El Galaxy S26 se encarece: Samsung planea una subida de precio

Los aficionados a la tecnología en Corea del Sur podrían llevarse una sorpresa desagradable el próximo mes. Según información publicada por el medio coreano Hans Economy, Samsung tiene previsto aplicar un incremento de precio a toda la familia Galaxy S26 a partir del 1 de octubre.

La cifra que maneja la publicación resulta bastante concreta: 149.600 wones surcoreanos, lo que equivale aproximadamente a 96 euros. Este aumento afectaría por igual a los tres modelos de la serie.

El buque insignia de Samsung será más caro y todo gracias a la RAM

El motivo principal de esta decisión apunta a algo que lleva meses preocupando a la industria: el encarecimiento de los componentes. La escasez de memoria RAM, fenómeno que algunos ya bautizan como «RAMageddon», está golpeando a fabricantes de todo el mundo.

Apple ya subió los precios de sus nuevos iPhone y también ajustó los de varios iPad, Mac y Apple Watch. En este contexto, Samsung parece dispuesta a seguir el mismo camino para no sacrificar demasiado sus márgenes.

Conviene aclarar que se trata de un rumor y que la compañía no ha confirmado nada de forma oficial. Tampoco está claro si esta subida llegará a otros mercados. Sin embargo, la experiencia dice que este tipo de movimientos suelen replicarse fuera de Corea, aunque con cifras que podrían variar e incluso ser más altas. Además, ya vimos un movimiento similar con el precio del Galaxy S26 FE, lo cual podemos interpretar como una mala señal.

En el país asiático, el Galaxy S26 pasaría de 1.254.000 a 1.403.600 wones, mientras que el Galaxy S26+ avanzaría de 1.452.000 a 1.601.600 wones. El Galaxy S26 Ultra, por su parte, saltaría de 1.797.400 a 1.947.000 wones.

Todo esto en euros se ve por debajo de los precios originales, pero hay que tener en cuenta que siempre son más costosos en el mercado global, y con este incremento en Corea, podrían subir de la misma forma en Europa.

Resulta llamativo que Samsung fabrique su propia memoria RAM, lo que en teoría le daría cierta ventaja frente a rivales como Apple. Aun así, la empresa necesita mantener un equilibrio financiero y tarde o temprano tenía que ajustar sus precios.

Este incremento, aunque esperado por muchos analistas, sin duda molestará a quienes planeaban renovar su smartphone este año. Habrá que esperar para saber cómo afecta a las versiones con más almacenamiento y si el Galaxy S27 seguirá la misma tendencia alcista.

Fuente | Android Headlines