Nuevo día, nuevo fraude en España en el que intentan robar tus datos y dinero, pero esta vez con un elemento diferenciador: no ha sido la policía la que lo ha hecho público, tampoco los ciudadanos con sus denuncias, sino el mismísimo gobierno español a través de la Seguridad Social.

¿De qué se trata? Pues de una nueva modalidad de smishing en la que recibes SMS falsos de la Seguridad Social para que piques y le dejes tu dinero a los estafadores. ¿Cómo funciona? Vamos a verlo, porque solo así podrás estar alerta y evitar convertirte en víctima.

Estafadores se hacen pasar por la Seguridad Social española mediante SMS falsos para robar tu dinero y datos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó en su revista en línea un artículo en el que informan sobre un nuevo fraude que viene ocurriendo en España desde hace algunas semanas.

Los ciudadanos reciben un SMS en sus móviles a nombre de la Seguridad Social en el que se les informa de una supuesta deuda pendiente con este organismo y se les invita a ingresar a un enlace para ponerse al día. Por supuesto, la deuda es falsa y el enlace también, pero este último redirige a páginas que imitan muy bien el diseño de los portales reales de la Seguridad Social, lo que las hace más convincentes.

En estas webs fraudulentas se le explica al ciudadano el motivo de la supuesta deuda, que generalmente es por diferencia en las cotizaciones, aunque pueden encontrar distintas explicaciones. El objetivo siempre es el mismo, ser redirigido a una pasarela de pago falsa en la que los delincuentes captan la información bancaria de las víctimas para luego robar su dinero.

Algunos de los enlaces que puedes encontrar en estos SMS falsos son los siguientes: poratlesgsoical-gob.top, portalseiq.eu.cc, portal-seg-social.help, portal.seg-socioal.cfd, portaliseg-socialgobs.clik o portalesgsecili.click. Si te das cuenta, todos buscan imitar la URL original, que es www.seg-social.es, pero todos son enlaces a páginas web falsas.

Como dato curioso, algunas de estas páginas fraudulentas hablan del pago de una deuda por concepto del IRPF, algo que ni siquiera gestiona la Seguridad Social.

¿Y cómo puedes evitar caer en esta estafa? Muy simple, entendiendo que la Seguridad Social nunca va a solicitar pagos de deudas o actualizaciones de datos mediante SMS, menos aún con mensajes que contienen enlaces.

Adicionalmente, si por alguna razón recibieses un mensaje de este tipo y quisieses validar la información, lo mejor que puedes hacer es acceder directamente a la web oficial de la Seguridad Social: www.seg-social.es. Desde ahí podrás verificar la información que recibiste y seguro te darás cuenta de que no existe tal deuda.

Y en caso de haber sido víctima de un fraude de este tipo, te recomendamos contactar con tu banco y formalizar la denuncia ante los cuerpos de seguridad.

Finalmente, asegúrate siempre de tener las últimas actualizaciones de tu móvil al día, pues Google viene integrando funcionalidades antiestafa cada vez mejores en Android.