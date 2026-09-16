Cómo activar la VPN gratis de Firefox en Android paso a paso

Sorprendiendo a todos de un momento a otro, Firefox acaba de estrenar en Android una función bastante interesante, ¿cuál? Pues ni más ni menos que una VPN gratuita integrada directamente en el navegador. Básicamente, no necesitas instalar ninguna app externa ni extensión, como así tampoco contratar una suscripción… aunque sí tendrás que iniciar sesión con una cuenta de Mozilla.

Eso sí, es importante aclarar algo desde el principio. Esta VPN solo protege el tráfico que pasa por Firefox, no WhatsApp, Instagram u otras apps que utilices. Además, incluye un límite de 50 GB al mes y todavía está llegando poco a poco a los usuarios (España ya figura entre los países compatibles).

¿Cómo activar la VPN de Firefox de Android?

Antes de comenzar, tienes que entrar en Google Play y comprobar que tienes Firefox actualizado a la última versión. Como el despliegue es progresivo, puede que todavía no aparezca en tu móvil aunque cumplas los requisitos.

Si ya la tienes disponible, sigue esos pasos:

Abre Firefox desde tu móvil .

. Pulsa sobre los tres puntos del menú .

. Entra en “Ajustes”.

Desplázate hasta encontrar la opción que dice “VPN”.

Pulsa sobre esa opción .

. Activa el interruptor situado junto a VPN .

. Inicia sesión con tu cuenta de Mozilla si todavía no lo has hecho.

También puede aparecer directamente un aviso dentro del navegador. En ese caso, pulsa sobre “Empezar”, inicia sesión y toca “Activar VPN” cuando Firefox termine la configuración.

Cuando esté funcionando, si es que has configurado todo de forma correcta, aparecerá un pequeño ícono indicándote que la conexión está protegida.

Por otro lado, si nunca has utilizado este tipo de servicio, es importante que sepas qué es una VPN y por qué puede mejorar tu privacidad en Internet.

Puedes cambiar el país desde el que navegas

Firefox también permite elegir la ubicación por la que quieres enrutar la conexión. Hay servidores disponibles en España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y muchos otros países.

Si no quieres complicarte, desde aquí te recomendamos seleccionar la opción que dice “Recomendada”. De esta forma, Firefox elegirá automáticamente la ubicación que debería ofrecerte mejor rendimiento.

Recuerda que, como bien te mencionamos al principio del artículo, la VPN gratuita incluye 50 GB mensuales. Cuando te acerques al límite, Firefox te avisará y, al agotarlo, la protección se pausará de forma automática hasta el comienzo del siguiente mes.

¿Qué hacer si la VPN todavía no aparece?

Si aún no está la función, no significa que hayas hecho algo mal. La función está en fase beta y se está activando de forma progresiva, por lo que algunos usuarios todavía no la podrán ver dentro de los Ajustes del navegador.

Mantén Firefox actualizado y revisa de vez en cuando el menú. Mientras tanto, puedes utilizar alguna de estas VPN gratis para Android si necesitas proteger todo el tráfico del teléfono y no únicamente el navegador.

En resumen, la nueva VPN de Firefox es una opción muy cómoda para navegar con algo más de privacidad sin tener que instalar nada, aunque sus 50 GB y la protección limitada al navegar hacen que no sustituya a una VPN completa.