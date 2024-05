Si estás aquí es porque de seguro has escuchado sobre el misterioso «modo Dios» de Android Auto. Pues bien, aquí te vamos a explicar qué es el modo Dios de Android Auto, para qué sirve y cómo activarlo para que puedas disfrutar de las opciones extras que brinda este modo.

Qué es el modo Dios de Android Auto

El llamado «modo Dios» de Android Auto no es más que el modo para desarrolladores. Este es un modo que también puedes activar en tu móvil Android y que te da acceso a una serie de opciones especiales que no están habilitadas por defecto.

Ahora bien, muchas de estas opciones están destinadas para ser usadas por desarrolladores que trabajan en el diseño de aplicaciones para Android Auto. Estamos hablando de opciones como habilitar la depuración de las apps, forzar el registro de las mismas, entre otras funciones.

Se trata de opciones sensibles que vienen deshabilitadas por defecto, ya que pueden afectar el funcionamiento de Android Auto si no tienes idea de cómo usarlas. Por ello, si no trabajas en el desarrollo de aplicaciones, te recomendamos que no actives este «modo Dios» de Android Auto.

Cómo activar el modo Dios (modo Desarrollador) de Android Auto

Activar el modo Dios (modo Desarrollador) de Android Auto es muy fácil. Lo puedes hacer desde el móvil que vinculas a tu coche. Solo tienes que seguir estos pasos:

Abre la Configuración de tu móvil.

de tu móvil. En la barra de búsqueda escribe Android Auto.

escribe Android Auto. Entra en la opción Android Auto .

. Una vez en el apartado de Android Auto, baja hasta encontrar la opción Versión .

. Ahora tienes que pulsar 10 veces sobre Versión.

sobre Versión. Finalmente, te saldrá una ventana emergente para confirmar que quieres habilitar las opciones de desarrollador. Presiona en Aceptar y listo.

Para qué sirve el modo Dios (modo Desarrollador) de Android Auto

Si te has decidido a activar el modo desarrollador de Android Auto, te contamos que estas son algunas de las cosas que podrás hacer con las opciones de desarrollador que ofrece este «modo Dios»:

Depurar las aplicaciones de Android Auto.

Forzar el registro de las aplicaciones de Android Auto.

Hacer capturas de pantalla.

Forzar el modo día o noche de la interfaz.

Bloquear el control de la interfaz para que solo se controle desde el móvil o el coche.

Modificar la apariencia de la interfaz.

Desactivar la conexión inalámbrica de Android Auto.

Exportar los datos de la navegación GPS.

Y tú… ¿Te animarás a activar el modo Dios de Android Auto?