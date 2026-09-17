Onyx BOOX acaba de actualizar su popular e-Reader compacto con el lanzamiento del nuevo BOOX Palma 3. El dispositivo mantiene la esencia de llevar una biblioteca completa en el bolsillo con la comodidad visual de una pantalla de tinta electrónica, pero da un salto notable en calidad de construcción y rendimiento. Por cierto, aunque usa el formato de smartphone, sigue siendo un lector sin conectividad móvil.
Las dos grandes novedades de esta generación son la mejora al chasis de aluminio anodizado y la llegada de Android 16. De esta forma, se consolida como una alternativa más resistente, elegante y versátil para leer y consumir contenido en cualquier parte.
Todas las características del BOOX Palma 3
El nuevo chasis de aluminio anodizado deja atrás el cuerpo de plástico de las versiones anteriores, ofreciendo un acabado más refinado y sólido. Mantiene un formato muy cómodo de sostener con una sola mano e integra una pantalla HD ePaper de 6,13 pulgadas con cristal plano, respuesta táctil capacitiva y luz frontal autorregulable en tonos cálidos y fríos.
En su interior alberga un procesador de ocho núcleos impulsado por la tecnología de refresco BSR (Boox Super Refresh), 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento ampliable mediante microSD. Su punto fuerte radica en Android 16 con acceso completo a Google Play, permitiendo instalar libremente aplicaciones como Kindle, plataformas de bibliotecas, reproductores de podcasts o lectores de noticias.
Su batería de 3950 mAh asegura largas jornadas de lectura. Ofrece WiFi, Bluetooth 6.0, altavoz, doble micrófono, soporte para stylus (lápiz óptico) y puerto USB-C con soporte OTG y salida de audio. Además, conserva la cámara posterior de 16 MP con flash LED heredada del Palma 2, pensada para escanear y digitalizar documentos al instante.
El apartado funcional se completa con sensor de luz ambiental, acelerómetro para rotación automática y botones físicos estratégicos: lector de huellas en el botón de encendido, controles de volumen o paso de página y un «Smart Button» personalizable. Asimismo, brinda soporte nativo para una extensa variedad de formatos de e-books (EPUB, PDF, AZW3, MOBI, CBR, CBZ), documentos de oficina, imágenes y audio (MP3, WAV).
Ficha técnica del BOOX Palma 3
|
Características
|
BOOX Palma 3
|Dimensiones y peso
|159 x 78 x 7.8 mm. 195 gramos.
|Pantalla
|6,13″ HD ePaper (824 x 1648 píxeles) con cristal plano, táctil capacitiva, luz frontal con CTM (cálida y fría), 300 ppi, G-sensor para rotación automática y sensor de luz.
|Procesador
|Octa-core + GPU BSR (BOOX Super Refresh).
|RAM
|6 GB.
|Almacenamiento
|128 GB (ampliable mediante ranura para tarjeta microSD).
|Cámara trasera
|16 MP con Flash LED.
|Cámara frontal
|No incluye.
|Conectividad y extras
|USB-C (compatible con OTG y salida de audio), WiFi, Bluetooth 6.0, altavoz integrado, doble micrófono, botón de encendido con lector de huella dactilar, botones de volumen/paso de página, botón inteligente (Smart Button) y ranura para tarjeta microSD.
|Batería
|3950 mAh.
|Sistema operativo
|Android 16 con soporte para aplicaciones de terceros.
Precio y disponibilidad del BOOX Palma 3
El BOOX Palma 3 saldrá a la venta con un precio oficial de 339,99 euros. Aunque su llegada al mercado español está confirmada, la fecha exacta de disponibilidad en distribuidores oficiales se anunciará próximamente. Eso sí, seguramente lo podrás comprar en Amazon, donde la marca vende todos sus dispositivos.
Coméntanos… ¿qué te parece el nuevo e-Reader BOOX Palma 3 de Onyx?