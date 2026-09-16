Super Smash Bros. Melee APK: el port para Android ya es real

Los fanáticos de los videojuegos de lucha están de enhorabuena. Después de años de espera, la comunidad ha logrado llevar uno de los títulos más queridos de la era GameCube al entorno móvil.

El proyecto conocido como melee-pc ha hecho realidad lo que parecía imposible: disfrutar de Super Smash Bros. Melee en un smartphone Android. Aunque también existe una versión para Windows y Linux, el lanzamiento para dispositivos móviles ha generado una enorme expectación.

Este port nace del esfuerzo de decompilación liderado por el desarrollador 999sian, quien publicó recientemente el proyecto en GitHub. Es importante aclarar que melee-pc no incluye archivos con derechos de autor.

Para jugar, el usuario necesita una imagen de disco de la versión estadounidense del juego, específicamente la revisión 2 (NTSC-U 1.02, GALE01). Aquellos familiarizados con el mundo de la emulación sabrán que conseguir esta imagen no resulta complicado.

Las mejoras para Android prometen seguir evolucionando

La versión para Android incorpora mejoras notables que elevan la experiencia. Entre ellas destacan el suavizado de bordes, los controles deslizantes de resolución, el filtrado anisotrópico y el soporte para mandos con reasignación de botones. Estas funciones buscan ofrecer una jugabilidad cómoda y adaptada a las pantallas de los dispositivos actuales.

El responsable de este proyecto no es un novato. Anteriormente, llevó The Legend of Zelda: The Minish Cap a Android y PC, y también participó en un port para Nintendo 3DS de Ship of Harkinian, la decompilación de Ocarina of Time.

Su historial brinda cierta confianza a la comunidad. Sin embargo, hay un detalle que ha llamado la atención: el uso de inteligencia artificial durante el desarrollo. El desarrollador ha sido transparente al respecto, algo que muchos valoran positivamente.

Como suele ocurrir en proyectos recién nacidos, la versión inicial v0.1.0 beta presenta varios problemas de rendimiento. No obstante, las actualizaciones llegan con rapidez. De hecho, la entrega para Android no funcionaba al principio, pero ya ha sido corregida.

Con este ritmo de mejoras, es probable que en pocos días exista una forma bastante sólida de jugar Super Smash Bros. Melee en un smartphone, una computadora con Windows 11 o un sistema Linux.

DESCARGAR | Super Smash Bros. Melee APK

Para quienes crecieron con este clásico, la posibilidad de llevar los combates a cualquier parte representa un sueño cumplido. Aunque aún queda camino por recorrer, el simple hecho de que el port sea real marca un hito para la escena de la emulación móvil.