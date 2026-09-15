MediaTek Dimensity 9600 Pro un chip de 2 nm para la gama alta

La inteligencia artificial está definiendo el nuevo rumbo de toda la industria tecnológica. Desde asistentes capaces de predecir nuestras necesidades hasta motores generativos en tiempo real, los procesadores para dispositivos móviles no pueden escapar de esta transformación radical.

Y es así como llega el nuevo MediaTek Dimensity 9600 Pro, un chip proyectado desde su concepción para liderar la era de la IA móvil y alzarse de forma directa como el candidato indiscutible al título de mejor procesador para smartphones del mundo.

Con una potencia renovada y una arquitectura de 2 nm que desafía los límites de la física, el nuevo chip de la firma taiwanesa no llega solo para impresionar en las pruebas de rendimiento. Su verdadero reto será medirse cara a cara con el Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm, una bestia que está a nada de lanzarse al mercado y que será su rival en la gama alta.

A continuación, te contamos todos los detalles del sucesor del MediaTek Dimensity 9500.

Especificaciones del MediaTek Dimensity 9600 Pro

El Dimensity 9600 Pro viene a ser el primer procesador fabricado bajo el avanzado proceso de 2 nanómetros de MediaTek. No es el primero del mercado, ya que este honor lo tuvo el Samsung Exynos 2600 a finales del año pasado.

Esta reducción en la litografía no solo permite albergar una densidad de transistores sin precedentes, sino que incrementa drásticamente la eficiencia energética global, logrando mantener el máximo rendimiento bajo las exigencias más extremas.

En su interior late una CPU de ocho núcleos con la arquitectura de procesadores más reciente de ARM.

Destaca la inclusión de dos potentes núcleos principales ARM C2-Ultra corriendo a unos sorprendentes 4,55 GHz, acompañados por tres núcleos ARM C2-Pro a 4,35 GHz y tres núcleos adicionales ARM C2-Pro a 3,10 GHz, respaldados por 16 MB de caché L3 y 10 MB de memoria System Level Cache (SLC).

Para el apartado gráfico, incorpora la nueva ARM Mali-G2 Ultra NX, capaz de ofrecer soporte para videojuegos con tasas de refresco de hasta 185 FPS y un rendimiento renovado en trazado de rayos por hardware.

Sin embargo, la gran novedad de este procesador es su doble chip de IA o NPU dual. Por un lado, está la MediaTek NPU 1090, diseñada específicamente para impulsar motores de IA generativa de imagen y vídeo, además de brindar soporte avanzado para asistentes inteligentes.

A esta la acompaña la Super Efficient NPU 2.0, un chip encargado de gestionar tareas de IA en segundo plano de manera imperceptible para el usuario.

Por si fuera poco, el Dimensity 9600 Pro debuta como pionero del sector al ofrecer compatibilidad nativa con las memorias de última generación RAM LPDDR6 y el almacenamiento UFS 5.0. A esto se le suma soporte para hasta tres pantallas activas, tecnología WiFi 7 de triple banda, conectividad Bluetooth 6.2 y más.

Ficha técnica del MediaTek Dimensity 9600 Pro

Características MediaTek Dimensity 9600 Pro

CPU 2 x ARM C2-Ultra a 4,55 GHz con 2 MB de caché L2.

3 x ARM C2-Pro a 4,35 GHz con 1 MB de caché L2.

3 x ARM C2-Pro a 3,10 GHz con 512 KB de caché L2.

Caché L3 de 16 MB.

SLC de 10 MB. Proceso de fabricación 2 nanómetros (2 nm) de primera generación de TSMC. GPU ARM Mali-G2 Ultra NX.

Inteligencia artificial MediaTek NPU 1090 con un motor de IA generativa de imagen y vídeo y soporte para asistentes de IA.

Super Efficient NPU 2.0 para tareas de IA en segundo plano. Memorias

RAM de tipo LPDDR6 10667 y LPDDR5X 10667 y almacenamiento en formato UFS 5.0. Pantalla MediaTek Adaptive Display que admite pantallas OLED de resolución WQHD+ con tasa de refresco de 180 Hz o 4K a 120 Hz. Compatibilidad con hasta 3 pantallas activas y soporte para SDR, HLG, HDR10, HDR10+ y HDR Vivid. Cámara ISP MediaTek Imagiq 1290 con captura de imágenes en pre-procesamiento RAW, fotos de hasta 200 MP, graba en 8K a 60 FPS o en 4K a 120 FPS con Dolby Vision y EIS. Conectividad 4G y 5G (sub-6GHz) Triple SIM Active (TSTA), WiFi 7 de triple banda a 7.3 Gbps, Bluetooth 6.2 a 12 Mbps, GPS (L1CA + L5 + L1C), BeiDou (B1I + B1C + B2a +B2b), Glonass (L1OF), Galileo (E1 + E5a +E5b), QZSS (L1CA+ L1CB + L1C + L5) y NavIC (L1 + L5). Recomendado: BOOX Go 6 (Gen II): el e-reader ultraversátil que esperabas con Android y lápiz óptico

¿Cuál será el primer móvil en llevar el MediaTek Dimensity 9600 Pro?

La gran incógnita sobre qué fabricante tendría el honor de estrenar este procesador de última generación ha quedado resuelta de forma oficial. La propia marca OPPO ha revelado formalmente a través de un comunicado oficial que su próximo flagship, el esperado OPPO Find X10 Pro Max, será el primer smartphone del mundo en equipar el MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Este dispositivo insignia hará su debut oficial el próximo 22 de septiembre, fecha marcada en el calendario de los entusiastas de la telefonía móvil.

El Find X10 Pro Max promete exprimir al máximo el rendimiento de los 2 nm de MediaTek, combinando el chipset con un apartado fotográfico avanzado de triple cámara desarrollado junto a Hasselblad y una batería de alta densidad. Sin embargo, este potente procesador no se quedará como una exclusiva definitiva de OPPO.

Se espera que, en las semanas posteriores a su presentación, otros gigantes de la industria incorporen el Dimensity 9600 Pro en sus buques insignia. Entre los candidatos más probables suenan con fuerza la serie Vivo X500 (marca que habitualmente estrena los chips prémium de MediaTek de forma simultánea), así como las versiones Ultra de fabricantes como Xiaomi, Redmi (con su serie K90 Ultra) e iQOO, consolidando a este procesador como el estándar a vencer en el segmento más prémium.

Y tú… ¿Crees que el Snapdragon 8 Elite Gen 6 será más potente que este Dimensity 9600 Pro?