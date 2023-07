Si tienes una televisión o un monitor con resolución 4K, seguramente querrás aprovechar al máximo su calidad de imagen. Para ello, necesitas encontrar contenido que esté disponible en este formato, ya sea películas, series, documentales o deportes. Pero, ¿cómo saber qué plataformas de streaming ofrecen contenido 4K y cómo buscarlo? En este artículo te mostraremos un truco para buscar contenido en Ultra HD (4K) en tus plataformas de streaming favoritas.

El 4K es un estándar de resolución que se refiere a la cantidad de píxeles que tiene una pantalla. Específicamente, el 4K ofrece una resolución de 3840 x 2160 píxeles, lo que significa que tiene cuatro veces más píxeles que el Full HD, que cuenta con una resolución de 1920 x 1080 píxeles. Por lo tanto, el 4K ofrece una calidad de imagen superior al Full HD, siempre y cuando el contenido que se reproduzca también esté en 4K.

¿Quieres ver pelis, series y documentales en 4K? Enseguida te enseñamos cómo encontrar contenido 4K en Netflix, Prime Video, Disney+ y otros.

Qué plataformas de streaming ofrecen contenido 4K

Antes de ponerse a buscar contenido 4K, es menester saber si la plataforma de streaming que estás usando ofrece dicha resolución. Actualmente, las principales plataformas de streaming que ofrecen contenido 4K son:

Netflix : tiene un catálogo amplio de películas y series originales en 4K, así como algunos contenidos de otros estudios. Para acceder al contenido 4K de Netflix, necesitas tener el plan Premium, que cuesta 17,99 euros al mes , y una conexión a Internet de al menos 25 Mbps.

Cómo buscar contenido 4K en Netflix, Prime Video, Disney+ y otros

La mayoría de plataformas de streaming tienen una sección de contenido 4K. Además, las apps suelen poner una etiqueta de «4K» o «Ultra HD» en las pelis y series que se pueden ver en esta resolución. Incluso, a veces es posible encontrar contenido 4K con solo buscar este término en su buscador.

Pero si has llegado hasta aquí es porque ya has hecho todo lo posible y no has encontrado el catálogo 4K. Y es que apps como Netflix no separan el contenido que está disponible en 4K con el que no lo está. En ese caso, puedes recurrir a la herramienta JustWatch para filtrar el contenido de la plataforma que quieras y ver qué tienen en Ultra HD de esta manera:

Pulsa el siguiente enlace para ingresar en JustWatch.

Elige las plataformas de streaming donde quieres buscar contenido 4K , tocando sus iconos en la parte superior de la página.

, tocando sus iconos en la parte superior de la página. Asegúrate de que estás filtrando el contenido para ver solo lo que está disponible en 4K, seleccionado Precio > Calidad .

. También puedes filtrar el contenido por Películas, Series, Años de estreno, Géneros, Calificación, País de producción, Duración, Clasificación por edad, etc.

Verás un catálogo con todo lo que puedes ver en 4K. Si seleccionas una película o serie, la página te mostrará un botón para verla en 4K en la plataforma de streaming donde esté disponible. Así de simple. Recuerda que para ver contenido en 4K tu televisor o monitor debe ser compatible con esta resolución y tu Internet debe tener una velocidad de al menos 15 Mb.