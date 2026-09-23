El sector de los procesadores móviles alcanzó este año un hito histórico. La evolución ya no se limita únicamente a la adaptación a la era de la inteligencia artificial mediante NPUs cada vez más competentes, sino que rompe un nuevo límite físico al dar el salto a los 2 nm.

En este naciente mercado, Qualcomm lanza los nuevos Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, un par de chipsets listos para competir frente al MediaTek Dimensity 9600 Pro y al Apple A20 Pro del iPhone 18.

Pero con ellos la marca de semiconductores no solo busca debutar en la tecnología de los 2 nanómetros, sino que desde ya quiere liderar este mercado al alcanzar un logro sin precedentes en smartphones: alcanzar por primera vez las velocidades de 5 GHz. A continuación, te contamos todos sus detalles y al final te revelamos qué móviles llevarán estos procesadores.

Especificaciones de los nuevos Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: diferencias

Este año Qualcomm presenta una propuesta insignia de dos variantes como los sucesores directos del Snapdragon 8 Elite Gen 5, siendo el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 la versión más avanzada y potente.

Sin embargo, ambos comparten la misma arquitectura de CPU con 8 núcleos Oryon de 64 bits fabricados en 2 nm, compuesta por 2 núcleos Prime a 5,0 GHz y 6 núcleos de alto rendimiento a 4,0 GHz, respaldados por 16 MB de memoria FlexCache y soporte para RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 5.0 en la variante Extreme.

La versión Extreme lleva el rendimiento al límite con un incremento del 13 % en potencia de CPU (frente al 10 % del modelo estándar) y una mejora del 37 % en eficiencia energética en ambos chips.

En el apartado gráfico, el Extreme integra la GPU Adreno 850 con núcleos dedicados Matrix Cores y tecnología Adreno Neural Fusion para escalado e interpolación por IA, alcanzando un 44 % más de rendimiento gráfico y 18 MB de memoria HBM dedicada, frente al 35 % de incremento en el modelo base.

En inteligencia artificial, la NPU Hexagon del Extreme ofrece un 35 % más de velocidad en procesamiento de IA y un 33 % mejor eficiencia por vatio (frente al 14 % y 20 % del estándar). Finalmente, las capacidades multimedia marcan otra gran diferencia: el chip Extreme permite grabación de vídeo en 8K a 60 FPS y cámara lenta en 4K a 240 FPS, mientras que el base se sitúa en 8K a 30 FPS y 4K a 120 FPS.

Ficha técnica de los Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Especificaciones Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 CPU 8 núcleos (64-bit):

2 x Oryon Prime a 5,0 GHz.

6 x Oryon Performance a 4,0 GHz. Proceso de fabricación 2 nanómetros de primera generación de TSMC. GPU Qualcomm Adreno 845 con OpenCL 3.0 FP, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.4, trazado de rayos acelerado por hardware en tiempo real con iluminación global de lúmenes y geometría virtualizada de nanitos. Qualcomm Adreno 850 con OpenCL 3.0 FP, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.41, Adreno matrix cores, Adreno Neural Fusion, MegaLights, geometría virtualizada de nanitos y trazado de rayos acelerado por hardware en tiempo real con iluminación global. Inteligencia artificial Qualcomm Hexagon NPU con IA generativa multimodal y soporte para asistentes de IA. Memorias RAM de hasta 24 GB en formato LPDDR5X a 5300 MHz y almacenamiento de hasta 1 TB de tipo UFS 4.1. RAM de hasta 24 GB en formato LPDDR5X a 5300 MHz y almacenamiento de hasta 1 TB de tipo UFS 5.0. Pantallas En dispositivos, pantallas con resolución QHD+ con tasa de refresco hasta 240 Hz.

Pantallas externas 8K con tasa de refresco de hasta 30 Hz.

Profundidad de color de 10-bits, gama de colores Rec. 2020 y soporte para Dolby Vision, HDR10, HDR10+ y HDR Vivid. Cámaras ISP Qualcomm Spectra Triple de 20-Bit con tecnología IA cognitiva.

