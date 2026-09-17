Signal es una de las aplicaciones de mensajería más seguras y privadas del mundo. La plataforma no solo ofrece cifrado de extremo a extremo, incluso en chats grupales; desde hace años también tiene una serie de características que la hacen superior a muchos rivales, como no permitir capturas de pantalla, la autodestrucción de mensajes y ocultar tu número de teléfono detrás de un nombre de usuario (algo que WhatsApp apenas está implementando en 2026).

Sin embargo, aunque puedes usar un nombre de usuario en Signal, la app siempre ha requerido un número de teléfono para registrar tu cuenta. Muchos son los que han criticado esto, pues la plataforma se jacta de ser una app ultraprivada, pero tener que usar tu número para registrarte no va muy de la mano con eso.

Hasta ahora, los desarrolladores nunca revelaron un motivo para no hacerlo, pero acaban de darlo junto a una solución alternativa: ahora podrás tener Signal sin número de teléfono, pero no será gratis y tendrás que pasar por caja antes.

¿Cómo registrar una cuenta en Signal sin número de teléfono y cuánto cuesta hacerlo?

Greyson Parrelli, uno de los principales desarrolladores de Signal para Android, reveló en los foros comunitarios de la plataforma que la beta 8.28.1 de Signal ya permite registrarse sin usar un número de teléfono. Esto quiere decir que cualquiera podrá darse de alta en la plataforma con un nombre de usuario, pero hay un detalle: no será gratis.

La nueva ventana de registro de Signal tendrá una opción que permite el registro sin número telefónico, pero al seleccionarla te dirá que debes pagar 3 dólares para recibir un usuario (ID) en la plataforma. Si no deseas pagar, obligatoriamente tendrás que registrar un número de teléfono primero.

¿Por qué un pago? El mismo Parrelli lo explicó al señalar que es una forma de evitar que estafadores creen múltiples cuentas y saturen la red, ya que muchos lo harían si fuese gratis. Es un argumento que tiene mucho sentido y probablemente sea el motivo de por qué no lo implementaron antes.

No obstante, hay un detalle adicional muy importante sobre este tipo de cuentas: los usuarios deben ser muy cuidadosos con su usuario y contraseña de Signal, porque si pierden alguno, será imposible recuperar la cuenta al no existir un número de teléfono que sirva como método de recuperación. Y para evitar posibles robos de identidad, la autenticación de doble factor también se ha habilitado para este tipo de cuentas.

Ahora bien, sobre la privacidad del pago, Parrelli indicó que la app utiliza el mismo sistema de conocimiento cero (zero-knowledge) que en su sistema de donaciones. Esto garantiza que el pago no pueda ser asociado a una cuenta de Signal y, por tanto, tampoco al creador de la cuenta, así que se trataría de una cuenta de Signal completamente anónima.

La versión beta 8.28.1 de Signal ya está disponible en la Play Store y en GitHub, así que puedes descargarla y configurar tu nueva cuenta de Signal sin número de teléfono desde ya.