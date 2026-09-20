Intentar instalar Stremio en un Smart TV o TV Box y encontrarse con el frustrante mensaje de error de Google Play Store es más común de lo que parece. Ya sea que estés configurando un dispositivo Android TV, Google TV o una TV Box genérica, este fallo suele deberse a pequeños bloqueos del sistema o falta de recursos locales.

Afortunadamente, no necesitas ser un experto en tecnología para resolverlo. Tras analizar este problema recurrente en la comunidad de usuarios, recopilamos las 5 soluciones más efectivas para superar el error de descarga e instalar Stremio de una vez por todas.

Liberar espacio de almacenamiento interno

En la gran mayoría de TV Boxes y televisores inteligentes, el espacio interno disponible es sumamente limitado. Aunque creas que tienes espacio suficiente, la tienda de aplicaciones requiere un margen amplio para descargar y desempaquetar el instalador.

Así que, antes de intentar instalar Stremio otra vez, ve a los ajustes de tu televisor, ingresa en «Aplicaciones» y desinstala las apps que no utilices. También borra la caché de Android TV para intentar ganar el mayor espacio posible. En la mayoría de los casos, al liberar un par de cientos de megabytes, la descarga desde Google Play se inicia inmediatamente.

Reiniciar completamente el televisor o TV Box

Un reinicio simple libera la memoria RAM del dispositivo y detiene procesos colgados en segundo plano que podrían estar interfiriendo con el instalador de apps.

Eso sí, no basta con apagar la TV con el mando a distancia (que suele dejar el equipo en modo reposo). Desenchufa el cable de alimentación de la corriente durante 30 segundos y vuelve a conectarlo. Una vez encendido, intenta instalar Stremio nuevamente.

Instalar la app mediante archivo APK

Si la Google Play Store de tu televisor sigue bloqueando la descarga o indica que el dispositivo no es compatible, puedes realizar la instalación de forma directa descargando el archivo APK oficial de Stremio de esta forma:

Instala la aplicación Downloader desde la tienda de tu TV.

desde la tienda de tu TV. Abre Downloader y escribe la URL oficial de descargas : stremio.com/downloads.

: stremio.com/downloads. Selecciona la versión Stremio for Android TV (generalmente la versión ARM) e instálala directamente.

Descargar | APK de Stremio para Android TV

Borrar la caché y datos de Google Play Store

A veces el problema no radica en Stremio, sino en un fallo temporal en la base de datos o en el servicio de descargas de la propia tienda de Google. ¿Qué hacer en este caso? Pues lo siguiente:

Dirígete a Ajustes > Aplicaciones > Ver todas las aplicaciones .

. Selecciona Google Play Store .

. Haz clic en Forzar detención y luego en Borrar caché y Borrar datos .

y luego en y . Repite el proceso para los Servicios de Google Play y vuelve a intentar la descarga.

Verificar la conexión a Internet y la fecha/hora del sistema

Un desfase en la hora de tu televisor o una conexión inestable pueden provocar errores de certificados SSL en Google Play Store, impidiendo que los servidores autoricen la descarga.

Así que dirígete a los ajustes de tu tele y asegúrate de que la fecha y hora del dispositivo estén configuradas en Automático (proporcionado por la red). Y, si estás conectado por WiFi, prueba a reiniciar tu router o conectar temporalmente la TV mediante un cable Ethernet.

Esperamos que alguna de estas soluciones te haya servido. Si no, déjanos un comentario para poder ayudarte de forma particular.