Durante años, contar con un soporte de software prolongado era un lujo reservado para los iPhone y los Android más caros del mercado, capaces de ofrecer hasta 7 años de actualizaciones sin problemas.

Mientras tanto, los teléfonos más económicos prácticamente carecían de soporte. Afortunadamente, este panorama está cambiando y Samsung ha estado liderando esta transformación.

El año pasado ya dieron un golpe sobre la mesa con el Galaxy A07 que estrenó un hito inédito en la gama baja: los 6 años de actualizaciones. Y ahora repiten la fórmula con su sucesor, que llega con más batería y mejor protección. A continuación, te contamos todo del Galaxy A08.

Especificaciones del Samsung Galaxy A08

El Samsung Galaxy A08 mantiene una línea continuista respecto a la versión del año pasado, conservando el soporte y la base técnica que funcionó bien e introduciendo mejoras puntuales.

En esencia, repite casi todas las características de su antecesor: equipa la misma pantalla LCD de 6,7 pulgadas con resolución 720p, el procesador MediaTek Helio G99 junto a 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ampliable mediante microSD hasta 2 TB.

En el apartado fotográfico tampoco hay cambios, manteniendo un sensor principal de 50 MP junto a uno de profundidad de 2 MP en la trasera, más una cámara frontal de 8 MP.

Las verdaderas novedades se reducen a dos puntos clave: eleva la capacidad de su batería de los 5000 mAh a los 6000 mAh (con carga rápida de 25 W) y mejora su certificación de resistencia, pasando de una protección IP54 a IP64 frente a polvo y salpicaduras de agua. Todo esto mientras conserva su promesa estelar de 6 años de actualizaciones de Android y parches de seguridad.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A08

Características Samsung Galaxy A08 4G Dimensiones y peso 167,4 X 77,4 X 8,0 mm. 197 gramos. Pantalla 6,7″ HD+ (720 x 1600 píxeles) panel LCD con relación de aspecto 20:9 y tasa de refresco de 90 Hz. Procesador MediaTek Helio G99 con gráfica ARM Mali G57. RAM 4 GB de tipo LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB ampliable mediante microSD hasta 2 TB. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8.

Profundidad de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Graba 1080p a 30 FPS. Cámara frontal 8 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB-C 2.0, WiFi 5, Dual SIM 4G, Bluetooth 5.3, GPS, Beidou, Galileo, QZSS, lector de huellas lateral, jack para auriculares de 3.5 mm y protección IP64 contra agua y polvo. Batería 6000 mAh con carga rápida de 25 W. Sistema operativo One UI 8 basado en Android 16. Soporte: 6 años de actualizaciones de software y parches de seguridad.

Disponibilidad y precio Samsung Galaxy A08

El nuevo Samsung Galaxy A08 ya está disponible en Ucrania y se espera que llegue al resto del mundo en las próximas semanas. En el país europeo se vende en tres colores (plata, verde y azul) y en una única configuración de memoria por 10699 grivnas ucranianas, unos 205 € al cambio.

Y tú… ¿Crees que existe un móvil de gama baja con más años de actualizaciones que el Galaxy A08?