Hace un par de años, Xiaomi lanzó una de las tablets con mejor relación calidad – precio del mercado. Estamos hablando de la Redmi Pad, una tablet con pantalla 2K y excelente rendimiento que enamoró a muchos por su económico precio.

Pues bien, ahora la marca china está relanzando esta tablet en una edición muy mejorada. Se trata de la nueva Redmi Pad Pro, una versión más grande, potente y con más batería de la tablet que ya conocemos. A continuación, te contamos todas sus características y precios.

Especificaciones de la Redmi Pad Pro

La Redmi Pad Pro trae una pantalla LCD de 12,1 pulgadas y resolución 2.5K. Esta no solo es más grande y tiene más resolución que el modelo anterior, sino que también es más rápida (120 Hz vs. 90 Hz) y más brillante (600 nits vs. 400 nits).

Otra de las mejoras que trae esta tablet está en su rendimiento. Y es que viene con el procesador Snapdragon 7s Gen 2 de Qualcomm, que es un 41 % más potente que el Helio G99 de la primera Redmi Pad. Por último, también hay que decir que esta nueva tablet viene con una batería de 10000 mAh (vs. 8000 mAh) y carga rápida de 33 W.

Características Redmi Pad Pro

Dimensiones y peso 280 × 181,85 × 7,52 mm. 571 gramos. Pantalla 12,1″ con resolución 2.5K (2560 x 1600 píxeles), panel LCD, tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 600 nits, 249 ppi, cristal Corning Gorilla Glass 3 y certificación de baja luz azul TUV Rheinland. Procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 con gráfica Adreno 710. RAM 6 GB / 8 GB de tipo LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB / 256 GB en formato UFS 2.2. Ampliable mediante microSD de hasta 1.5 TB. Cámara trasera 8 MP. Graba en Full HD. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 6 de doble banda, Bluetooth 5.2, jack de audio de 3,5 mm, cuatro altavoces con Dolby Atmos y dos micrófonos. Batería 10000 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS. Lee también: Xiaomi Pad 6S Pro: una tablet con pantalla 3K a 144 Hz, Snapdragon 8 Gen 2 y cámara de 50 MP

Disponibilidad y precios de la Redmi Pad Pro

La nueva Redmi Pad Pro ya está disponible en China y de momento no se sabe cuándo llegará a España y al resto del mundo. En el país asiático se puede comprar en tres colores y en una edición especial de Harry Potter (que incluye un lápiz óptico, una funda de cuero y otros accesorios temáticos) con los siguientes precios: