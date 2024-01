Si estás pensando en comprar un móvil, es muy probable que te hayas encontrado con un pequeño detalle, incluso en modelos muy similares entre sí: algunos tienen WiFi 6, otros WiFi 5, 6E y hasta WiFi 7. Esto también sucede con los enrutadores para tu casa, esos que te permiten convertir una conexión cableada en inalámbrica. ¿Qué es todo eso? ¿Por qué hay tantas versiones diferentes y qué caracteriza a cada una?

Justamente de eso hablaremos en este artículo, pues comparamos WiFi 5 vs. WiFi 6 vs. WiFi 6E vs. WiFi 7 para determinar sus diferencias, saber cuál es el más rápido, el que permite disfrutar mejor calidad de vídeos y demás. ¿Buscas el tipo de conectividad WiFi que se adapte mejor a tus necesidades? Entonces sigue leyendo.

Tabla comparativa de especificaciones: WiFi 7 vs. WiFi 6E vs. WiFi 6 vs. WiFi 5

Especificaciones WiFi 7

WiFi 6E

WiFi 6 WiFi 5

Fecha de lanzamiento

2024 2021 2019 2013 Estándar IEEE

802.11be 802.11ax-2021 802.11ax 802.11ac Velocidad máxima

46 Gbps 9,6 Gbps 9,6 Gbps 3,5 Gbps Bandas 2,4 GHz

5 GHz

6 GHz 2,4 GHz

5 GHz

6 GHz 2,4 GHz

5 GHz 5 GHz Tamaño del canal

Hasta 320 Mhz 20, 40, 80, 80+80 o 160 MHz 20, 40, 80, 80+80 o 160 MHz 20, 40, 80, 80+80 o 160 MHz Acceso (Multiplexing)

OFDMA sOFDMA OFDMA OFDM Modulación 4096-QAM 1024-QAM 1024-QAM 256-QAM MIMO 16×16 UL/DL MU-MIMO 8×8 UL/DL MU-MIMO 8×8 UL/DL MU-MIMO 4×4 DL MU-MIMO Seguridad WPA4 (más adelante) WPA3 WPA3 WPA2

¿Por qué hay varias versiones de WiFi cohabitando entre ellas? ¿Qué las hace diferentes?

Aunque existen otros estándares WiFi de menor rendimiento, lo común hoy en día es hablar de WiFi 5 o alguna versión superior. Su objetivo sigue siendo el mismo de hace más de dos décadas: llevar conectividad inalámbrica a tus dispositivos para que accedan a Internet. Sin embargo, esta tecnología ha tenido que evolucionar con el paso de los años debido a la necesidad de los consumidores y los contenidos transmitidos.

Por ejemplo, hoy día es frecuente ver series y películas en streaming con resolución 4K, así como jugar videojuegos en línea. Ambas cosas necesitan conexiones de alta velocidad, fiables y de baja latencia para funcionar adecuadamente, algo imposible en estándares antiguos. Ojo, y estos son solo dos de muchísimos ejemplos adicionales en áreas que ni te imaginas.

Tomando en cuenta esto, es probable que ya sepas hacia donde apunta cada generación: mientras más alto sea el número, más veloz es la versión. Esta percepción no está del todo mal, pero la cosa va más allá de la simple velocidad. También hablamos de multiplicidad de conexiones, integridad de datos y más. Entonces, hablemos de cada una de las versiones que mencionamos arriba, de WiFi 5 a WiFi 7.

WiFi 5 (802.11 ac): la banda de 5 GHz llega para descongestionar un mundo lleno de dispositivos conectados en la banda de 2,4 GHz

Se lanzó en 2013 y sustituye al WiFi 4 (802.11n) de 2009. Su gran novedad pasa por estrenar la banda de 5 GHz, que serviría para descongestionar la banda de 2,4 GHz utilizada hasta ese momento. De hecho, WiFi 5 solo funciona en dicha banda de 5 GHz.

Otra novedad es que originalmente dobló la velocidad máxima de transferencia de datos de la generación anterior: 1,3 Gbps en WiFi 5 y 600 Mbps en WiFi 4. No obstante, hacia el final de su desarrollo esto se fue mucho más allá, hasta 3,5 Gbps.

También introdujo MU-MIMO (Múltiple-usuario, múltiple entrada y múltiple salida), una tecnología que permite conectar más dispositivos en una misma red y transferir datos de forma simultánea aprovechando el máximo de velocidad del enrutador. SU-MIMO (Single User) en WiFI 4 enviaba los datos en serie, por lo que la velocidad máxima terminaba dividiéndose entre cada dispositivo (afectando a los más rápidos).

A partir de esta versión importa mucho la cantidad de antenas de tu router, móvil u otro dispositivo inalámbrico. A mayor cantidad, más flujos de datos, mejor optimización de la transferencia y mayor velocidad alcanzable. De hecho, lo recomendable es tener routers con cuatro antenas. Asimismo, esta es la versión mínima recomendada para una buena experiencia de streaming en 4K.

WiFi 6 (802.11ax): la generación pensada para usarse en espacios con un tráfico masivo de usuarios/dispositivos

Lanzado oficialmente en 2019, y contrario a lo que se cree, no es compatible con la banda de 6 GHz, sino que funciona con las de 2,4 GHz y 5 Ghz. Eso sí, es una evolución importantísima respecto a la generación anterior.

La velocidad máxima original era alrededor de un 40% más respecto a la WiFi 5, pero actualmente es casi el triple de rápida (hasta 9,6 Gbps). En algunos casos muy puntuales es hasta 12 Gbps. Aparte, MU-MIMO ya no es exclusivo para la banda de 5 GHz, también está en la de 2,4 GHz y ahora es bidireccional.

La latencia se redujo considerablemente y hay mayor cantidad de flujos de datos, lo que ayuda a la transferencia e integridad de los mismos. De hecho, los mejores routers WiFi tienen 8 o 12 antenas. También da la bienvenida a WPA3, el estándar de cifrado que sustituye a WPA2 y aporta mayor seguridad.

Con todo eso, es un estándar pensado para usar en lugares con gran cantidad de dispositivos (estadios, salones de exposición, conferencias, aeropuertos y más). Sus mejoras permiten administrarlos con mayor precisión y ofrecerles excelentes velocidades de navegación sin que se sature la red.

WiFi 6E (802.11ax-2021): si dos bandas no fueron suficientes, entonces vamos a usar tres

La banda de 5 GHz se habilitó para evitar la saturación de la banda de 2,4 Ghz. Sin embargo, la banda de 5 GHz también comenzó a saturarse y tuvo que habilitarse la de 6 GHz. Se le considera una evolución menor, al punto de no tener su propia denominación IEEE 802.11 sino una variante de la anterior.

Sin embargo, eso no le quita lo importante a esta tecnología: es la primera generación WiFi de triple banda en el planeta, siendo el descongestionamiento su gran aporte. Así, si tienes un dispositivo compatible con WiFi 6E podrás conectarlo a la banda de 6 GHz y funcionará mucho mejor que en otras bandas congestionadas. La velocidad máxima sigue siendo la misma de WiFi 6.

WiFi 7 (802.11be): para mundo híperconectado y con un salto alucinante en velocidad

Presentado en el CES 2024, es la versión más reciente hasta ahora. La gran novedad vuelve a ser la velocidad, que en teoría debería llegar hasta 46 Gbps. Hablamos de casi quintuplicar la velocidad máxima de WiFi 6, aunque en unos años podría ser más.

Sus canales ahora son más grandes, llegando hasta los 320 MHz y obviamente funciona en las mismas tres bandas que ya conocemos: 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. MU-MIMO ahora es 16×16, por lo que hay más flujos de datos disponibles. Además, con su tecnología Multi-Link Operation (MLO) permite reducir la latencia cuando hay muchos dispositivos operando en multitud de bandas al mismo tiempo.

Con todo esto (velocidad + baja latencia + mayor cantidad de dispositivos), WiFi 7 se convierte en un estándar aún mejor para espacios de alto tráfico. Y, ojito, con un menor consumo por dispositivo conectado.

Aparte, resulta que también se está desarrollando WPA4 para hacer de esta generación una tecnología más segura. Al momento de escribir este artículo todavía no estaba implementado, pero se espera que suceda antes de saltar a WiFi 8 en un futuro.

¿Cómo exprimir al máximo la velocidad de tu router WiFi?

Para cerrar se nos ocurrió hablar de un detalle muy importante que muchos usuarios no toman en cuenta. Aunque son retrocompatibles entre ellos, de buenas a primeras, el hecho de comprarte un router WiFi 7 no significa que vayas a disfrutar de su velocidad máxima de navegación en Internet.

Para labores de área local (WLAN, en este caso) sí tendrás disponible toda la velocidad de este estándar (o cualquier otro). Sin embargo, la velocidad de transferencia al navegar en Internet estará condicionada al servicio que hayas contratado. Así, si solamente tienes 2 Gbps de velocidad contratados con tu proveedor de internet (ISP), esa será la velocidad máxima a la que navegarás, por ejemplo.

Algunos usuarios pueden darse el lujo de contratar conexiones de múltiples gigabits y, por tanto, pueden sacarle el jugo al WiFi 6 o superior. No obstante, no es lo común (especialmente por lo caro) y muchos usuarios tienen más que suficiente con una velocidad dentro del espectro de WiFi 5.