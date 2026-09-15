Si existe una propiedad intelectual (IP) que asegura siempre un mínimo de ventas, esa es Harry Potter. La IP de J. K. Rowling tiene millones de seguidores en todo el mundo y cualquier producto relacionado vuelve locos a los potterheads, que ansían tenerlos como si se tratase de una piedra filosofal o una reliquia de la muerte.

Esta fiebre incluso alcanza al mercado móvil, pues Xiaomi hizo una alianza hace algunos años de la que salieron cuatro ediciones especiales: una del Redmi Turbo 3, otra del Redmi Turbo 4 Pro, una del Redmi Note 12 Turbo y hasta una Redmi Pad Pro de Harry Potter.

Ahora, una nueva marca se suma a la fiesta, también de origen chino y justamente en un móvil de gama media/alta. Se trata de Realme, que nos trae el fantástico Realme 16 Pro 5G de Harry Potter con un diseño y caja coleccionables que son espectaculares. ¿Quieres saber todos los detalles de esta edición especial? Entonces es momento de volver a Hogwarts.

Una edición limitada a 5000 piezas que pone la magia de Hogwarts en tus manos

El año pasado Realme fue noticia por lanzar una edición especial de Juego de Tronos para el Realme 15 Pro. Este año también lo son, pero por una edición especial de Harry Potter para su Realme 16 Pro.

Esta edición coleccionable contará con un tiraje limitado a 5000 piezas y es una obra de arte para cualquier amante de la saga.

Su trasera está fabricada en cuero de color marrón y tiene un patrón de rombos con relieve que, según el fabricante, está inspirado en el ajedrez mágico de la primera película. Justo en el centro está un enorme escudo de Hogwarts, así como el logotipo ‘Harry Potter’ más pequeño y un poco más abajo.

Sí, es un móvil cuya trasera está saturada, pero todos los que seguimos a esta franquicia sabemos que así es su estética, llena de detalles por doquier, y nos encanta.

Además, si hablamos de detalles, hay uno muy curioso y que puede pasar desapercibido. En el módulo de cámaras, Realme introdujo un elemento muy sutil y que queda increíble. Se trata de un pequeño pico ubicado justo entre las dos cámaras que hace que el conjunto simule la cara de la lechuza Hedwig.

Y como si eso no fuese suficiente, esta edición especial también incluye todo esto:

Grabado en un marco que dice «Welcome to Hogwarts» (Bienvenido a Hogwarts).

(Bienvenido a Hogwarts). Una caja que simula el baúl de equipaje escolar de Harry.

de Harry. Una funda protectora plástica con el logo de Hogwarts grabado.

plástica con el logo de Hogwarts grabado. Una copia de la carta de aceptación a Hogwarts .

. Un billete de tren para tomar el Expreso de Hogwarts en el andén 9¾.

en el andén 9¾. Iconos y fondos de pantalla inspirados en Harry Potter.

¿Y las especificaciones? Realme no las reveló todas, pero es completamente esperable que tenga las mismas del Realme 16 Pro 5G normal. Entre las características confirmadas están el Dimensity 7300 Max, la batería de 7000 mAh y carga rápida de 80 W.

También se confirmó la pantalla OLED de 6,78″, tasa de refresco de 144 Hz y HDR10+, así como las cámaras de 200 MP + 8 MP en la trasera y 50 MP en el frontal.

Precio y disponibilidad del Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition

Si te diste cuenta, lo único que queda por saber en cuanto a especificaciones sobre este móvil es lo siguiente: si se venderá con 8 o 12 GB de RAM y si llevará almacenamiento de 128 o 256 GB. Lo lógico sería que se trate de la variante más completa (12 GB + 256 GB), pues las ediciones especiales tienden a estar basadas en ellas, pero no hay confirmación oficial.

El Realme 16 Pro 5G de Harry Potter saldrá a la venta el próximo 21 de septiembre, pero no hay dato alguno sobre su precio. Asimismo, tampoco se sabe en qué mercados se comercializará, pero te invitamos a estar atentos a cualquier novedad.