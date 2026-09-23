El sector de los procesadores móviles alcanzó este año un hito histórico. La evolución ya no se limita únicamente a la adaptación a la era de la inteligencia artificial mediante NPUs cada vez más competentes, sino que rompe un nuevo límite físico al dar el salto a los 2 nm.
En este naciente mercado, Qualcomm lanza los nuevos Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, un par de chipsets listos para competir frente al MediaTek Dimensity 9600 Pro y al Apple A20 Pro del iPhone 18.
Pero con ellos la marca de semiconductores no solo busca debutar en la tecnología de los 2 nanómetros, sino que desde ya quiere liderar este mercado al alcanzar un logro sin precedentes en smartphones: alcanzar por primera vez las velocidades de 5 GHz. A continuación, te contamos todos sus detalles y al final te revelamos qué móviles llevarán estos procesadores.
Especificaciones de los nuevos Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: diferencias
Este año Qualcomm presenta una propuesta insignia de dos variantes como los sucesores directos del Snapdragon 8 Elite Gen 5, siendo el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 la versión más avanzada y potente.
Sin embargo, ambos comparten la misma arquitectura de CPU con 8 núcleos Oryon de 64 bits fabricados en 2 nm, compuesta por 2 núcleos Prime a 5,0 GHz y 6 núcleos de alto rendimiento a 4,0 GHz, respaldados por 16 MB de memoria FlexCache y soporte para RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 5.0 en la variante Extreme.
La versión Extreme lleva el rendimiento al límite con un incremento del 13 % en potencia de CPU (frente al 10 % del modelo estándar) y una mejora del 37 % en eficiencia energética en ambos chips.
En el apartado gráfico, el Extreme integra la GPU Adreno 850 con núcleos dedicados Matrix Cores y tecnología Adreno Neural Fusion para escalado e interpolación por IA, alcanzando un 44 % más de rendimiento gráfico y 18 MB de memoria HBM dedicada, frente al 35 % de incremento en el modelo base.
En inteligencia artificial, la NPU Hexagon del Extreme ofrece un 35 % más de velocidad en procesamiento de IA y un 33 % mejor eficiencia por vatio (frente al 14 % y 20 % del estándar). Finalmente, las capacidades multimedia marcan otra gran diferencia: el chip Extreme permite grabación de vídeo en 8K a 60 FPS y cámara lenta en 4K a 240 FPS, mientras que el base se sitúa en 8K a 30 FPS y 4K a 120 FPS.
Ficha técnica de los Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
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Especificaciones
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Snapdragon 8 Elite Gen 6
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Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
|CPU
|8 núcleos (64-bit):
2 x Oryon Prime a 5,0 GHz.
6 x Oryon Performance a 4,0 GHz.
|Proceso de fabricación
|2 nanómetros de primera generación de TSMC.
|GPU
|Qualcomm Adreno 845 con OpenCL 3.0 FP, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.4, trazado de rayos acelerado por hardware en tiempo real con iluminación global de lúmenes y geometría virtualizada de nanitos.
|Qualcomm Adreno 850 con OpenCL 3.0 FP, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.41, Adreno matrix cores, Adreno Neural Fusion, MegaLights, geometría virtualizada de nanitos y trazado de rayos acelerado por hardware en tiempo real con iluminación global.
|Inteligencia artificial
|Qualcomm Hexagon NPU con IA generativa multimodal y soporte para asistentes de IA.
|Memorias
|RAM de hasta 24 GB en formato LPDDR5X a 5300 MHz y almacenamiento de hasta 1 TB de tipo UFS 4.1.
|RAM de hasta 24 GB en formato LPDDR5X a 5300 MHz y almacenamiento de hasta 1 TB de tipo UFS 5.0.
|Pantallas
|En dispositivos, pantallas con resolución QHD+ con tasa de refresco hasta 240 Hz.
Pantallas externas 8K con tasa de refresco de hasta 30 Hz.
