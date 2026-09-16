Apenas ayer conocíamos el que será el móvil más económico de Samsung para la octava generación de sus Galaxy A. Se trata del Galaxy A08 4G que, aunque no da un gran salto respecto al Galaxy A07 4G, mantiene los seis años de actualizaciones aseguradas.

Ahora, y apenas un día después, la compañía surcoreana revela el dispositivo que está justo encima de este. Hablamos del Galaxy A18 4G, que estrena chip Exynos y mayor resistencia respecto a la generación pasada, pero ¿hay algo más? Vamos a ver todas sus especificaciones y detalles para contestarte.

Todas las especificaciones del Samsung Galaxy A18 4G

Características Samsung Galaxy A18 4G Dimensiones y peso 164,4 x 77,9 x 7,7 mm. 196 gramos. Pantalla 6,7″ Full HD+ (1080 x 2340 píxeles) con relación de aspecto 19,5:9, panel AMOLED, tasa de refresco de 90 Hz, notch y protección Corning Gorilla Glass 3. Procesador Samsung Exynos 1610. RAM 4 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB / 256 GB en formato UFS 2.2. Ampliable con microSDXC. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8, PDAF y OIS.

Ultra gran angular de 5 MP con f/2.2.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Cámara frontal 13 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi 5, Dual SIM 4G, GPS, Galileo, Glonass, BDS, QZSS, Bluetooth 5.3, NFC, radio FM y protección IP54. Batería 5000 mAh con carga rápida de 25 W. Sistema operativo Android 17 bajo One UI 9. Con seis años de actualizaciones garantizadas. Recomendado: Así son las nuevas OPPO Pad 5 y OPPO Pad 5 Pro, dos tablets para públicos muy distintos

El Galaxy A18 4G se pasa a un chip Exynos y a la protección IP64, pero sigue siendo continuista

Viendo cómo está la crisis de componentes en todo el planeta, la mayoría apuntábamos a que Samsung, una vez más, repetiría con el MediaTek Helio G99 en este móvil. Es el chip que llevaron las variantes 4G de los Galaxy A15, A16 y A17, así que volver a usarlo no nos tomaría por sorpresa.

No obstante, Samsung decidió ponerle el nuevo Exynos 1610 al Galaxy A18 4G. Es un chip del que no conocemos prácticamente nada, pero se sabe que tiene mejor soporte multimedia y que, al ser de la propia Samsung, es más fácil darle soporte y exprimir su potencial.

Y hablando de eso, resulta que el Galaxy A18 4G llega directamente con Android 17 y One UI 9 al mercado, no con Android 16. Por tanto, tendrás acceso a todas las novedades de Galaxy AI para este software y no tendrás que gastarte una de sus seis actualizaciones de Android para ponerlo al día, lo que, al mismo tiempo, significa que llegará hasta Android 23 antes de finalizar su soporte.

¿Hay alguna otra novedad? Sí, y es que el Galaxy A18 4G mejora su resistencia ligeramente al recibir la certificación IP64 (el A17 tenía IP54), aunque el cristal de la pantalla cae hasta Gorilla Glass 3 (antes Victus+). Pero más allá de estas tres cosas que hemos mencionado, el Galaxy A18 4G es idéntico al Galaxy A17 4G.

¿Qué quiere decir esto? Primero, que una vez más te encontrarás con la pantalla Super AMOLED de 6,7”, 90 Hz y resolución Full HD+ que viene desde el A16 4G; segundo, que sucede exactamente lo mismo con las cámaras traseras de 50 MP + 8 MP + 2 MP y la frontal 13 MP; tercero, que también repiten la batería de 5000 mAh y carga rápida de 25 W; y cuarto, que todo lo demás de los Galaxy A17 4G y A16 4G está ahí, incluyendo conectividad y sensores.

Por ahora, se sabe que el Samsung Galaxy A18 4G se venderá con 4 GB de RAM y almacenamiento de 128 o 256 GB. No hay información sobre variantes de 6 u 8 GB de RAM, que sí existieron en generaciones previas, aunque el slot para microSD sigue presente.

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy A18 4G

El Samsung Galaxy A18 4G se puede comprar en gris, azul claro y negro. Además, ya se dejó ver en unos pocos mercados, aunque tiene fecha de venta para el 18 de septiembre.

En la tienda en línea de Samsung Francia apareció el Galaxy A18 4G de 4 GB + 128 GB en 279 euros. Mientras, la prensa sueca pone un precio de 3290 coronas a esa variante, unos 291 euros al cambio; y de 5190 coronas para la versión de 256 GB, unos 460 euros.

Si estos precios llegan a ser los definitivos, estaríamos hablando de un incremento sustancial. El Galaxy A17 4G de 4 GB + 128 GB llegó a España por 199 euros, así que el Galaxy A18 4G costaría un 40% más en la misma configuración. Y si hablamos de la variante de 4 GB + 256 GB, 460 euros es inaudito para un gama baja en toda ley, por muchos años de soporte que tenga.