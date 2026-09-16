Desde la irrupción de la inteligencia artificial, el mercado de los móviles ha intentado sumarse a esta fiebre a toda velocidad, aunque aún reina la duda sobre si este será el futuro real de la telefonía.

En el camino hemos visto experimentos llamativos como el prometedor Humane AI Pin, que terminó descontinuándose a los pocos meses, el coqueto Rabbit R1 o el reciente HONOR Robot Phone, del que todavía no sabemos si logrará despertar un interés genuino en el público masivo.

En este contexto se presenta el nuevo Nubia NaviX Ultra, otro móvil enfocado en la IA. A continuación, te contamos qué puede hacer, sus características y su precio.

Especificaciones del Nubia NaviX Ultra

En el apartado de hardware tradicional, el Nubia NaviX Ultra no escatima en nada: es un buque insignia en toda regla. Ofrece una espectacular pantalla OLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K a 144 Hz, potenciada por el potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 acompañado de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

Su apartado fotográfico brilla con una cámara principal de 200 MP, gran angular de 50 MP y teleobjetivo 3x de 64 MP, acompañados de una colosal batería de silicio-carbono de 7100 mAh con carga rápida de 90 W y 50 W de carga inalámbrica.

Sin embargo, lo diferenciador de este móvil es que está concebido como un agente de IA autónomo.

Con la capa Nebula AIOS 2 y el motor Doubao Assistant 2.0 (desarrollado junto a ByteDance, los mismos de TikTok), el teléfono es capaz de comprender el contexto visual de la pantalla, procesar peticiones complejas y ejecutar acciones en apps de terceros en segundo plano de forma autónoma.

Además, integra un práctico botón físico de IA con sensor de huellas dedicado exclusivamente a invocar el agente de inteligencia artificial y un sistema de memoria personal con protocolo de seguridad SAEP para resguardar la privacidad del usuario.

Ficha técnica del Nubia NaviX Ultra

Características Nubia NaviX Ultra Dimensiones y peso 162,11 x 75,69 x 7,62 mm y 208 gramos. Pantalla 6,78″ 1,5K (2800 x 1260 píxeles) con panel OLED LTPO 2.0, tasa de refresco variable de 1 a 144 Hz, 475 ppi, brillo máximo de 4500 nits, profundidad de colores de 10-bit, gama de colores DCI-P3 al 100 %, atenuación PWM de 2160 Hz y HDR Vivid. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 con gráfica Adreno 840. RAM 12 GB / 16 GB LPDDR5X. Almacenamiento 512 GB / 1 TB en formato UFS 4.1. Cámara trasera Principal de 200 MP de 1/1.4″, con f/1.6 y OIS.

Gran angular de 50 MP con f/2.0, campo visual de 115.6º y AF.

Telobjetivo de 64 MP con zoom óptico de 3x, QPD y OIS.

Flash LED. Cámara frontal 32 MP. Conectividad y extras USB-C 3.2 Gen 1, WiFi 7, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.0, GPS (L1/L5), GLONASS, NFC, altavoces estéreo con sonido DTS:X ULTRA, botón de IA con lector de huellas lateral y cámara de vapor (VC) de 7100 mm² y más. Batería 7100 mAh con carga rápida de 90 W e inalámbrica de 50 W. Sistema operativo Android 16 bajo Nebula AIOS 2. Recomendado: ¡Filtración completa! Ahora sabemos todos los detalles del nuevo Google Pixel Watch 5

Disponibilidad y precios del Nubia NaviX Ultra

El nuevo Nubia NaviX Ultra ya está disponible en China y de momento no hay información sobre si se lanzará de este lado del mundo. En el país asiático se vende en cuatro colores y tres configuraciones de memoria por los siguientes precios:

Nubia NaviX Ultra (12 GB + 512 GB) : 5999 yuanes, unos 775 €.

: 5999 yuanes, unos 775 €. Nubia NaviX Ultra (16 GB + 512 GB) : 6499 yuanes, unos 840 €.

: 6499 yuanes, unos 840 €. Nubia NaviX Ultra (16 GB + 1 TB): 7499 yuanes, unos 970 €.

Y tú… ¿Crees que este es el futuro de los móviles buque insignia?