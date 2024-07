En febrero de 2023, y luego de un buen puñado de años en el segmento móvil, OnePlus nos sorprendió con el lanzamiento de su primera tablet. La OnePlus Pad fue una genialidad absoluta, pues llegó para competir contra otras bestias de su nicho, aunque con un precio mucho más atractivo. Ahora, un año y medio después, la compañía decidió lanzar a su sucesora y asestar otro golpe durísimo a la competencia.

La OnePlus Pad 2 mejora en varias cosas a la OnePlus Pad original, algo totalmente esperable. Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué tantas novedades hay? Es lo que vamos a mostrarte hoy, pues compararemos a la OnePlus Pad 2 vs. OnePlus Pad para listar sus diferencias y las mejoras que recibe la nueva generación. Desde ya te adelantamos que viene curvas fuertes, así que abróchate el cinturón.

Tabla comparativa de especificaciones: OnePlus Pad 2 vs. OnePlus Pad

Especificaciones OnePlus Pad 2

OnePlus Pad

Dimensiones y peso 268,7 x 195,1 x 6,5 mm.

584 gramos. 258,03 x 189,41 x 6,54 mm.

552 gramos. Pantalla 12,1” de 3000 x 2120 píxeles, con panel IPS, tasa de refresco de 144 Hz, Dolby Vision, HDR10+ y brillo de 600 nits. 11,61” de 2800 x 2000 píxeles, con panel IPS, tasa de refresco de 144 Hz, Dolby Vision, HDR10+ y brillo de 500 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con gráfica Adreno 750. MediaTek Dimensity 9000 con gráfica Mali-G710 MC10. RAM 12 GB LPDDR5X. 8 GB LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB UFS 4.0. 128 GB UFS 3.1. Cámara Trasera 13 MP con f/2.2. Cámara Frontal 8 MP con f/2.3. Conectividad WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, seis altavoces estéreo con sonido Hi-Res de 24-bit y compatibilidad con el lápiz óptico OnePlus Stylo 2. WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, cuatro altavoces estéreo, compatibilidad con el lápiz óptico OnePlus Stylo 2. Batería 9510 mAh con carga rápida de 67 W. Sistema operativo Android 14 bajo OxygenOS 14.1. Android 13 bajo OxygenOS 13.1. Precio Desde 549 €. Desde 499 € (lanzamiento). Cómpralo aquí Comprar Comprar

Más pantalla y el doble de rendimiento, la OnePlus Pad 2 es monstruosa en todo sentido

Ya lo adelantamos arriba y es algo totalmente lógico al ser una nueva generación: la OnePlus Pad 2 introduce varias mejoras respecto a la OnePlus Pad. Además, advertimos que algunas de ellas eran realmente buenas, algo que podrás ver justo a continuación:

Diseño : más allá de las diferencias de tamaño, no hay ningún cambio en la estética de la OnePlus Pad 2. Incluso está fabricada en aluminio como la OnePlus Pad original, así que de resistencia también están igualdas.

: de la OnePlus Pad 2. Incluso está fabricada en aluminio como la OnePlus Pad original, así que de resistencia también están igualdas. Pantalla : la de la OnePlus Pad 2 es ligeramente más grande (12,1” vs. 11,61”), por lo que su resolución también es un poco mayor. Asimismo, el brillo HBM también aumenta un tanto, pasando de 500 nits a 600 nits. Sin embargo, el resto de especificaciones se mantienen, con un panel IPS, frecuencia de 144 Hz, Dolby Vision y HDR10+.

: (12,1” vs. 11,61”), por lo que su resolución también es un poco mayor. Asimismo, el brillo HBM también aumenta un tanto, pasando de 500 nits a 600 nits. Sin embargo, el resto de especificaciones se mantienen, con un panel IPS, frecuencia de 144 Hz, Dolby Vision y HDR10+. Rendimiento : aunque el Dimensity 9000 de la OnePlus Pad sigue siendo muy bueno y era de los mejores en su momento, mucha agua ha corrido desde entonces. El Snapdragon 8 Gen 3 de la OnePlus Pad 2 prácticamente le dobla en rendimiento , además de ser más eficiente. Este es el salto más importante, por cierto.

: aunque el Dimensity 9000 de la OnePlus Pad sigue siendo muy bueno y era de los mejores en su momento, mucha agua ha corrido desde entonces. El Snapdragon 8 Gen 3 de , además de ser más eficiente. Este es el salto más importante, por cierto. RAM: aunque ambas tablets utilizan chips LPDRR5X, la OnePlus Pad 2 llega al mercado con 12 GB, un 50% más que los 8 GB de la Pad original.

Almacenamiento : la OnePlus Pad 2 deja de lado el almacenamiento UFS 3.1 de 128 GB para pasarse a 256 GB en formato UFS 4.0. Así, la Pad 2 no solo tiene el doble de capacidad , sino también mayor velocidad.

: la OnePlus Pad 2 deja de lado el almacenamiento UFS 3.1 de 128 GB para pasarse a 256 GB en formato UFS 4.0. Así, , sino también mayor velocidad. Sistema operativo : aunque la OnePlus Pad original ya tiene Android 14 y OxygenOS 14.1 , los recibe mediante una actualización. Mientras, en la OnePlus Pad 2 vienen de serie.

: aunque la OnePlus Pad original ya tiene , los recibe mediante una actualización. Mientras, en la OnePlus Pad 2 vienen de serie. Cámaras : no hay novedades entre ellas , pues ambas tablets llevan cámaras traseras de 13 MP con f/2.2 y delanteras de 8 MP con f/2.3.

: , pues ambas tablets llevan cámaras traseras de 13 MP con f/2.2 y delanteras de 8 MP con f/2.3. Batería : pese al aumento de dimensiones, la OnePlus Pad 2 no evoluciona en este apartado. Así, mantiene la misma batería de 9510 mAh y carga rápida de 67 W de la Pad original.

: pese al aumento de dimensiones, la OnePlus Pad 2 no evoluciona en este apartado. Así, mantiene de la Pad original. Sonido: aquí tenemos otro cambio que nos encanta, pues la Pad 2 tiene seis altavoces estéreo en vez de cuatro . Y, además, gana compatibilidad con sonido Hi-Res de 24-Bit, algo que no tiene su hermana menor.

No hay duda de que la OnePlus Pad 2 es mejor que la OnePlus Pad, pero ¿vale la pena comprarla?

Como pudiste ver en esta comparativa rápida, la OnePlus Pad 2 es una puesta al día alucinante. Ojo, no creas que la OnePlus Pad se convierte automáticamente en una mala alternativa solo por eso, porque no es así. La tablet original de OnePlus sigue siendo excelente, pero ¿será que ahora sale mejor comprar la nueva? Veamos los precios:

OnePlus Pad 2 (12 GB + 256 GB) : 549 euros.

: 549 euros. OnePlus Pad (8 GB + 128 GB): 499 euros al lanzarse, pero actualmente 379 euros.

Si comparamos los precios originales de lanzamiento, la OnePlus Pad 2 solo cuesta 50 euros adicionales. En nuestra opinión, esta diferencia está muy bien justificada, pues hay mejoras importantísimas de rendimiento, así como de sonido y pantalla.

Ahora bien, es cierto que la OnePlus Pad original ya no cuesta 499 euros, sino 379 euros. Son 170 euros de diferencia entre ambas tablets, lo que pone a la Pad en una posición mucho más cómoda. ¿Tanto como para recomendarla por encima de la Pad 2? La verdad es que no, pues es una tablet más vieja. Sin embargo, si la economía es importante para ti, la primera OnePlus Pad no te decepcionará para nada.