>Sensores fotográficos hasta 320 MP.

>Una cámara hasta 108 MP a 30 FPS sin retraso (MFNR y ZSL).

>Tres cámaras hasta 64 MP a 30 FPS sin retraso (MFNR y ZSL).

>Soporta Dolby Vision, Google Ultra HDR, HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma (HLG).

>Grabación de vídeo 8K a 30 FPS o 4K a 120 FPS y cámara lenta 1080p a 960 FPS con los códecs AV1, Dolby Vision, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), HDR10, HDR10+, HLG, VP8, VP9 y APV. ISP Qualcomm Spectra Triple de 20-Bit con tecnología IA cognitiva.

>Sensores fotográficos hasta 320 MP.

>Una cámara hasta 108 MP a 30 FPS sin retraso (MFNR y ZSL).

>Tres cámaras hasta 64 MP a 30 FPS sin retraso (MFNR y ZSL).

>Soporta Dolby Vision, Google Ultra HDR, HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma (HLG).

>Grabación de vídeo 8K a 60 FPS o 4K a 120 FPS y cámara lenta 4K a 240 FPS con los códecs AV1, Dolby Vision, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), HDR10, HDR10+, HLG, VP8, VP9 y APV. Conectividad Módem Qualcomm X105 5G de 8 carriers (mmWave), 2×2 MIMO (mmWave), 4×4 MIMO (Sub-6) con velocidad de descarga de hasta 14,8 Gbps y de subida de hasta 4,2 Gbps.

>Chip Qualcomm FastConnect 8800 con WiFi 8 (hasta 11,6 Gbps) de tres bandas (6 GHz, 5 GHz, 2.4 GHz) WiFi 7, WiFi 6, Bluetooth 6.0 LE, UWB, Qualcomm Location Suite (Galileo, Beidou, NavIC, GPS, GLONASS y QZSS de triple banda) y NFC. Módem Qualcomm X105 5G de 8 carriers (mmWave), 2×2 MIMO (mmWave), 4×6 MIMO (Sub-6) con velocidad de descarga de hasta 14,8 Gbps y de subida de hasta 4,2 Gbps.

>Chip Qualcomm FastConnect 8800 con WiFi 8 (hasta 11,65 Gbps) de tres bandas (6 GHz, 5 GHz, 2.4 GHz) WiFi 7, WiFi 6, Bluetooth 6.0 LE, UWB, Qualcomm Location Suite (Galileo, Beidou, NavIC, GPS, GLONASS y QZSS de triple banda) y NFC. Seguridad Qualcomm 3D Sonic Sensor Max y SPU compatible con autenticación biométrica de rostro, de huella dactilar, de iris y de voz. Audio Qualcomm Aqstic audio codec, Qualcomm Aqstic smart speaker amplifier, Qualcomm aptX Adaptive, Qualcomm aptX Lossless, Qualcomm aptX Voice y Snapdragon Sound (24-bit 96 kHz). Carga Qualcomm Quick Charge 5. USB USB 3.1 Gen 2 con DisplayPort. Recomendado: Le decimos adiós al NVIDIA Shield TV clásico: oficialmente sale de las tiendas

¿Cuáles serán los primeros móviles en llevar los Snapdragon 8 Elite Gen 6 y 8 Elite Extreme Gen 6?

Los primeros dispositivos en estrenar estos nuevos procesadores llegarán al mercado encabezados por la serie Xiaomi 18: el Xiaomi 18 Pro incluirá el Snapdragon 8 Elite Gen 6 estándar, mientras que el Xiaomi 18 Pro Max equipará la versión Extreme.

A ellos se suman otros modelos de alta gama como el Motorola Signature 27, alimentado por la versión base, y el OnePlus 16, que apostará por el chip Extreme.

Y tú… ¿Crees que cuando se revelen las pruebas de rendimiento, el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 supere al Apple A20 Pro del iPhone 18?