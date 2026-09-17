HONOR ha presentado MagicOS 11, su nueva capa de personalización basada en Android 17, durante su Conferencia Global de Desarrolladores. Esta versión llega con un diseño inspirado en el «vidrio líquido» de iOS, desarrollado sobre las arquitecturas propias Luminous y Hummingbird. Gracias a ellas, el sistema optimiza las animaciones, el procesamiento de la inteligencia artificial y el rendimiento del hardware.

Uno de los puntos más llamativos es el nuevo aspecto visual. MagicOS 11 renueva los iconos, los menús, los widgets y añade tintes personalizables para los iconos de la pantalla de inicio y el dock. A pesar de este cambio estético, HONOR asegura que las animaciones del sistema son hasta un veinte por ciento más rápidas que en MagicOS 10, lo que se traduce en una experiencia más fluida al usar el móvil.

La IA aterriza de lleno en MagicOS 11

La inteligencia artificial también gana protagonismo. El asistente Yoyo AI se actualiza para cubrir más de mil escenarios y se integra con más de diez mil servicios de IA de terceros, al menos en China. La compañía afirma que este asistente puede completar tareas de larga distancia de hasta cien pasos, lo que permite encadenar acciones complejas sin intervención manual.

Además, Storage Space 2.0 promete compresión sin pérdidas y libera hasta sesenta gigabytes de espacio en el smartphone.

La conectividad entre dispositivos mejora de forma notable. MagicOS 11 permite compartir archivos de manera fluida con equipos del ecosistema Apple, así como con móviles de Oppo, vivo y Xiaomi. Esta apertura busca que el usuario no dependa de una sola marca para transferir sus datos.

Móviles compatibles con MagicOS 11

En cuanto a los móviles compatibles, la beta pública ya está abierta para más de dieciocho dispositivos. Entre ellos figuran la serie Magic8, el Magic V6 y los modelos Honor 600. Una segunda lista, correspondiente a la beta interna, incluye la serie Magic6, el Magic V3 y las series Honor 400 y Honor 500.

La próxima oleada de equipos se unirá entre octubre y noviembre. MagicOS 11 debutará de forma oficial con la futura serie Honor Magic9, que se perfila como el primer smartphone en estrenar todas estas novedades.

Fuente | GSM Arena