Profundidad de color de 10-bits, gama de colores Rec. 2020 y soporte para Dolby Vision, HDR10, HDR10+ y HDR Vivid.
|Cámaras
|ISP Qualcomm Spectra Triple de 20-Bit con tecnología IA cognitiva.
>Sensores fotográficos hasta 320 MP.
>Una cámara hasta 108 MP a 30 FPS sin retraso (MFNR y ZSL).
>Tres cámaras hasta 64 MP a 30 FPS sin retraso (MFNR y ZSL).
>Soporta Dolby Vision, Google Ultra HDR, HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma (HLG).
>Grabación de vídeo 8K a 30 FPS o 4K a 120 FPS y cámara lenta 1080p a 960 FPS con los códecs AV1, Dolby Vision, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), HDR10, HDR10+, HLG, VP8, VP9 y APV.
|ISP Qualcomm Spectra Triple de 20-Bit con tecnología IA cognitiva.
>Sensores fotográficos hasta 320 MP.
>Una cámara hasta 108 MP a 30 FPS sin retraso (MFNR y ZSL).
>Tres cámaras hasta 64 MP a 30 FPS sin retraso (MFNR y ZSL).
>Soporta Dolby Vision, Google Ultra HDR, HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma (HLG).
>Grabación de vídeo 8K a 60 FPS o 4K a 120 FPS y cámara lenta 4K a 240 FPS con los códecs AV1, Dolby Vision, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), HDR10, HDR10+, HLG, VP8, VP9 y APV.
|Conectividad
|Módem Qualcomm X105 5G de 8 carriers (mmWave), 2×2 MIMO (mmWave), 4×4 MIMO (Sub-6) con velocidad de descarga de hasta 14,8 Gbps y de subida de hasta 4,2 Gbps.
>Chip Qualcomm FastConnect 8800 con WiFi 8 (hasta 11,6 Gbps) de tres bandas (6 GHz, 5 GHz, 2.4 GHz) WiFi 7, WiFi 6, Bluetooth 6.0 LE, UWB, Qualcomm Location Suite (Galileo, Beidou, NavIC, GPS, GLONASS y QZSS de triple banda) y NFC.
|Módem Qualcomm X105 5G de 8 carriers (mmWave), 2×2 MIMO (mmWave), 4×6 MIMO (Sub-6) con velocidad de descarga de hasta 14,8 Gbps y de subida de hasta 4,2 Gbps.
>Chip Qualcomm FastConnect 8800 con WiFi 8 (hasta 11,65 Gbps) de tres bandas (6 GHz, 5 GHz, 2.4 GHz) WiFi 7, WiFi 6, Bluetooth 6.0 LE, UWB, Qualcomm Location Suite (Galileo, Beidou, NavIC, GPS, GLONASS y QZSS de triple banda) y NFC.
|Seguridad
|Qualcomm 3D Sonic Sensor Max y SPU compatible con autenticación biométrica de rostro, de huella dactilar, de iris y de voz.
|Audio
|Qualcomm Aqstic audio codec, Qualcomm Aqstic smart speaker amplifier, Qualcomm aptX Adaptive, Qualcomm aptX Lossless, Qualcomm aptX Voice y Snapdragon Sound (24-bit 96 kHz).
|Carga
|Qualcomm Quick Charge 5.
|USB
|USB 3.1 Gen 2 con DisplayPort.
¿Cuáles serán los primeros móviles en llevar los Snapdragon 8 Elite Gen 6 y 8 Elite Extreme Gen 6?
Los primeros dispositivos en estrenar estos nuevos procesadores llegarán al mercado encabezados por la serie Xiaomi 18: el Xiaomi 18 Pro incluirá el Snapdragon 8 Elite Gen 6 estándar, mientras que el Xiaomi 18 Pro Max equipará la versión Extreme.
A ellos se suman otros modelos de alta gama como el Motorola Signature 27, alimentado por la versión base, y el OnePlus 16, que apostará por el chip Extreme.
Y tú… ¿Crees que cuando se revelen las pruebas de rendimiento, el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 supere al Apple A20 Pro del iPhone 18?