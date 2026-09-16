Si estás cansado de que Spotify te ponga canciones infantiles en tus mezclas diarias o estás buscando cómo quitar la música de tus hijos de tu algoritmo de Spotify, no estás solo. Para muchos padres, ver que su resumen anual termina dominado por canciones infantiles o bandas sonoras animadas es algo frustrante.
Si te preguntabas cómo hacer para que este tipo de canciones no aparezcan en tu Spotify Wrapped ni alteren tus recomendaciones, tenemos buenas noticias. La plataforma finalmente ha lanzado una solución nativa para separar las reproducciones familiares de tus gustos musicales reales. A continuación, te contamos cómo hacerlo paso a paso.
Cómo excluir la música infantil de tus hijos de tu Spotify Wrapped y tus recomendaciones musicales
Spotify acaba de anunciar en su blog oficial una nueva función diseñada para solucionar este problema de raíz.
Se trata de la opción Incluir música infantil y familiar en el perfil de gustos. Este interruptor, disponible tanto para usuarios gratuitos como para los que pagan la suscripción Premium, permite aislar el contenido infantil para que no contamine tu perfil de escucha personal, permitiendo que tus hijos sigan escuchando su música preferida sin afectar tus recomendaciones musicales.
Para encontrar este interruptor, solo debes seguir estos pasos:
- Abre la app de Spotify y toca tu foto de perfil.
- Ingresa en la sección Configuración y privacidad.
- Selecciona la opción Contenido y visualización.
- Desactiva el interruptor «Incluir música infantil y familiar en el perfil de gustos» y listo.
Nota: si aún no te aparece esta opción, recuerda mantener actualizada la app de Spotify y tener paciencia, ya que es una función nueva y apenas se está desplegando para todos los usuarios.
Al desactivar esta opción, Spotify omitirá automáticamente las canciones infantiles, temas de series animadas y bandas sonoras de películas de tu algoritmo.
Esto garantiza que listas como «Descubrimiento semanal» y «Mix diario» se mantengan enfocadas en tu propio criterio. Además, la función actúa de forma retroactiva, eliminando del resumen Wrapped a fin de año las reproducciones pasadas (aunque los cambios en el algoritmo pueden tardar hasta 48 horas en reflejarse).
Y tú… ¿Tienes tus recomendaciones de Spotify plagadas de canciones infantiles?