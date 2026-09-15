Google Maps en Android Auto mostrará el velocímetro sin fijar ruta

Google Maps, sin dudas, es una de las mejores apps que no te pueden faltar en Android Auto y ahora sus usuarios están de enhorabuena. Una de las funciones más solicitadas y celebradas en los últimos meses, el velocímetro, dejará de estar condicionada a la introducción de un destino.

Hasta ahora, los usuarios solo podían visualizar este indicador cuando habían fijado una ruta de navegación activa. Sin embargo, esto está a punto de cambiar, según ha trascendido en las últimas horas.

La información proviene de Mishaal Rahman, reconocido experto y gestor de participación comunitaria para Android, quien ha compartido detalles sobre esta actualización en la plataforma Reddit.

Según sus declaraciones, Android Auto recibirá la capacidad de mostrar no solo el velocímetro, sino también el límite de velocidad de la vía, las señales de tráfico y las señales de stop directamente en la interfaz de Google Maps, incluso cuando el conductor no ha establecido una ruta hacia un destino concreto.

La separación del velocímetro de las rutas fijadas responde a las confusiones que ocasionó su aparición

Este anuncio llega como respuesta a la confusión generada entre la comunidad de usuarios hace aproximadamente una semana. Muchos conductores reportaron en foros y redes sociales la desaparición del velocímetro y otros indicadores visuales, creyendo que se trataba de un error crítico en la aplicación. La realidad era diferente: la función simplemente se ocultaba al no haber una navegación activa.

La situación se complicó aún más porque algunos usuarios tenían activada una función experimental que mantenía estos datos de forma persistente, pero dicha configuración desapareció al borrar la caché de la aplicación. Esta mezcla de señales provocó un malestar innecesario que la nueva actualización busca resolver de forma definitiva.

La llegada del velocímetro a Google Maps en Android Auto ha sido un proceso largo. Aunque la función aterrizó oficialmente a finales de julio, su implementación resultó tardía en comparación con la competencia.

Waze ya contaba con esta herramienta incluso antes de que Google lo adquiriera en 2013, y la versión de Google Maps para Apple CarPlay ya la ofrecía desde hace dos años. Esta demora resultaba llamativa para los seguidores de la plataforma.

La utilidad de esta función va más allá de la simple curiosidad técnica, ya que influye directamente en la seguridad vial. Tener la posibilidad de consultar la velocidad del vehículo, el límite legal de la vía y las señales próximas en la misma pantalla del sistema de infoentretenimiento evita que el conductor desvíe la mirada hacia el cuadro de instrumentos del coche.

Este velocímetro promete ser más preciso por el poder de las matemáticas

Además, el velocímetro basado en GPS suele ofrecer una precisión mayor, ya que calcula la velocidad mediante una fórmula matemática pura (distancia dividida por tiempo), mientras que el velocímetro tradicional del vehículo depende de factores mecánicos que pueden variar dentro de un margen de error aceptado por la industria, pero no exacto.

Para los interesados en activar esta función en su móvil, el proceso resulta sencillo. Basta con actualizar tanto Google Maps como Android Auto, abrir la aplicación en el smartphone, acceder al perfil de usuario en la esquina superior derecha y dirigirse a los ajustes de navegación.

Una vez allí, el usuario encontrará la opción para activar el velocímetro, garantizando así que la información esté disponible en la pantalla del coche en todo momento.

Lo mejor es que no hace falta activar el modo Dios de Android Auto para disfrutar de la actualización de la función del velocímetro. ¿A qué esperas para probarla?

Fuente | Android Police