuTu V12 (la app de evaluación de rendimiento). Son puntuaciones medias, no récords individuales, y solo aparecen modelos con al menos 1000 pruebas válidas.

Sin ir más lejos, a continuación te vamos a mostrar la lista completa de los teléfonos de gama alta más potentes, así como también los de gama media-alta para el mes de noviembre de 2026; ¡no te lo puedes perder!

Top 10 móviles de gama alta más potentes en noviembre de 2026

El Honor WIN2 alcanza los 4958339 puntos, con el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y una refrigeración de doble conducto. El RedMagic 12 Pro+, que también mejora su sistema para disipar el calor, le sigue prácticamente pegado (mínima diferencia). Completa el podio el llamativo iQOO 16.

Vale recordar que en el ranking del mes de septiembre mandaba el RedMagic 11S Pro+, mientras que en el ranking de octubre era el Xiaomi 18 Fold quien estaba puntero. Ahora Qualcomm domina con sus nuevos procesadores, aunque Xiaomi sigue estando presente con el XRING O3 (su propio procesador incluido en el 18 Fold).

Top 10 móviles de gama media-alta más potentes en noviembre de 2026

En esta ocasión, el Honor 600 Pro sigue siendo el líder de la tabla. Por su parte, el Honor WIN Turbo sube del cuarto al segundo lugar y el iQOO Z11 completa un podio dominado por MediaTek.

Como se puede observar en la tabla, el OPPO Reno16 cae del segundo al noveno puesto, mientras que la compañía Honor coloca dos modelos bien arriba.

Sin mucho más que añadir, es importante remarcar una cosa, ¿qué cosa? Pues que estos números solo sirven para comparar rendimiento; antes de elegir un móvil, también importan la autonomía, las cámaras y los años de actualizaciones.

Fuente | AnTuTu